今日大事(7月18日)

正反陣營正派發原住民之聲入憲公投小冊子

在支持陣營的小冊子中，概述了為何參加公投的選民，應支持原住民之聲入憲，強調有關安排是承認及尊重原住民，亦可以在衛生、教育和住屋方面幫助原住民。





反對陣營亦列出反對的原因，包括設立原住民之聲的機構費用高昂，及將充斥著官僚主義。





聯邦反對黨原住民事務發言人普萊斯（Jacinta Nampijinpa Price）表示，為了讓持反對立場的小冊子出版，她一直努力爭取。





「我們不得不迫使工黨政府出版反對陣營的小冊子，以確保參與今次公投的澳洲人，在公投前得到足夠的資訊。工黨認為，原住民之聲入憲的問題是當中存未知的風險，因為有關試圖將分裂我們的憲法。」





民調：原住民之聲入憲支持率再下降

「事實是，假如執政及在野兩黨、不攜手支持的話，就很難在公投中取得勝利，但這是反對黨領袖達頓所採取的立場，他甚至在國會確認他希望見到的委員會程序之前，就早已表達反對的立場。」





與此同時，最新的Newspoll民意調查顯示，民眾對原住民之聲入憲的支持率下降至 41%，而表示會投反對票的選民比例則達到48%。



儲銀今公佈上次議息會議紀要 本月利率隨時再升

但外界亦認為，儲銀為了對抗通脹而不斷加息的週期或已接近尾聲。



CSIRO：通脹正影響可再生能源的發展

聯邦科學及工業研究組織CSIRO警告，通貨膨脹正影響可再生能源的發展。





CSIRO今天（7月18日）發佈的模型顯示，可再生能源的建設及安裝成本平均上升了 20%。





CSIRO以及澳洲能源市場營運商都表示，可再生能源仍然比新建的天然氣或燃煤發電廠更符合成本效益。





在這個消息發佈之際，能源部長鮑文（Chris Bowen）、行業領袖和財金專家亦齊集在雪梨，參加為期兩天的能源峰會。



俄羅斯暫停黑海糧食出口 強調責任不在俄方

俄羅斯指，船運及保險方面的限制，阻礙了該國的食品及化肥出口，而俄國出口對全球食物鏈亦非常重要。





總統普京的新聞秘書佩斯科夫聲稱，終止協議的責任不在俄方。





「黑海協議由今天起不再有效，而正如總統普京早前表示，協議最後的生效期限是7月17號。不幸的是，黑海協議中涉及俄羅斯要求的部分至今尚未實施，因此要終止。」





有關協議是由聯合國及土耳其於去年夏天進行斡旋而達成的。





雖然有分析人士預計，食品等大宗商品價格只會暫時上升，因為俄羅斯及巴西等國經已加大小麥及粟米出口，但如果暫停協議，相信會日益嚴重的糧食短缺及高食品價格加劇，會為有關地區帶來威脅，導致更多人陷入貧困。





聯合國表示，終止協議會令更多人受苦。拉脫維亞總理卡林斯表示，俄羅斯正的安排如同勒索。





「俄羅斯透過其對黑海及烏克蘭大部分糧食出口的控制，不單止有能力對歐洲、甚至整個世界進行勒索。」





美國則表示將會與其他國家合作，確保烏克蘭的糧食能夠繼續出口。德國就敦促俄羅斯延長黑海糧食協議，而不應該因為爭端而向窮人開刀。



土耳其不接受從敘利亞領土撤軍以作為談判條件

土耳其一直是敘利亞反對派最大的軍事及政治盟友，控制著敘利亞西北部的最後一個叛軍據點。埃爾多安指，土耳其從未關上與敘利亞政府進行談判的大門。





「土耳其對敘利亞的大門是敞開的，亦意願與敘利亞、俄羅斯及伊朗舉行四方峰會， 我亦願意與敘利亞總統阿薩德會面，關鍵是對方對土耳其的態度。」





埃爾多安亦會在未來三日分別訪問沙特阿拉伯、卡塔爾與阿拉伯聯合酋長國。



颱風泰利昨晚登陸中國廣東省後或再加強

今年首個登陸中國的颱風泰利、昨晚在廣東省湛江市沿海登陸，中心附近最大風力為13級。





據中國中央氣象台預計， 泰利登陸後，在當地今日凌晨移入北部灣，上午則會以強烈熱帶風暴或颱風級別、在廣西沿海再次登陸，明日應該會移往越南北部及減弱消散。





受泰利影響，廣西桂南、桂西部分地區的江河亦可能會出現兩至12米的明顯潮漲，桂南沿海江河亦可能出現警戒水位的洪水。





防城港當局要求全市今日停工、停課，公共交通、渡船等停運，公園和旅遊景區亦要暫停開放。





廣西海事局亦已啟動防颱風二級應急響應，預計泰利將正面吹襲北海，市內將出現11至12級陣風。





同時， 廣東省防總通報，全省2700多艘免休漁船全部回港，湛江市海灣大橋等多條大橋已實施全封閉管理。



首府城市外圍將建更多「大學研習中心」

聯邦政府將於今天（7月18日）宣佈，他們會在主要城市的外圍地區興建大學研習中心。





當局將在那些沒有主要大學校園，而擁有高等教育學歷的人口比例較低的外圍地區，建立34 所新的大學研習中心。





這些中心將為學生提供電腦、互聯網、讀書空間及面對面的學術技能支援。目前鄉郊偏遠地區，已有34 個這類的研習中心。





有關計劃涉及金額達到6,700 萬元。





聯邦教育部長祈雅（Jason Clare）表示，有關措施將有助更多來自城市外圍地區和鄉郊地區的年輕人，可以獲得入讀大學的機會。



新藥有望減慢認知障礙症病發速度

一項針對認知障礙症而設的新藥，在全球進行了臨床試驗，結果顯示，該藥物可將認知障礙症病發速度減慢約三分一。





參與今次臨床試驗的1,700 多名早期認知障礙症患者，測試了這款新藥物 donanemab的功效，但目前新藥仍未獲准在澳洲使用。





澳洲癡認知障礙症研究中心執行總監斯托克斯（Kaele Stokes）博士表示，新藥物為認知障礙症病人帶來新希望。





「我們開始看到新藥物在美國進行測試並獲批使用，目前澳洲亦正等待獲批，這項臨床結果亦表明，特別是針對認知障礙症方面，可能有一些在發病初期使用的治療方法是特別有效。」



昆州政府擔心假期完結校內流感風險將大增

昆州宣佈為所有居民免費接種流感疫苗，當局擔心學校假期完結將增加學童傳播風險。





昆州今年已有超過51,400 宗流感病例，而去年就有44,450宗。





昆州州長帕拉謝依（Annastacia Palaszczuk）表示，藥房及家庭醫生將從7月22日至8月31日，開始免費提供流感疫苗，鼓勵所有人接種。



【體育消息】

前澳洲國家隊Socceroos隊主帥、現任托定咸熱刺球隊主教練的波斯特科格魯，今晚將帶領熱刺隊到西澳珀斯、與韋斯咸隊進行友誼賽。





波斯特科格魯受訪時表示，澳洲足球曾在國際球壇上表現良好，亦曾在2015年於亞洲杯奪冠，但他認為，澳洲足球界、似乎並無未利用這項優勢繼續發揮。









