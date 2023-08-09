今日大事（8月10日）

反對黨表示可能會反對 60 日處方新法

聯邦反對黨表示可能會制止政府引入新法例容許供應60日處方藥物。





聯邦政府在財案內公佈新措施，容許藥房供應一些60日劑量的處方藥物，而價格與30日劑量相同。





兩黨聯盟表示會制止這項議案，除非政府同意與地區藥房談判，實施新的協議。





反對黨衛生及高齡護理事務發言人拉斯頓 (Anne Ruston) 表示他們支持較便宜的藥物，但要保證小型企業不會受損。





拉斯頓說：「兩黨聯盟支持為國民提供較便宜藥物，支持供應60日的劑量。但係他們認為政府實施的方法錯誤。」





他表示，自從公佈這項措施以來，一直都敦促政府保證唔會有藥房會因而倒閉，唔會有國民因而有損失。





他表示時至今日，政府亦未有保證。



艾巴尼斯維護改變以色列殖民區稱謂

總理艾巴尼斯維護工黨改變以色列殖民區的稱謂。





聯邦政府決定加強反對殖民政策的立場，確認有關政策違反國際法，及是對和平構成重大障礙。





聯邦政府將會指西岸同加沙地帶為「被佔領巴勒斯坦地區」。





艾巴尼斯指澳洲的立場與好多其他國家一致。





艾巴尼斯說：「他的政府大力支持以色列以及他們在安全的邊境內存在的權利。而聯邦政府亦支持兩國方案，包括巴勒斯坦國在內。他表示相信係對以巴雙方都有利。」





但本地猶太團體反對聯邦政府的決定。澳洲猶太人執行委員會發言人韋特海姆 （Peter Wertheim）指這舍決定不準確、不符合歷史依據、及適得其反，只會造成分化。



科學家聯署要求政府終止開墾土地

超過250名科學家，在工黨舉行全國大會之前，聯署一封公開信，向工黨政府加強壓力，要求終止開墾土地及砍伐原始森林。





生物多樣性理事會 (Biodiversity Council)聯席主席波辛厄姆 (Hugh Possingham) 指出，每年都有數以千萬計本土動物在他們的棲息地被鏟泥車所殺。





在此之前，有報道指幾百個工黨地方支部通過了動議，敦促工黨終止廣泛開墾土地，並在下屆大選之前改為全面採用種植園木材。





下屆聯邦大選最遲於2025年五月舉行。



西澳貨車發生意外 內載化學品

西澳 East Pilbara 一部載有化學品的貨車發生意外，當局宣佈一個兩公里範圍劃為禁區。





事發於Great Northern Highway 公路上，肇事貨車上載有硝酸銨。這種化學品用於肥料及爆炸物品。





消防員奉召到場，現場亦有警員負責指揮交通。





當局呼籲公眾遠離意外範圍。





而在 Juna Downs 的 Newman 同Karijini Drive 之間要使用 Great Northern Highway 公路的居民需要聽從緊急服務人員的指示。



澳即將主持印、日、美聯合軍演

澳洲即將在雪梨主持由印度、日本同美國參與的聯合軍事演習。





名為馬拉巴爾 （MALABAR）的演習將由8月11號至21號進行。澳洲將會派出皇家海軍軍艦布里斯本號及喬勒斯號、直升機、及澳洲皇家空軍戰機。





參與的軍艦將會出海演習全面的戰爭活動。



馬來西亞暫時禁澳洲牛入口

馬來西亞宣佈暫時禁止入口澳洲牛隻，成為第二個因為恐怕爆發牛結節疹(Lumpy skin disease) 而實施這項禁令的國家。





上星期印尼暫停從四個澳洲設施入口牛隻，因為一個少數目的牛隻發現受感染，目前正等待進一步檢測。





澳洲堅持並無這種高度傳染的疾病。如果發現呢種疾病的存在，可能對經濟造成70億元的損失。





國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud）聲稱他有信心本地並無這種疾病的個案，他指有關的牛隻是在印尼受到感染。



中國同意將澳兩間最大大麥出口商重新加入出口商名單

中國同意將本地兩間最大的大麥出口商重新加入註冊出口商名單內。





中國廢除對澳洲大麥的懲罰性關稅之後，CBH 同 Emerald Grain 早前仍然被禁止出口到中國。





據聯邦政府透露，中國海關已經同意重新將這兩間公司加入註冊出口商名單內。





目前已有近130間澳洲出口商已經註冊出口大麥到中國市場。



尼日爾總理已被軟禁兩周

在軍事政變中被罷黜的尼日爾總理巴祖姆已被軟禁家中達兩個星期，他所屬政黨指，巴祖姆及其家人受到不人道對待，缺水缺電，也無法獲得新鮮食物或醫療。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）聲稱，非常關注巴祖姆的安全。





米勒說：「他們非常擔心巴祖姆總統的健康、個人安全以及他家人的人身安全。這是署理副國務卿紐蘭周一在該國時，希望親自見到他的原因之一 ，這是他們仍然關心的問題。」



法國東部度假屋發生火警 至少9人死亡

法國東部一間殘障人士入住的度假屋發生火警，當局發現9具屍體，另有2人失蹤，恐怕亦已身亡。





事發在斯特拉斯堡以南約70公里，火警在清晨發生，度假屋由一個慈善團體租用，其中10名殘障成年人及1名職員在起火後未能逃生，消防到場後迅速將火救熄。





上萊茵省秘書長馬羅特表示，有 17 人獲救，其中一人受輕傷送院。總統馬克龍在社交網站對這宗悲劇的死傷者及家屬致哀。



夏威夷毛伊島及附近發生「災難性火災」

夏威夷毛伊島及其他地區發生災難性火災，居民要紛紛逃生。





據報，毛伊島一些居民因逃避濃煙及大火而要跳入海中，並由美國海岸警衛隊救起。





官方目前仍未知道有多少人傷亡，以及建築物損毀的數字。





一名被迫跳進大海的男子講述事發時的情況。





這名男子說:「大火侵襲時，燒毀了一切。他向南跑向海洋方向，一路上亦有幫助其他人。」





歐洲多個國家早前亦因創紀錄的高溫而引發大火，迫使希臘、西班牙、葡萄牙和歐洲其他地區數萬人撤離家園。



意大利再有偷渡船沉沒 至少41 遇難

意大利蘭佩杜薩島附近一艘偷渡船沉沒，導致至少 41 人遇難。





四名生還者對救援人員表示，他們乘坐的船隻從突尼斯出發，在前往意大利的途中沉沒。





今年內已有1,800 多人試圖坐船從北非穿越到歐洲時喪生。



中國持續受暴雨影響 黑龍江省受大規模影響

中國內地廣泛地區持續有雨，其中黑龍江省的暴雨已導致37個縣市超過37萬人及387萬畝農作物受災，倒塌或受損房屋超過2萬3千間。





另外，中央氣象台預報，由今天日間起，風暴「卡努」的外圍雲系將開始影響吉林和黑龍江交界處，預計雨量可高達120至180毫米。





氣象與水利專家指，黑龍江和吉林部份地區的新一輪降雨，將與之前的降雨較強區域大致相同，由於土壤已經飽和或接近飽和，新一輪降雨容易引發險情，需要重點做好預防工作。



體育消息：

女子足球世界盃八強賽事，澳洲國家隊Matildas本星期六（8月12日）將在東部時間五點與法國隊在布里斯本對壘，爭取打入四強。





Matildas上個月在墨爾本以 1-0 擊敗法國隊，他們希望今次亦能再次取勝。





邊鋒瓦恩表示，他們已經制定策略，準備迎戰法國隊。



