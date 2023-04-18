今日大事(4月19日)

蘇丹未能如期實現24 小時停火協議 派系戰鬥持續

目擊者指，除見到戰機在上空出現，亦見到一支龐大的軍隊、進入喀土穆市。正規軍和敵對的武裝快速支援部隊則互相指責是對方先違反停火協議。聯合國發言人杜加里克( Stephane Dujarric)亦證實消息，並強調會跟進。





杜加里克指，在他前往當地之前，聯合國已通過電話、已獲得當地同事證實，並無任何證據或跡象表明，雙方已履行停火安排。聯合國人權事務高級專員特克( Volker Turk)，在駐喀土穆的各國機構的幫助下，正繼續推動戰鬥的雙方，希望達成有效停火提議。





到目前為止，已有 185 人在衝突中喪生。蘇丹軍部的最高指揮部表示，他們將繼續保衛首都及其他地區的安全。



在澳蘇丹社群憂蘇丹局勢 擔心當地家人

由於蘇丹局勢惡化，本地的蘇丹社群對家人的安危極為憂慮，恐怕他們成為街頭衝突的流彈受害者。





居於墨爾本的森拉 （Mohamed Semra）一直擔心在蘇丹的兄弟的情況。





森拉指，他幾日來都無辦法睡，每日都要多次看看是否一切安好，又不知道互聯網甚麼時候會切斷，甚麼時間會與兄弟失去聯絡，覺得好艱難。



一諮詢委員會促政府增津貼助求職者

一個諮詢委員會指聯邦 政府福利津貼不足 ，敦促當局提高津貼額。





政府同獨立參議員波科克 （David Pocock）達成協議，其中包括在去年12月設立經濟包容咨詢委員會，檢討支援入息津貼。





委員會建議財長查默斯 (Jim Charmers) 在五月公佈的財案裡面，動用340億元增加福利津貼，包括求職同租金支援津貼。





委員會報告指出，求職者無足夠金錢應付生活基本需要，令他們無法加入工作行列。



政府承諾對國家殘障保險計劃進行重大改革

他昨日在全國新聞俱樂部發表講話時指出，由於國家殘障保險計劃多年來管理不善，前景岌岌可危。





索頓對澳洲廣播公司表示，國家殘障保險計劃需要進行改革，以提高穩定性。





索頓指，對於那些問究竟會有什麼改變的人，他只想回答，殘障保險計劃會繼續存在，但是經過自由黨九年來的管理不善，該計劃是需要重新啟動。所謂的「重新啟動」並不是要削減和取消殘障人士正在接受的援助，而是該計劃面對的挑戰是要聚焦在長遠方面



原住民諮詢理事會成立 被質疑效益

當局成立一個原住民諮詢理事會，加強國家殘障保險計劃為原住民提供服務的能力。





聯邦政府昨日 (18/4) 宣佈改革國家殘障保險計劃。





工黨政府其中一個目標是令公眾更容易接觸到此計劃，當局承認原住民同移民背景社群較少獲得此計劃服務，得到較少經費。





原住民殘障網絡行政總監格里菲斯 （Damian Griffis）質疑原住民是否從此項計劃實際得益。





格里菲斯指，至少有6萬名有殘障的原住民，可能符合計劃資格。但他們參與定義並不明確。因為只是訂出一個計劃並不足夠。而是要有成果。格里菲斯質疑他們參與計劃是否真有改善生活，或只是一個計劃。



本地高齡護理業經費本年內將增近50億元

本地高齡護理業經費在2023年內將會增加接近50億元，而由於人口老化，預計經費會繼續上漲。





高齡護理服務是由聯邦政府資助，是政府第五大開支。





據高齡護理部聲稱，前兩黨聯盟政府過去對行業撥款不足，工黨政府承諾會公平支援行業。





高齡護理服務經費，包括對高齡護理設施、以及家居護理服務提供者的資助，今年內將會由248億元，增加到大概296億元。



最新調查指女性公積金差距逐漸縮窄

最新調查顯示，女性公積金差距逐漸縮窄。





市場調查公司 Roy Morgan 所得最新數據顯示，在過去十年間，女性公積金在所有權水平同平均結餘方面都逐漸接近男性。





以往只有6成6 (66.2%)女性擁有公積金，相對男性接近7成半 (74.8%)，差距接近9個百分點。





現時女性擁有公積金比例上升到剛超過7成 (70.9%)，差距縮窄到不足4個百分點 (3.9%)。





Roy Morgan 報告又指出，過去十年間，男女公積金差距、同改善女性退休的經費越來越受到重視。





但是女性平均公積金結餘只是相等於男性百份之71，仍然有待改善。



政府宣布新國家電動汽車策略增環保汽車

聯邦政府宣布一項新的國家電動汽車策略 ，目的是 令全國道路有更多環保汽車 。





早前有消息指，澳洲與俄羅斯是仍未制定燃油效率標準的少數發達國家之一。





國家電動汽車策略的其中一個目標，是要令電動汽車開發商更容易打入澳洲市場，以為消費者提供更多選擇。





氣候變化部長鮑文(Chris Bowen)指，該策略將有助家庭降低生活開支。





鮑文表示，最終都是為了要令國民有更好的汽車選擇，對氣候更有利和更具成本效益。平均而言，汽油車每年的駕駛開支約為 2,400 元， 電動汽車每年的駕駛開支就是400元，可以節省2,000元。



報告：全國青少年司法系統都有助長侵犯兒童權利

西澳、昆州和北領地的情況最嚴重，因為它們將兒童拘留在成人拘留所，並且對兒童過度約束及使用武力。





報告建議在全國進行緊急改革，包括引入國家青少年司法標準、獨立監督青少年拘留所、以及將刑事責任年齡提高到至少 14 歲。





報告又建議，當局應該在所有其他干預措施都無效時，先至以拘留來作為最後的措施。



黑人青少年美國被槍擊 檢察官指存在種族因素

美國密蘇里州的堪薩斯，一名84 歲白人男子萊斯特(Andrew Lester)、因槍擊一名在接送弟弟時按錯門鐘的黑人青少年亞爾(Ralph Yarl)，被控以「一級襲擊罪」。受害人亞爾已經出院，並正在家中休養。





負責案件的檢察官湯普森(Zachary Thompson)指，疑犯兩次槍擊 16 歲亞爾的行為，存在種族因素，但他亦強調，目前的指控文件中，並無任何關於今次槍擊事件、是出於種族動機的字眼。





堪薩斯市及美國各地有好多人都相信案件涉及種族因素而感到憤怒，包括亞爾的代表律師同姨媽斯普朗莫爾(Faith Spoonmore,)都讉責今次事件。





斯普朗莫爾指，當大家聽到這些關於美國種族主義的故事，就會令人想到現實的可悲，以往總有些希望，這些問題很遙遠、亦永遠不會發生在自己的家人或自己身上。但可惜現時全國一樣瘋狂。



俄羅斯裁定美國記者就間諜罪名還押候審

一名俄羅斯法官周二裁定，美國華爾街日報記者格甚科維奇(Gershkovich )、必須繼續就間諜罪名還押候審。





格甚科維奇是自冷戰以來、第一位因間諜罪而在俄國被拘留的美國記者，美國政府已正式公開宣稱，格甚科維奇是被「錯誤指控」，當局及格甚科維奇亦一直強烈否認有關指控。





如果罪名成立，格甚科維奇可能面臨最高 20 年的監禁。他被捕的安排，令全美國的記者恐慌，並惹起西方社會不滿。





前美國國家情報總監：新冠源頭是中國實驗室洩露

前美國國家情報總監拉特克利夫(e John Ratcliffe)向眾議院作證時強調，對新冠病毒源頭的「唯一」可信解釋，就是病毒，是在中國武漢的一個實驗室洩露。





美國眾議院共和黨成員，已成立一個新的國會小組、來調查新冠病毒的起源。拉特克利夫向小組作供時指，有關解釋亦得到情報、科學和常識的支持。





他亦批評美國中央情報局（CIA）並無對新冠起源，作出任何更確切的評估，而只是指，唯一合理的評估，只是病毒起源於一個中國實驗室，他們亦有參與同中國軍方工作有關研究。



電子投票系統開發商控霍士新聞 據報已和解

美國電子投票系統開發商Dominion Voting Systems公司，指控霍士新聞誹謗的訟訴案，據報已達成和解協議。





案件涉及霍士新聞於 2020 年美國總統大選前，多次引述政客談及有關電子投票、可以構成選民欺詐的聲明，但聲明被證實是「錯誤陣述」。及後，Dominion公司一直就誹謗問題，向對方索償 20 億美元。





最終，雙方決定進行「庭外和解」，霍士新聞須向Dominion公司支付了 11億7千萬美元的賠償金。但Dominion的行政總裁「普洛斯」則強調，即使對方承認講大話、並作出賠償，但事件對公司聲譽的損害，卻是永遠難以真正消除同彌補。



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北京長峰醫院昨發生嚴重火災 至少21人死

中國北京長峰醫院昨日發生嚴重火災，據報，截至昨晚六點為止，至少有21人死亡。





綜合中港媒體報導，起火地點為醫院住院部東區大樓，火勢及救援工作亦分別於昨日下午結束。院方表示相關人員，包括71名病人已經轉移或疏散，但火災原因仍有待調查。





有現場目擊的居民向當地媒體表示，事张時，一度有不少人要站在冷氣機糟躱避，甚至有人從機糟位置跳下。



西澳11名印尼漁民滯留偏遠島6日獲救

11名印尼漁民在西澳對開一個偏遠島上獲救，他們的漁船被風暴「伊沙」( Ilsa)毀壞，另有9名失蹤者恐怕已經遇難。





獲救的漁民滯留在離開 Broome 以西大概300公里的 The Rowley Shoals 珊瑚礁一個島上6日，斷絕食水同糧食。





據澳洲海事安全局透露，一部巡邏機在星期一晚 (17/4) 發現他們的臨時營地同擱淺的小艇，將他們救起。



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北領地或更接近開始以水力壓裂法採天然氣

北領地可能更接近開始用水力壓裂法開採天然氣 ，當地政府公佈一份在 Beetaloo Basin 開採的重要階段報告。





最新報告是回應佩珀爾法官(Justice Pepper)就水力壓裂法工業調查後的建議，建議指出需要更多數據先可以決定是否在當地開採天然氣。





有關的區域策略環境及基線評估進行了三年，耗資1,500萬元。



雪梨男子被趕出俱樂部後刺傷他人

今日清晨在雪梨西南面，一名被趕出一俱樂部的男子，涉嫌刺傷另外一名試圖協助保安員的男子。





據新州警方透露，事發在今早約4時，在 Revesby Workers’ Club 外。





警方獲悉，一名男子被逐出俱樂部之後，返回現場涉嫌持刀恐嚇保安員。另一名男子試圖協助保安員的時候被刀插兩次，胸部受傷，持刀男子其後被制服直至警員到場。





一名73歲男子被帶到Bankstown警署問話。



體育消息

歐洲足球聯賽冠軍盃賽事，德甲球隊「拜仁慕尼黑」明日將會在主場迎戰曼城，但由於拜仁在兩星期前作客曼城時，以0比3慘敗，令他們出線半決賽的情況並不樂觀。





拜仁亦因上一場賽事失利而陣前易帥，新任教練圖赫爾(Thomas Tuchel)已證實，前利物浦前鋒馬內(Sadio Mane)，將在今次關鍵比賽中，被放入出場名單，他亦強調，拜仁需要全力以赴，才有望同曼城爭取出線資格。







