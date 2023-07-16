今日大事（7月17日）

中國控澳華裔記者成蕾本周裁決

被中國拘留的澳籍華裔記者成蕾，其男友接受SBS新聞訪問時表示，他擔心中國會再次推遲作出判決。





她的男友柯伊爾（Nick Coyle）表示，今個星期三（7月14日）就是的裁決日期，但案件仍沒有任何進展。





「這種持續的不確定性真的令人感到困難，我認為最困難的兩件事是，明顯地是成蕾與她的孩子長期分隔兩地，而到了8月13日，她已被中國正式拘留了三年，不知道這場噩夢何時會完結，這不單只是對她來說是一件艱難的事，我也認為這是不可接受的事。」





民調：工黨支持度降至上台以來最低

一項最新的民意調查顯示，聯邦工黨的支持率降至2022年大選以來的最低水平。





《澳大利亞人報》發表的民意調查顯示，選民轉為支持獨立黨派和小政黨的議員，令兩黨聯盟未能從中得到更多支持。





工黨的基本票率下跌了兩個百分點至36%，自他們上任時得到32.6%支持度以來的最低。





兩黨聯盟周末在黃金海岸北部的 聯邦選區Fadden補選 中，以多2%的優勢罕見取得勝利，但這未能反映他們的支持度有所上升。





自皇家委員會就上屆聯邦政府推出的自動債務索償系統（Robodebt）作出嚴厲的調查結果後，兩黨聯盟在全國的支持率下降至34%。



澳洲出席二十國集團財長行長會議

二十國集團（G20）財長及央行行長今日起一連兩天在印度舉行會議，財長查默斯（Jim Chalmers）對有關跨國稅收改革取得進展仍持樂觀態度。





查默斯和儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）將於今個星期在印度會見其他國家的財長及行長，以更好地了解全球經濟狀況。





查默斯表示，了解情況對於確保澳洲經濟政策保持一致絕對是至關重要。





【原住民公投】支持者今提交小冊子措辭

原住民之聲入憲公投運動的支持者，經過與國會的合作後，將提交有關公投小冊子的措辭。





他們將於今天（7月17日）向澳洲選舉委員會提交有關措詞。





中立議員聽取了原住民事務部長貝妮（Linda Burney）及律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）領導的簡報。貝妮將這個過程形容為協作過程，並表示匯集了支持將原住民之聲的最佳論據。





澳洲北部事務部長金瑪德琳（Madeleine King）表示，她希望大家能夠閱讀這份文件。





「我們與國會獨立議員和綠黨合作，並進行了全面合作，以確保小冊子中的支持陣營的理據部分，是具有建設性、協作性，最重要的是真正積極的，並且能夠傳遞有關信息予所有澳洲人。」



名醫張正賢被指失德 擬赴華繼續執業

委員會上周三（7月12日）作出裁決，指控張正賢對兩名高危病人做手術時，採取「相當試驗性」的態度，屬行為不當。





他亦被指曾於2018 年和 2019 年在雪梨威爾士親王私家醫院執業期間，因專業操手問題收到多宗投訴。





張正賢一直否認有關投訴及指控，報道指他正在考慮上訴。而他接受７號台節目Sportlight訪問時更指，他是無罪。



新州擬加強處罰家庭暴力施暴者

新州正在考慮對家庭暴力施暴者實施更嚴厲的處罰。一旦實施，最高可被判處監禁。而警方呼籲當局賦予他們類似反恐的權力，來對付家暴罪犯。





新州警方連日來進行打擊家庭暴力犯罪行動，有近600人被控。





防止家庭暴力組織Full Stop的理事Tara Hunter表示，當局實施更嚴厲的處罰，能夠保護更多人的性命。





「我們實際上需要立即提供資源，不單只是在警務方面，我們還需要一個正義的回應，建立一些問責制。因此，如果大家見到今天被捕的那些人，如果他們得到更高刑罰，這是對確保所有人安全來說，是一個非常重要的事情。」





副警務處長蘭尼恩（Mal Lanyon）對澳洲廣播公司表示，對警方來說，家暴案件是有非常大的工作量，但警方會致力於保護社區。





「警方所做的是提高標準，警隊是不會容忍家暴事件，希望確保受害者知道他們不必生活在恐懼之中，新州警隊會保護受害者。」





澳洲今年至今已有32名女性因為家庭暴力而死亡，而新州幾乎一半的施暴者都違反家暴令。





如果大家身邊認識的人因為家庭暴力問題需要求助，請致電 1800RESPECT熱線 1800 737 732 或撥打生命熱線 13 11 14。緊急情況下請撥打000。



墨爾本柬埔寨僑民示威反對洪森弄權

一批柬埔寨僑民在墨爾本舉行示威，呼籲抵制柬埔寨即將舉行的全國大選。





柬埔寨總理洪森是世界上在任時間最長的總理之一，他正在沒有真正的競爭對手下競逐連任。柬埔寨主要反對黨燭光黨，因技術問題被取消參選資格。





有參與集會的人士指，即將舉行的選舉是假的，呼籲抵制。



普京警告若烏克蘭使用集束彈將反擊

俄羅斯總統普京警告，若果烏克蘭使用西方供應的集束彈，俄方亦將動用集束彈藥反擊。





早前美國證實集束彈藥已運抵烏克蘭。普京表示，如有需要，俄羅斯會採取行動。





「俄羅斯儲存了足夠的不同類型集束彈，但沒有使用過，也沒有必要這樣做。但是如果有人用集束彈來對付俄羅斯，俄方就會保留採取對等行動的權利。」



颱風泰利今晚登陸華南 港掛八號風球

中國氣象部門預測，颱風泰利（Talim）將於今晚在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸。





廣東、海南及廣西等提升應急響應。珠江防總決定將防汛防颱風四級應急響應提升至三級。湛江市政府發出防禦颱風緊急動員令，要求受颱風直接影響的地區停工、停課，渡輪停航。





受泰利影響，廣東珠海今天會取消79個航班升降。海南島今天亦取消全部航班升降。





香港亦已懸掛八號東北烈風或暴風信號，澳門氣象局亦在當地今早5時半亦改掛八號東北風球。預計泰利將於澳門以南約200公里附近掠過。



南韓暴雨成災釀37死逾10人失蹤

南韓連日暴雨成災，遇難人數上升至最少37人，超過10人失蹤；近8900人緊急疏散，其中5千多人仍然住在臨時避難所。





中部忠清北道一條近700米長的地下車道被洪水淹沒，救援人員在一輛被困的巴士發現9具屍體，另外有十多輛車仍被困在地下車道，當局繼續搜救。





總統尹錫悅結束外訪，將在今日返抵首爾，他指示警方同地方政府，針對低窪地帶採取強力限行措施。



歐洲料迎熱浪 氣溫或創新高

歐洲氣象學家警告民眾，要做好準備，面對歷來最強烈的夏季熱浪。





預計歐洲未來幾天將出現氣溫新高，意大利衛生部已對羅馬、博洛尼亞和佛羅倫斯等 16 個城市發出紅色警報。





希臘當局亦連續第三天在最熱的時段，關閉旅遊熱點之一的雅典衛城。希臘氣象學家Giannis Kallianos解釋為何氣溫會如此之高。





「歐洲南部每年都會經歷暖空氣轉移。整個夏季可能會經歷一次、兩次、三次甚至四次熱浪。每年經歷的熱浪大都來自北非，那裡的氣候變化將持續影響歐洲未來的熱浪次數。」



阿拉斯加火山爆發後海域再地震

美國阿拉斯加州南部海域昨日發生7.2級地震，當局一度發出海嘯警告，現已解除。





美國地質調查局最初指，地震強度為7.4級，其後修訂為7.2級。





阿拉斯加的希沙爾丁火山上周五凌晨爆發，造成高達 12,000米的火山灰雲。



體育消息

溫布頓網球賽，世界排名第一的西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）擊敗23屆大滿貫得主祖高域，首度贏得溫網男單冠軍。





20歲的艾卡拉斯在第一局以大比數1：6輸給36歲的祖高域，但他在第二局開始恢復水準，雙方經過4小時42分鐘，艾卡拉斯終於以五局三勝，獲取冠軍，打破祖高域要與費特拿看齊、取得8次溫網冠軍的夢想。



