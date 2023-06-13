今日大事（6月14日）

特朗普否認私藏機密文件 斥當局獨裁迫害

特朗普面臨首份聯邦起訴書，其罪名是保留機密文件，並同政府高級助手及其私人律師，共謀隱藏有關文件。





法庭內不允許錄影或作現場直播，而特朗普不少支持者，則聚集在法庭外聲援。而他在提出答辯後離開法院，在當地一間麵包店與支持者會面。





邁阿密居民Osmany Estrada形容這是歷史性的一日：「一名前美國總統被起訴，而審理的法官至少在名字上是一位古巴裔美國法官。歷史在邁阿密這樣的地方創造。我相信民主和民主制度，但不是出於對民主憲法的信仰，它不是真正的民主。」





「競選候選人被當局起訴、迫害和入獄，是司空見慣的事。美國所有公民，對目前針對特朗普所做的一切應該感到恐懼。這個做法並非基於理想得民主制度的精神，亦並非美國所為。」



澤連斯基家鄉遭俄導彈襲擊釀10死

俄羅斯向烏克蘭中部城市克里维里赫（Kryvyi Rih）發動導彈襲擊，導致至少10人喪生。有烏克蘭官員表示，估計仍有更多平民被困在一棟倒塌得五層公寓廢墟之下。





在克里维里赫出生的烏克蘭總統澤連斯基，譴責今次襲擊。





周二凌晨，整個烏克蘭響徹空襲警報，但烏軍官員表示，他們的防空部隊已摧毀所有瞄準烏克蘭首都的俄羅斯導彈。有住在公寓樓裡的一名60歲居民，描述說自己被襲擊驚醒的一目。





「我從第一次只有微弱的爆炸聲中驚醒，當我走到露台時，第二次爆炸就在頭頂呼嘯而過，我見到滾燙的碎片落下。我當時見到爆炸令建築物兩個入口起火。之後我開始檢查公寓，發現建築物並無重大損壞，只是窗戶被炸至破碎和大門被炸開。」



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傳美研究從台撤僑 北京：台灣人被當炮灰

中國外交部回應美國從台灣撤僑的消息時，批評美國正把台灣人當炮灰，警告廣大台灣民眾認清美國的本質。





美國一個新聞網站引述消息人士報道，美國政府因擔憂台海緊張局勢升級，而正研究擬訂從台灣撤走美國公民的預案。報導又說，預案已有撤離路線及目的地等，但考慮到事件十分敏感，因此當局未有公開消息。





中國外交部發言人汪文斌回應有關提問時，表示不了解實際情況，但批評美國嘴上說「挺台」，實際卻將台灣當作棋子。





他又說，美國為了自己實現「以台制華」的戰略，甚至制定「摧毀台灣計劃」，相信廣大台灣民眾會認清美國「害台」、「毀台」的本質。



颶風迫近印巴 7人海邊遇溺身亡

名為「Biparjo」的颶風迫近印度和巴基斯坦之際，有7人已首先在孟買海岸外的波濤中遇溺身亡，包括4名男童。





巴基斯坦南部信德省（Sindh）當局稱，颶風已經加強，信德省森林護理員發佈的視頻及照片顯示，大批居民正趕在風暴降臨前，乘坐大貨車疏散。





預計颶風將於當地周四下午，在印度古吉拉特邦（Gujarat）的Mandvi及Karachi之間登陸，最高持續風速可高達每小時135公里。





與此同時，印度東部克什米爾地區發生黎克制5.4級地震，震源深度60公里，震央位於印度北部帕坦科特以北約99公里。印度首都新德里及北部部分地區都有震感。



英國男子涉凌晨襲擊多人被捕

英國警方在諾丁漢市拘捕一名31歲男子，懷疑他同多宗嚴重及致命襲擊案有關。





警方稱，他們在當地凌晨約4點，接報在市中心的一條道路上發現兩名死者。





過了不久，亦有人報案說，附近地點有人開著一輛麵包車試圖碾過三人，涉事三人要送院治療。





據報，警方之後再發現另一名男子，倒斃在市中心外的另一條路上。



洪都拉斯總統訪華 中方歡迎加入一帶一路

中國國務院總理李強歡迎洪都拉斯成為「一帶一路」大家庭新成員。而中國海關總署同日宣佈，即日起允許符合相關要求的洪都拉斯咖啡豆和香蕉進口。





洪都拉斯總統卡斯特羅繼續訪華期間，昨日與李強會面後表示，與中方建立恆久關係，並承諾堅守一個中國原則。





李強則讚賞洪都拉斯願意作出恪守一個中國原則的堅定承諾，又說中國願意同對方推進合作，在多邊事務加強協調配合。



澳洲女子在加拿大遠足失蹤證實死亡

一名在加拿大野外地區遠足時失蹤的澳洲女子，被發現死亡。





24歲得布里斯本居民雷恩（Julia-Mary Lane）今年一月開始在當地旅遊。她前往鄉鎮Kimberley附近的Bear Lake Trail遠足後失蹤，其同屋住客通知她的家人。





雷恩的母親在臉書上表示，他的家庭失去了一位美麗的女兒。



【原住民之聲】當局稱反對者誤導選民

原住民事務部長貝妮（Linda Burney）指責反對原住民國會之聲入憲的人是採用「特朗普式」政治手法。





貝妮在國會向澳洲經濟發展委員會（CEDA）致辭時，聲稱反對原住民國會之聲入憲的運動是試圖誤導選民。





「我恐怕反對運動是進口了美國式的特朗普政治到澳洲，是一種後真相的政治手法。目的是分化國民，而所用得武器就是錯誤得資訊。」





當局或本月內撤走離岸尋求庇護者

難民權益人士預料聯邦政府會在今個月內，將所有仍然留是瑙魯島的尋求庇護者撤離。





目前在島上的尋求庇護者接到通知，到了6月30日，他們將不會再獲得支援，並預料到時會將他們轉送到澳洲。





當局在當地重新進行離岸甄別已經超過十年。大概有十多人離開當地，而聯邦政府在過去六個月正陸續將這批尋求庇護者從瑙魯送到澳洲。





難民行動聯盟發言人Ian Rintoul指責聯邦政府實際上是進行另一次得人口販運行動。





「這批人士來澳洲尋求庇護，被帶到馬努斯島和瑙魯島，被離岸羈留，當局告訴他們永遠不會獲准來澳洲。現在到了瑙魯島的最後階段，又通知他們會轉送到澳洲，但不會發出永久簽證。這再顯示出歷屆政府都是任意這對待難民和尋求庇護者。」



【新州巴士車禍】當局披露死者身份

事發於星期日晚上11點半左右，肇事巴士載住一批剛在Lovedale的Wandin Estate Winery參加完婚禮的賓客，前往Singleton。





車上賓客有來自墨爾本、昆州、Byron Bay和雪梨。





國會建議修法增加海洋碳排放儲量

海洋污染法的一項改變可能會使其他國家排放至澳洲的溫室氣體激增。





聯邦國會委員會建議澳洲政府批准修改國際協議中的一項海洋傾倒法。





委員會主席Tony Zappia表示，鑑於國內碳排放已經能夠離岸（在海底）儲存，該行業似乎已經做好了應對擴大規模的準備。





由於澳洲天然的地質優勢，可能為該地區碳儲存發揮重要作用。



維州年內關閉問題多發青少年監獄

維州中部一個多次出事的青少年監獄將會在今年底之前關閉。





Malmsbury青少年司法中心得羈留犯將會被轉送到在墨爾本的Parkville懲教中心，以及4.2億元新建的Cherry Creek中心。





青少年司法廳長艾多安（Enver Erdogan）指，位於Werribee附近的Cherry Creek中心在幾個星期內就會啟用。





他說目前維州的青少年羈留犯數目是本世紀最低，全州只有100名青少年犯被監禁。





即將關閉的Malmsbury中心是在1965年啟用，多年來都有出現問題，包括囚犯騷亂、人手短缺以及囚犯越獄等。



初生嬰兒被擄走 昆州警方追查兩女子

當局正在追尋一名從昆州醫院被帶走的初生嬰兒，恐怕其處境極度危險。





據警方透露，這名一日大的女嬰在星期一被人從Ipswich醫院帶走。兩名女子被發現將女嬰帶上一部白色鈴木Liana汽車內。而這部汽車最後在星期二下午兩點半被發現離開Basin Pocket的Charlotte Street。





昆州警方發出橙黃色警報，要求公眾協助安全尋回這名被拐帶或者身處高危的失蹤女嬰。



昆州財案錄全國最大盈餘 當局再派糖

昆州政府推出一項16億元舒緩生活壓力計劃，為家庭削減開支$550。





財政廳長迪克（Cameron Dick）稱，昆州政府在2022-23年度的123億元盈餘是所有州及領地之中的最大幅盈餘。





他指州政府去年引入的累進礦產稅收，在煤礦和天然氣價格高企之下，為州政府帶來額外105億元收入。





迪克表示，當局正針對應付通脹和利率上升的問題。



報告：當局應賠償受虐待公院心理病人

維州政府拒絕證實是否會向一批在接受治療期間被侵犯人權的心理健康病人作出道歉或賠償。





一份由州政府委派調查及公開得報告披露，多名心理健康病人在公立制度內受到虐待，報告建議採取補償得措施。





調查發現一批接受強制心理健康治療得受害者遭受到創傷得情況。報告建議當局公開道歉以及作出個別賠償。



體育消息

早前因膝頭傷患而暫別網球壇的澳洲球手基爾喬斯，在復出賽事仍因疼痛及行動不便，以５比7和3比6不敵中國選手吴易昺，無緣晋身斯圖加特公開賽的次圈。





兩人比賽只維持了68分鐘，現年28歲、世界排名第25位的基爾喬斯發球表現尚可，但就沒追波的意慾。



