烏克蘭反攻報捷 成功收復七個村莊

烏克蘭在周一（6月12日）表示，自上周發起期待已久的反攻以來，軍隊已從俄羅斯軍隊手中奪回了東南部約 100 公里前線的七個村莊。





但由於俄羅斯在人員、彈藥和空軍方面的數量亦佔優，以及建造縱深防禦要塞歷時數月，結束莫斯科對烏克蘭南部和東部佔領的任務十分艱鉅。





本周一，有片段顯示士兵在斯托熱夫 (Storozheve) 村高舉烏克蘭國旗，該村莊位於從俄羅斯佔領的地區向北流出的莫克里亞利 (Mokri Yaly) 河沿岸。路透社其後證實了該地點。



一天前，基輔表示其向南推進的部隊解放了莫克里亞利附近的另外三條村莊，分別是布拉霍達特內 (Blahodatne)、涅斯庫奇涅 (Neskuchne) 和馬卡里夫卡 (Makarivka)。





國防部副部長馬里亞爾 (Hanna Maliar) 周一晚在電報中說，烏軍另收復了莫克里亞利以西約 10 公里處的列瓦德涅 (Levadne) 和諾佛達理夫卡 (Novodarivka)，以及位於札波羅熱 (Zaporizhzhia) 市東南面的羅波科沃 (Lobkove)。





馬利亞爾說，部隊總共向前推進了 6.5 公里。 她說：「被收復的領土面積有 90 平方公里。」 她又指這條村莊是在過去一周內奪回的，但並無說明具體時間。



烏克蘭收復失地有何意義？

這已經是烏克蘭七個月以來最快的一次推進，但仍未取得重大突破，相信俄羅斯在更南邊擁有堅固的防禦要塞。





基輔聲稱的這次最遠的推進，使烏軍距離亞速海 (Azov Sea) 沿岸僅約 90 公里，並且切斷了俄羅斯通往克里米亞的「陸橋」。克里米亞半島是莫斯科於 2014 年從烏克蘭手中奪取過來。





烏克蘭一名國防發言人表示，俄羅斯炸毀了莫克里亞利河上的一座水壩，以加大烏克蘭軍隊向南推進的難度。在更大的第聶伯河 (Dnipro River) 上的一座大壩被毀後不到一周的時間，這次攻擊在南部大片地區造成了人道主義災難。





基輔還在連綿不斷的前線上其他地點發動了攻擊，以探測俄軍的弱點，但至今並無提供具體細節。



新卡霍夫卡 (Nova Khakovka) 大壩崩塌引發洪水後，救援人員在2023 年 6 月 12 日於烏克蘭尼古拉耶夫 (Mykolaiv) 地區的阿凡那斯夫卡 (Afanasiivka) 村協助當地人返回家園。 Source: AAP / Stas Kozliuk

到目前為止戰鬥有多激烈？

烏克蘭寄望西方會向其提供價值數以百億元的武器裝備、訓練和情報，再加上本身的戰勝決心、戰術頭腦和驅逐入侵者的動力，為他們提供優勢。





它亦知道必須在夏季取得重大進展，才能得到西方在軍事、財政和政治上的繼續支持。唯有這樣，才可有機會從莫斯科造成的損失和破壞中恢復。





烏克蘭武裝部隊表示，他們在過去 24 小時內在東部前線、巴赫穆特 (Bakhmut) 鎮附近、更南邊的阿夫迪伊夫卡 (Avdiivka) 和馬林卡 (Maryinka) 附近以及更北邊的比洛霍里夫卡 (Bilohorivka) 附近進行了廿多次激烈的戰鬥。



他們並無透露有關南部戰線的戰事詳情，預計主要的反攻會在該處進行。





莫斯科尚未正式確認烏克蘭成功作出任何推進。俄羅斯國防部在本周一的例行聲明中重申了過去一周的戰況，俄方聲稱擊退了烏軍在頓涅茨克和扎波羅熱地區的企圖攻勢，並向遠程導彈襲擊烏軍的儲備地點。





然而，名俄軍軍事博主表示，烏軍實際上已經佔領了布拉霍達特尼 (Blahodatne)、涅斯庫奇涅 (Neskuchne) 和馬卡里夫卡 (Makarivka)，並正向南推進。



6 月 11 日星期日，烏克蘭基輔聖邁克爾大教堂的紀念牆前，一名踏滑板車的幼童經過由加拿大總理杜魯多較早前獻上的花圈。紀念牆上貼滿了數千名陣亡的烏克蘭士兵的相片。 Source: AAP / Frank Gunn

主攻「尚未展開」

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 本周一表示，現在說烏克蘭確實的反攻目標為時尚早，但華盛頓相信基輔將繼續取得成功。





布林肯在華盛頓一個新聞發佈會上說，美國堅決向烏克蘭提供最大的支持。他又說，即將在維爾紐斯 (Vilnius) 舉行的北約峰會預計會向烏克蘭提供「強而有力」的政治和實際支持。





有西方軍事分析家表示，現在就反攻下結論是為時尚早，到目前為止的小規模衝突，可能表明烏克蘭仍在測試俄羅斯的防禦能力。



總部設於美國的戰爭研究所表示，烏克蘭正嘗試採取「一項極度困難的戰術，對準備就緒的防禦陣地進行正面攻擊，由於缺乏空中優勢而進一步複雜化」，並指不應過度解讀初期的攻擊。





曾任美軍駐歐洲指揮官的賀捷斯 (Ben Hodges) 說，主攻展開時，會動用數百輛坦克和步兵戰車。





他在華盛頓歐洲政策分析中心的一篇文章中寫道：「進攻顯然已經開始，但我認為不是主攻。」因為主攻將涉及大型裝甲部隊。



儘管俄羅斯仍未面臨這種猛攻，但自從全面入侵以來的 15 個月裡，其戰場表現強差人意，以致頻頻更換指揮，而且召集私人民兵與軍隊作戰之舉引起公眾爭論。





總統普京在俄羅斯國慶舉行頒獎典禮。他在致辭時只是粗略提及他發動的這場戰爭，但國民在生命、金錢和國際關係上卻付出了巨大的代價。



