今日大事(2月20日)

12月季度的工資價格指數將在本周三公布

澳洲將在今個星期三公佈12月季度的 工資價格指數 ，打工仔屆時可以知道緊張的勞動力市場，對工資有何影響。





指數將揭示各行各業的工資增長強度。





對上一次，即是9月季度的工資價格數據顯示，按年工資增長率是3.1%，但這個比率遠低過目前7.8%的通脹率。





而在本周亦將公佈多項經濟數據。





周三亦會公佈澳洲統計局關於建築工程的數據。





而在周四，就會公佈最新的資本支出數據。





至於明天（2月21日），儲備銀行將公佈最新的董事會會議紀要，讓大家更加了解最新的加息決定。



工黨環境部長反對要求政府推翻加息

聯邦工黨環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）不同意要求政府推翻儲備銀行加息的決定。





綠黨呼籲政府運用他們的權力，扭轉獨立機構儲銀制訂的加息政策，紓緩澳洲人面對生活開支飆升的壓力。





普莉貝絲表示，理解澳洲人目前的處境艱難，但堅持認為干涉儲銀的決定是不合適的。





普莉貝絲指，政府沒有聽取綠黨的經濟建議。推翻儲銀的獨立性是一件非常不尋常的事情。政府知道民眾正在努力，也正在幫助他們 ，通過令生活開支，例如託兒及藥品等費用更便宜。但凌駕儲銀確實是一件非常不尋常的事情



自動債務索償系統調查最後一輪聽證會今展開

為時任公共服務部部長派恩（Marise Payne）擔任幕僚長的李斯（Megan Lees），以及在前總理莫理遜（Scott Morrison）仍在擔任社會服務部長時，擔任幕僚長的查理斯萬（Charles Wann）將提供證據，說明他們的辦公室，對該計劃的合法性有多少了解。





自動債務索償系統計劃從2015年實施到2019年，該計劃導致數十萬領取福利人士被Centrelink 錯誤追討所欠的債務，有人更因此而自殺。





皇家委員會的最後一場聽證會將於3月10日結束。



澳洲退休金制度將全面改革 政府阻提前發退休金

澳洲的退休金制度正面臨全面改革，政府正設法阻止提前發放退休金。





財長查默斯（Jim Chalmers）將在今天（2月20日）發表演講，提議進一步保護養老金，來以保障退休儲蓄。





在新冠疫情大流行期間，澳洲人在他們的退休基金中，提取了約360億元。





政府現在將努力將退休金的定義寫入法律，以保護退休儲蓄。





塔州參議員藍比（Jacqui Lambie）在9號台節目Nine's Today Show上，批評這個做法。





藍比表示，大家知道退休金是為了讓退休後受益，但如果在生活期間有突發事情時，這筆錢可能會大派用場，無論是這筆錢的一部分，還是這筆錢的20%，都必須讓大家可以維持生計。尤其是在未來的兩年內，如果經濟步入衰退，如果有人可以提早領取這筆錢來保住他們的房屋，便可以繼續償還按揭，他們必須有多一點鬆動錢，尤其是當大家經歷艱難時期時，政策需要更有彈性。



政府倡降污染最嚴重公司排放上限 方案今續研究

中間派議員波科克（David Pocock）將繼續就政府的提議進行磋商，他今天（2月20日）將舉行兩場圓桌會議，與政府就通過三項關鍵立法進行談判。





政府需要綠黨和其他兩名中間派議員的支持，才能通過這個機制、房屋基金和製造業基金。





綠黨擔心就算對保障機制作出修改，亦不能阻止得到大型污染生產者繼續排放，他們可以購買碳信用額度來抵消排放量。





但他表示支持該黨，條件是禁止任何新的煤炭和天然氣項目。





波科克亦表示，他希望確保對保障機制的任何改變，都能真正起到減排的作用。



新州工黨提可再生能源過渡 鼓勵使用太陽能電池板

新州工黨提出以可再生能源過渡的計劃，來鼓勵在該州使用太陽能電池板。





新州在3月舉行大選，工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 表示，工黨如果贏得大選掌政，會設立能源安全公司 (Energy Security Corporation) 將製訂一項社區電池計劃，以投資可再生能源。





柯民思表示，對社區電池的投資，將使更多在屋頂安裝太陽能電池板的家庭，能夠使用電池技術。





柯民思指，必須想出新的方法來鼓勵民眾在屋頂上安裝太陽能電池板，目前大約有26%的家庭，要提高這個數字，是有好方法。他認為很多家庭寧願在晚上使用他們在屋頂上生產的能源。



土敘大地震搜救行動即將結束 美國承諾增援助

救援人員繼續從瓦礫中挖掘地震喪生者遺體。





今個月6號，土耳其發生高達7.8級強烈地震，至今該國死亡人數超過4萬人，敘利亞罹難者有5,900人，不過兩國都沒有表示，仍有多少人失踪。





聯合國指出，在敘利亞地震災民有將近900萬人，該組織表示，災民目前最急需包括帳篷等住宿設施。





在土耳其進行訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）坐直升機到重災區上空了解災情，表示美國對災區會增加援助。





布林肯指，這將是一項長期的工作，但搜索和救援行動即將結束，接下來將會有大規模的重建工作，當看到地震破壞程度、建築物、 樓房，被摧毀的數量，就知道需要付出巨大的努力才能重建。



布林肯：中國如向俄羅斯供武器 將面臨後果

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受接受美國傳媒訪問時表示，根據美國獲得的信息，中國正考慮向俄羅斯提供武器，用於對烏克蘭的戰事，他警告中國如果這樣做將引致嚴重問題。





布林肯星期六在出席慕尼黑安全會議期間，曾經與中國中央外事辦主任王毅會面。美國國務院官員透露，布林肯向王毅表示，如果中國向俄羅斯提供實質支持或協助規避制裁，將面臨後果。





他說，中方始終站在和平及對話一邊，堅持勸和促談，不願看到烏克蘭危機長期化 。



歐盟促請成員國向烏克蘭給予更多實際支持

歐盟促請成員國，在烏克蘭對俄羅斯的戰爭中給予更多實際支持。





今個星期五（2月24日）是俄羅斯入侵烏克蘭一周年，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）說，雖然祝願烏克蘭在戰鬥中取得好成績是好事，但歐洲國家必須向烏克蘭提供更多武器，並且要更快。





他在德國慕尼黑安全會議上發表講話，指俄羅斯的行動不僅僅影響烏克蘭。





博雷爾指，烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭人獲得很多讚賞，但沒有足夠的彈藥。他們需要更少的掌聲和更多的武器供應。烏克蘭人正在戰鬥，付出生命的最高代價，但這場戰爭發生在歐洲土地上，對他們歐洲的安全，以至全球都有影響。



更多內容 烏克蘭正式申請加入歐盟 聯合國緊急大會擬譴責俄羅斯

回應北韓發導彈 美日南韓進行聯合軍演

南韓軍方表示，南韓及美國戰機為美國轟炸機護航，展示盟國的防禦能力和備戰姿態。





軍演在昨日星期日舉行，在前一日星期六，北韓發射了一枚洲際彈道導彈，北韓方面表示進行了一次突擊發射演習。





日本指，北韓發射的導彈濺落在其專屬經濟區內的水域。





之前，北韓曾警告，對南韓與美國即將舉行的年度軍演，會作出重大回應。



新西蘭遭颶風吹襲後 開始重建工作

新西蘭遭颶風加布里埃爾吹襲大約一星期後，災區開始重建工作，獲確認的死亡人數增至11人，仍有數千人報稱失去聯繫。 當地警方星期日在重災地區，再發現死者遺體，當局擔心有關的死亡數字仍會上升。





截至今日星期一早上，警方已收到大約6,500名新西蘭人失踪報告，其中4,000人確認安全。





警方並表示，當地不誠實犯罪的報告有所減少，但家庭暴力報告有所增加。



南澳今明兩日熱浪席捲 氣溫逾40度

氣象局向包括阿德雷德在內的南澳部分地區，發出嚴重的熱浪警告。





一股熱浪席捲澳洲西部和南部，為當地帶來了有紀錄以來最炎熱的天氣。





熱浪將在今明兩日（2月20日及21日）持續橫掃澳洲南部內陸，從西澳西北部至Bourke等地，每日氣溫將高達攝氏40度以上。





預計到周三，一股偏北的氣流，會將高達40度的熱浪，帶到南部沿岸地區，包括阿德雷德。





氣象局亦向南澳西部海岸地區發出極端熱浪警告。



家長團體促聯邦政府改革有薪育兒假

倡導組織Parenthood行政總裁登特（Georgie Dent）今天（2月20日）將出席國會就該計劃舉行的聽證會，在此之前，她呼籲政府將照顧者之間的假期擴大到整整一年。





他們正呼籲對有薪育兒假進行其他改革，包括將現有26個星期的有薪育兒假當中，其中6個星期，讓照顧者「可以用，不用就無」的規定，來鼓勵男士使用他們的權利。





登特亦要求將有薪育兒假增加至最多52星期，由兩名照顧者攤分，並將支付率從最低工資提高到替代工資。



體育消息

荷蘭田徑好手波爾（Femke Bol）打破保持了41年的女子室內400米賽跑世界紀錄，她在荷蘭室內田徑錦標賽，以49.26秒奪得冠軍，並打破捷克的克拉托克維洛瓦（Jarmila Kratochvilova）於1982年3月7日創下的49.59秒紀錄。





22 歲的波爾在 2020 年東京奧運會 400 米跨欄中獲得銅牌。







