今日大事（7月26日）

新州急救人員再發罷工

新州的急廠人員重新發起罷工，抗議州政府提出的 4% 薪金提議。





緊急救援人員拒絕輸入患者賬單信息、報告工作績效指標或參加特殊活動，因為這些工作都會導致使各分局人員配備低於最低水平。





澳洲救護人員協會(Australian Paramedics Association)表示，下周將加大行動力度，拒絕應對可以由患者運輸官員或私營醫療服務提供者進行的非緊急患者轉移工作。





該工會表示，新州政府最近 2 次調查中透露，政府並未針對醫療保健系統的緊急情況，作出足夠應對。



今日公佈季度消費者價格指數

6 月季度的消費者價格指數（CPI）預計將於今天（26日）發佈，未知下個月的第 13 次現金利率加息是進是退。





主要銀行經濟學家同意 6 月份季度消費者價格指數將會下降。





如果該指數結果強於預期，儲備銀行（RBA）可能會在 8 月份提高現金利率。



秦剛被免職 王毅被任命為「中共外事辦公室主任」

據中國官媒新華社報道，中國當局已解除秦剛的外長職務、並已任命「中共外事辦公室主任」王毅代替秦剛的職位。報道無提及秦剛被免職的原因。





秦剛在大約一個月前消失於公眾視野，外交部並無提供任何有關他的信息。





美國國務院副發言人「帕特爾」回應時表示，中國外長由誰出任，為中國的決定。而華盛頓會繼續同外長王毅及其他中國官員接觸，並繼續以保持兩國溝通渠道暢通。



七年前布魯塞爾自殺式襲擊案 六名男子被判恐怖謀殺罪成

被控參與布魯塞爾七年前「嚴重自殺式炸彈襲擊案」的六名男子，被判恐怖謀殺罪成。





案件發生於2016 年 3 月，涉案六名男子於布魯塞爾的機場及一個地鐵站進行協同炸彈襲擊，最終造成 32 人死亡、300 多人受傷。





是次是比利時史上最大型的刑事審判，但並無兇犯參與，因為涉案者已分別死於炸彈襲擊、警察槍戰、或敘利亞戰爭。





而受審者當中，數名人士亦因參與幾個月前的巴黎恐襲案而被定罪。



兩名飛行員在希臘「救火」時墜機身亡

歐洲的山火問題持續，兩名飛行員在希臘雅典東部「埃維亞島」救火期間，因飛機墜毀而喪生。





空軍官員證實死者分別為涉事飛機的機長和副機長，年齡分別係 34 歲和 27 歲。





消防隊員已經連續第七天，加緊控制羅得島的野火，大火已導致數百名遊客被迫撤離。



土耳其政府出動消防飛機 對抗歐洲野火

土耳其當局、已向南部沿海城鎮凱梅爾（(keh-muh)）派出消防飛機，對抗蔓延歐洲的野火。





土耳其農林部長在社交媒體上發文指，當局已派出11架消防機、和22架直升機，控制火勢。





由「安塔利亞」地區林業局發佈的視頻顯示，空中部隊向著火的樹木灑水，區內上空滿佈濃煙。



聯合國促俄重新加入「黑海糧食協議」

聯合國促請俄羅斯重新加入「黑海糧食協議」，以重新允許將俄羅斯食品及化肥、由烏克蘭主要港口運往全球市場，否則，全世界數百萬人將面臨飢荒的風險。





英國常駐聯合國代表伍德沃德指，情況正表明，俄羅斯總統普京，正將食品供應武器化，並硬著心腸要全球人都受苦。





伍德沃德認為，利用如此大型的武器以摧毀糧食是荒謬的做法，包括使用異常大量的AS 4型導彈打擊當地糧倉，導彈重達5.5噸、實際上是為摧毀航空母艦而設。但他又表示，情況亦表明，將全球糧食供應視作武器，亦是俄羅斯精心策劃的戰略一部分。



俄總統計劃在十月訪中

俄羅斯總統普京的國際事務助理「烏沙科」表示，普京已收到中國邀請，打算在10月舉行一帶一路論壇時，訪問中國。





普京上次訪華是在2022年，當時主要目的為出席北京冬奧會開幕式。



梅里達令盆地計劃將延長

澳洲聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）宣佈將要延長梅里達令盆地計劃。





該計劃目標在 12 年內將澳洲最大、最複雜的河流系統恢復到可持續水平，但預計無法在 2024 年 6 月之前實現。





普莉貝絲表示，她仍然樂觀地相信此計劃可以完整實施。





普莉貝絲有絕對決心要完整實施梅里達令盆地計劃，並表示要與各州和領地合作，確保該計劃的所有要素都得以實現。



性同意法正進行審查

審查各州和地區法例中，對性同意不同定義的國會聽證會正在進行。該聽證亦在研究司法系統如何影響性暴力倖存者。





新州、昆州、維州、塔州和首都領地的性同意法採用法例採取「肯定同意」（affirmative consent）的模式，亦即在進行性行為前必須採取主動步驟獲得對方的同意，默認並不能被視為為同意。





西澳、南澳和北領地則沒有採取相關模式。





維州性暴力服務中心的馬爾察恩（Kathleen Maltzahn）解釋為充分發揮法律潛力而需要解決的關鍵因素。





馬爾察恩指出，必須將「肯定同意」模式的性同意法引入更廣泛的性暴力改革議程當中，包括獨立的法律倡導、改進規條和強制引入陪審團培訓等。她強調，需要對法律界成員進行教育，並廣泛改變社會態度，使法例發揮作用。



一名警員因洩照片被解僱

一名涉嫌泄露前澳式足球聯盟（AFL）教練萊德利（Dani Laidley）照片的警察，因另一宗照片泄露醜聞被解僱。





高級警員根特納（Murray Gentner）在內部紀律聆訊後，即 7月24日被解僱。





另外 3 名警員也被指控有損毀名譽或不當行為，並將於稍後時候出席紀律聆訊。



兩大超市被促放棄軟塑膠短期回收方案

澳洲軟塑膠回收計劃「紅色循環」失敗後，澳洲兩大超市被敦促要放眼長遠解決方案。





Coles 和 Woolworths 正在處理該計劃計劃積壓的廢物，並因為國內處理力不足，考慮將 1.1 萬噸廢料運送到海外設施處理。





新州大學可持續材料中心主任薩哈古拉（Veena Sahajwalla）向澳洲廣播電台表示，企業應該考慮新方法。





薩哈古拉說：「從短期來看，能夠找到回收的解決方案絕對很重要。我們最不希望的是這些東西最終被填埋或著火。但我認為我們也必須認識到，我們需要考慮的是，在澳洲建立我們自己的自主能力，我們要能夠思考做些甚麼。」



近 87 條領航鯨於西澳擱淺

一大群領航鯨在奧爾巴尼以東約 60 公里的西澳海灘上擱淺。





據悉，至少有 87 條鯨魚在距離切恩斯海岸（Cheynes Beach ） 100 米處擱淺。





切恩斯海灘房車公園分享的片段顯示，大片海岸線被鯨魚覆蓋。





公園和野生動物官員以及公眾正在協助救援行動。



退伍軍人事務部呈交報告 承認驚人消息

退伍軍人事務部向皇家國防和退伍軍人自殺委員會提交的報告中，承認令人震驚的消息。





皇家委員會的一份詳細報告發現，雖然該部門為退伍軍人改革方面作出過貢獻，但似乎沒有清晰可傳達的願景。





該調查於 2021 年啟動，旨在調查與軍人和退伍軍人自殺相關的系統性問題和風險因素。



體育消息

女足世界杯小組賽，菲律賓隊在威靈頓的球場以0比1，擊敗剛在首戰小勝挪威的主辦國「新西蘭隊」，並獲得她們在世界杯賽事史上的首場勝利。



