今日大事（6月21日）

「毛澤東最後舞者」李存信宣佈退休

著名芭蕾舞者、編舞家和回憶錄《毛澤東時代的最後舞者》的作者李存信，因為健康原因宣佈退休。





李存信在他小時，生活在極度貧困中，被毛澤東政權挑選去北京接受舞蹈訓練。他在獲得獎學金前往美國期間叛逃，最後透過外交才從中國駐休斯敦領事館的拘留中解困。





移居澳洲後，他撰寫了暢銷全球的回憶錄《毛澤東時代最後的舞者》。





李存信表示，退休讓他反思自己豐富而幸運的職業生涯。「我從來無想過我的生活會以如此美麗的方式展開，這是一種有回報的方式。這個11歲的農村男孩放風箏，風會將它（風箏）吹上天空，送入天堂（一個更高的地方）。」



聯邦政府強調認真處理戰爭罪指控

澳洲國防隊伍被指有戰爭罪行，聯邦政府表示會認真處理這些指控。





參議員藍比將有關的指控轉介到國際法庭。作為退伍軍人，她聲稱國防隊伍的高層領袖無就在阿富汗發生的事件負責。





國防部長馬利士（Richard Marles）建議和藍比會面，了解她對調查戰爭罪行的不滿。





但馬利士強調政府有信心一直正確處理事件。「事件最終是由國際法庭處理。但澳洲政府會認真處理，並盡量實行布雷頓報告裡面的建議。在現屆政府執政之下，澳洲不會推卸負責。」



人權專員指酒店不宜作移民羈留

澳洲人權事務專員的一份報告指出，本地的移民羈留制度經常用酒店作為替代羈留地點 (APOD)，有重大的人權問題。





澳洲人權事務專員芬利 (Lorraine Finlay) 指酒店羈留已經過於經常化，而「應該只是在特殊情況之下，並且用於最短時間之內」。





民政部對報告作出正式回應，對專員的24項建議，表示同意其中兩項、5項不同意，其餘17項記錄在案。



三州議會同時引入大麻合法化議案

大麻合法化黨同時在三個州議會引入議案，將個人使用大麻合法化，聲稱是澳洲立法史上的首創。





議案提出容許成人擁有最多50克大麻，和在家中種植多達6棵大麻植物。





西澳上議員Brian Walker指，大部分使用大麻的人都是為了藥用或者減壓理由，而目前的法律架構並不適當。他呼籲兩黨聯盟和工黨在考慮議案的時候要保持開放態度。





「我們知道主要政黨都不支持這些立場。不是因為他們不相信大麻，而是他們恐怕被視為對毒品採取軟弱態度，會失去選民支持。但國民實際上是支持將大麻合法化。」



探索鐵達尼潛艇失蹤搜索困難

美國及加拿大當局繼續搜索在 大西洋失蹤的觀光潛艇 ，但至今未有任何發現。





在澳洲時間今早約5時，美國海岸警衛隊表示，潛艇餘下的氧氣，最多可用約40小時。





由於潛艇的所有通訊設備中斷，令救援人員難以確認其實際位置。海洋工程專家Alistair Greig解釋，如果潛艇位處海床，鐡達尼號的殘骸會干擾信號，令搜索工作更加複雜，而這的情況下，就需要依靠聲納來尋找潛艇。





「如果潛艇真是在海底，我們就不是靠觀察，而要靠聲音來將之定位。搜尋人員會用帶有聲納的浮標，希望透過潛艇內人員製造的聲音來鎖定對方的位置。」





一艘尋找鐡達尼號殘骸的潛艇在周日從加拿大大西洋沿岸出發後失踪，艇內載有一名操作員及四名乘客。



哥倫比亞爆發示威反對左翼政府改革

哥倫比亞各個主要城市爆發反政府遊行，抗議總統佩特羅（Gustavo Petro）的左翼政府所推行的經濟及社會改革。





佩特羅因承諾減少經濟不均，並結束該國近6年、令至少45萬人喪生的武裝內戰而贏得大選，並於去年8月上任，成為哥倫比亞首位左翼總統。





但由於他推動勞工、醫療和養老金改革，並堅持不作出修改，而未能獲多黨派聯盟的政府支持，最終令聯盟解體，要面對政府票數不足的逆境。佩特羅近期更被指，在競選期間涉嫌非法融資，但他否認有關指控。





反對黨參議員Miguel Uribe在波哥大舉行的遊行中，強調在佩特羅領導下，當地的民主制度面臨風險。





「示威者上街抗議是為了捍衛民主、自由、國家權力的獨立性及政府的安全，而佩特羅本人、他的家人及親密戰友，因為捲入的醜聞，已令政府深陷險境。」





他又說，示威是為了表示他們不會放棄國家，並強調這場遊行「並非出於意識形態的不和，而是要代表人民表達愛國情懷、原則及民主價值觀」。



歐盟支援烏克蘭800億元對抗俄羅斯

歐盟委員會主席馮德萊恩宣佈，一項支援烏克蘭、總值約合800億澳元的新計劃提案。





提案是在對歐盟預算進行審查之後提出，將會在未來四年內通過貸款及贈送形式，向烏克蘭提供資金對抗俄羅斯，當中亦包括涉及管理移民及氣候變化等措施的資金。





馮德萊恩表示，他希望歐盟的舉動能夠鼓勵其他國家向烏克蘭提供援助。



傳中國在古巴建軍事基點 華府表關切

剛轉到英國倫敦訪問的布林肯表示，對有關中國計劃在古巴建立軍事設施的報道，深表關切，並已向中方強調美方會保護美國的利益。





同時，白宮國家安全會議的中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）表示，美中兩國建立兩軍交流，對減少兩國摩擦至關重。她強調美國仍然願意並能夠，在各個層面進行會晤，呼籲中方作出適當回應。





中國外交部發言人回應報道時說，不了解有關情況，但中方希望有關方面，把精力多用於有利於增進互信和地區和平穩定發展的事上。



港府推出多項優惠活動慶七一回歸

香港特首李家超宣佈，下星期六的七一香港回歸日，將推出多項優惠。





他希望市民利用優惠開心慶回歸，而不容許有人利用機會騎劫，進行破壞活動。他又強調，必定會追究相關人士法律責任。





香港政府的計劃下，市民可於當日免費乘搭多條渡輪航線，電車有5日免費乘車優惠；超過1000間食肆的指定餐飲提供七一折優惠。另外，M+、西九故宮等博物館，當日亦會免費開放。



拜登次子就多項控罪達成認罪協議

美國總統拜登的次子亨特（Hunter Biden）承認兩項故意不繳納所得稅指控，並和檢控方達成認罪協議，而司法部已結束對他的長期調查。





預計亨特亦將會就吸毒及非法持有槍支等重罪的指控，與檢察官達成認罪協議。





亨特表示，自己在兄長於2015年去世後，一直和毒癮糾纏。他的律師在一份聲明中表示，亨特為自己在生活困援及上癮期間所犯的錯誤，正承擔責任。



羅馬尼亞起訴網紅團隊虐待女性

羅馬尼亞當局已經就人口販運、性侵與成立組織犯罪集團性剝削女性，對百萬網紅泰特（Andrew Tate）及其兄弟同其他兩名疑犯提出指控。





目前泰特兄弟及另外兩名羅馬尼亞藉女疑犯正被限制在家中拘留，等待當局對他們涉嫌對七名女性所犯的虐待行為進行審判。





泰特亦被控強姦其中一名受害者，而他的兄弟Tristan就被指控煽動他人使用暴力。





根據羅馬尼亞法律，審判不會即刻開始，因為法官有60日時間審查案件檔案以確保符合法性，然後先會開始審判。



聯邦政府投資北部礦產工程

聯邦政府終於公佈新策略，動用5億元經費，用於澳洲北部的關鍵礦產工程。





策略性的重要工程將會被「去風險」，政府將會支持吸引私人融資，保證本地的加工和生產工程可以獲得澳洲的礦產。





資源部長金瑪德琳（Madeleine King）指新策略可以令澳洲在電動車和再生能源業的供應鏈處於領先地位。





「這個國家建基於資源工業，首先是金礦、然後是煤礦、鐵礦和天然氣，而資源業繼續是國家經濟的支柱，我一直堅持要達到零排放的途徑就是澳洲的資源工業。」



【原住民公投】領袖促政客退居幕後

一名爭取原住民國會之聲入憲的主要支持者認為，現在政客應該退後，讓公眾進行討論。





他說澳洲國民現在擁有決定公投結果的權力，支持陣營將會向國民解釋聲音入憲將會對原住民帶來的實際好處。



三澳洲人貢獻南極科研獲總督授勳

聯邦總督宣佈頒授南極勳章表揚三名澳洲人的傑出貢獻。





這個勳章是表揚與澳洲南極探險有關的科學研究或探索工作的傑出成就。





Robert King獲表揚在海洋生物學的創意研究，Aaron Read獲表揚在東南極洲設立Wilkins Ice機場，而Lisa Wilkinson因為爭取多元化和包容而獲頒勳章。





總督赫利（David Hurley）恭賀三名授勳者，指這個勳章是表揚他們的專業和努力的一個大好機會。



新州政府檢討巴士及旅遊巴安全規例

事發10天前的車禍，巴士上載有35名剛出席婚禮的賓客，目前仍然有9名傷者留醫。巴士司機被控10項危險駕駛致死罪。





運輸廳長海倫（Jo Haylen）宣佈，當局緊急下令新州巴士業專責小組檢討巴士和旅遊車安全規例是否足夠。





小組將會研究安全管理、安全帶的使用和規例的安排，包括過去十年間在鄉鎮地區校巴上安裝安全帶的措施是否足夠，並會考慮州內其他地區的巴士上安裝安全帶，以及執行安全帶法例。



體育消息

澳洲隊在Edgbaston舉行的板球灰燼系列賽揭幕戰中，險勝英國隊。





今場比賽澳洲隊必須獲得281分才能獲勝，但戰局的頭一小時，澳洲隊只得8個三柱門及227分。



