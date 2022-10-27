今日大事（10月28日）

維州周末有豪雨或再水浸

當局敦促居民於墨爾本杯賽之前的週末要額外小心，預測會再有大雨，可能導致突發水浸。





緊急服務隊負責人維布施 （Tim Wiebusch）警告指，維州北部、南部同東面偏遠地區會出現惡劣天氣。





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維州錄得歷來第二高雨量的十月，各地住戶和商戶繼續水浸的善後工作。墨爾本 Lilydale 錄得高達70毫米雨量。整個州份約有58個警報生效，包括於鄉鎮Kerang 的疏散令。





新州8億助重建回購災區房屋

聯邦及新州政府今日已經聯合宣佈於北面河流水災地區推出一項回購計劃。





新州北面和 Hawkesbury-Nepean流域地區於今年二和三月發生嚴重水災，造成13人遇難，4,000間房屋被毀。





這個8億元北面河流房屋重建基金會協助多達2,000居民將房屋修補、升高、或者改建，加強防洪能力。當局又會於最危險的北面河流地區向屋主提出回購房地建議。





總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 和新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 今日已經與鄉鎮 Lismore的受災居民會面，正式公佈計劃。





多個於二、三月水災中受影響的地方政府區居民將會受惠，包括 Ballina、Byron、Clarence Valley、Kyogle、Lismore、Richmond Valley 和 Tweed等地區。



維州鄉鎮因水浸與外界隔絕

維州北部鄉鎮Kerang 的居民正準備同該州其他地區隔離數日。





由昨晚（周四到周五晚上） 開始，Kerang 完全被隔離， 因為離開該鄉鎮的最後一條道路的駕駛路面情況非常危險。





Gannawarra 市長吉林厄姆（Charlie Gillingham）表示， 農田和大約10間房屋已經被掩沒。





洪水已經溢出堤壩， 社會擔心，洪水對農作物的破壞，可能會造成高達50億澳元的損失。





州緊急服務中心表示，於周四接獲來自維州各地大約250個求助電話。





其他河流亦都處於洪水水位，例如 Avoca、Campaspe、Goulburn 和 Loddon 河。



達頓批評財案舒緩生活開支不足

反對黨領袖達頓 (Peter Dutton)於國會上回應新財案時，批評聯邦政府於舒緩國民生活開支壓力方面做得不足。





達頓作為兩黨聯盟領袖首次發表回應財案演說，他指政府對電費飆升要負上部分責任，而應該為澳洲家庭提供更多經濟援助。





他又維護過往兩黨聯盟政府管理經濟的成績，並建議辯論利用核科技舒緩能源危機。





達頓指生活開支上漲部分原因，是工黨嘅錯誤經濟決策所造成。





達頓說：「工黨的財案錯過了一個大好機會，無及時幫助有需要者，並無應付經濟挑戰或者激發信心。這份財案削弱了國家財政，沒將其鞏固，加劇了生活開支壓力，而沒將其舒緩。」





總理艾巴尼斯今早則反駁，指達頓的回應財案演說，是他於政壇多年來所見最薄弱的內容。



澳成全球第三國設反家庭及性暴力專員

聯邦政府委任全國第一位反家庭及性暴力專員。





前澳洲社會服務理事會主席克羅寧 (Micaela Cronin)獲委任有關新職務。





澳洲成為全球第三個有設立這個職位的國家，另外兩國是英國同馬耳他。聯邦政府開始推行反性別暴力的十年計劃，國會剛通過新法案，僱員每年可以獲得長達10日的有薪家暴受害者假期。





這項措施是工黨政府的大選承諾。就業部長博克 (Tony Burke) 指，新法例是為家暴受害者而設。





博克表示，單是這項法案不足以解決家暴問題，但可以保證本地僱員不會被迫要於賺取工資和保護自己同家人之間作一選擇。



Wesfarmers：利率通脹上升影響消費意欲

零售巨頭 Wesfarmers 指利率同通脹上升開始影響到消費者行為，雖然目前失業率偏低，及家庭儲蓄仍然高，暫時可以維持需求。





Wesfarmers 擁有Bunnings、Officeworks同Kmart,，該公司指零售業環境仍然穩健，2023財政年度到目前為止銷售成績良好，但可預見未來存在危機。





公司總裁斯科特 (Rob Scott)指，近月出現的購物模式名消費者反饋信息顯示，一些顧客為了顧及家庭財政，對價錢越來越敏感。



爆疫情郵輪於珀斯泊岸

一艘爆發新冠疫情的遊輪將於珀斯附近泊岸，當局表示有信心控制情況。





珊瑚公主號遊輪營運公司 Carnival Australia透露，船上2,000名乘客大部分都無被感染，而只有快速抗原檢測結果呈陰性的乘客可以獲准上岸。





該公司主席菲茨杰拉德 (Marguerite Fitzgerald)指，只有少數乘客受感染，而確診者都於自己的客艙中由醫療及支援人員照顧。他又強調感染人數維持穩定。





珊瑚公主號今日會抵達 Fremantle。



維州東北槍殺案一死一傷

維州東北面發生槍殺命案，一名男子被殺，另外一人受重傷。





警方昨晚約9時接報有開槍事件後，於Beechworth一個鄉村房屋門前發現一名男子的遺體。另外一名相信昤六十多歲的傷者，於房屋後面的工作棚內被發現後被送院。





警方兇案組正在調查事件。



渡輪公司被判違反動物福利致16賽馬亡

塔斯曼尼亞精神號 (Spirit of Tasmania) 渡輪的營運公司TT-Line 被裁定違反了動物福利法，導致16匹馬球比賽的馬匹，於夏天渡過巴斯海峽的時候死亡。





於2018年1月，這批馬匹於塔州完成一項賽事之後，於渡輪上一個改裝的冷藏拖車內從Devonport 被送往墨爾本。





於翌日早上抵達維州 Yarra Glen，拖車被打開時，發現大部分馬匹已經死亡，只有兩匹生還。





TT-Line公司被裁定違反29項動物福利法，法官指該公司無查詢保證馬匹被安置於個別馬欄內，或者保證有充分空氣流通。



以色列黎巴嫩署簽海上邊界協議

以色列和黎巴嫩的領袖，昨日正式簽署海上邊界協議。





在美國和法國的斡旋下，協議結束了兩國在地中海，面積860平方公里的領海爭議。這些海域內有不少離岸天然氣田。





黎巴嫩方面希望邊界落實後，可以為天然氣開發掃除障礙。該國有四分之三的人口處於貧困之中，正面臨經濟危機。真主黨領袖納斯魯拉形容協議是「重大勝利」。





而以色列外交部亦表示，這份是數十年來想見到的結果，而能夠同敵國在重要問題上達成協議，是雙贏的局面。



意國海上拯救1350非法移民

意大利當局從西西里島附近漂流的兩艘救援船上救起大約1350名非法移民。





今次拯救行動由意大利海岸警衛隊聯通法國、西班牙和歐盟一同進行。船隻自上星期五離開突尼西亞之後，開始在地中海漂浮，已有5名移民死亡，包括4名嬰兒。





多年來，意大利一直是非法移民進入歐洲的樞紐。內政部日前對這兩艘救援船關閉港口。





但在船隻背後的人道主義組織批評，拒絕遇險船隻的做法是違反國際海洋法後，當局最終實施了拯救行動。



米蘭傷人案1死5傷 傷者包括球員馬里

意大利城市米蘭發生大規模刺傷事件， 造成一人死亡，五人受傷，其中包括足球員柏保路馬里（Pablo Mari）。





一名46歲男子於超級市場貨拿取一把刀，然後刺傷6人，其中一名超市職員於被送往醫院途中死亡。





雖然行兇動機不明，但意大利當局表示，並未有任何因素顯示事件為恐襲。





傷者包括為蒙沙（Monza football club）效力的馬里。





阿仙奴球隊經理阿迪達 (Mikel Arteta)表示，馬里現時留院， 但情況穩定。



伊朗誓言報復伊斯蘭國

伊朗最高領導人哈梅內伊，誓言要就針對什葉派聖地，造成15人死亡的襲擊進行報復。





今次襲擊發生在伊朗全國出現反政府示威期間。恐怖組織伊斯蘭國已承認責任。





哈梅內伊在電視講話中表示，施襲者「必定會受到懲處」。伊朗總統萊希亦譴責襲擊。





萊希說：「敵人的目的是破壞這個國家的進步，想趁出現騷亂的時候發動恐怖襲擊，敵人永遠都是敵人。」





施襲的槍手被警方開槍擊中後，目前留醫情況危殆。





與此同時，伊朗西北部城市馬哈巴德，一名示威者在星期三晚被當局槍殺後，引起昨日另一場悼念示威，據報再有示威者遭槍擊身亡。



烏干達爆伊波拉病毒感染

烏干達正面對伊波拉病毒爆發的危機，而疫苗研發仍處於準備臨床試驗的階段。





非洲疾控中心署理主任歐馬否認情況失控，指當局關注著所有的感染者和百分之98的密切接觸者。





他表示當局已採取措施保護民眾，特別是通常會成為伊波拉病毒載體的兒童。





歐馬說：「他們已經有團隊在場，有人類學家和專家和社區溝通，告知家長在觀察期間限制兒童的活動，此舉亦是對兒童的保護。」



普京或親身出席20國峰會

俄羅斯總統普京表示，他可能會出席下個月舉辦的二十國集團峰會。





他昨日在莫斯科一場會議中證實，俄方「會派出高級代表」與會，不排除會親自參加。





二十國集團第17次領導人峰會將於11月15和16號在印尼峇里舉行。



美國：親中組織於美散謠言圖干預選舉

美國發現一個有組織的虛假消息行動，正在散播針對美國及其盟友的謠言。





美國網絡安全公司Mandiant發表的一份報告指，名為「龍橋」的親中虛假訊息行動，正使用各種策略試圖詆毀美國的政治制度，阻止美國人在即將舉行的中期選舉中投票，並離間美國和歐洲盟友的關係。





報告指，該行動透過竄改新聞報道，宣揚改變不能靠選票、而是「根除這個無效和無能的制度」的訊息；行動又聲稱是美國炸毀北溪管道，來達到經濟目的。





報告形容這些宣傳的技術遠遠落後於俄羅斯和伊朗，但正積極發展。



跨性別活動家收購環球小姐機構

一名泰國商業大亨及一名跨性別活動家， 收購了環球小姐機構。





掌管 J-K-N Global Group 的查克拉蓬（Chakrapong "Anne" Chakrajutathib ）是泰國名人，曾演出真人秀節目，並直言不諱地示自己是一名跨性別女性。





她幫助建立了一個非營利組織，變性人生活靈感基金會 （Life Inspired For Transsexual Foundation），以促進跨性別權利。





J-K-N表示， 公司從I-M-G Worldwide 獲得環球小姐選美大賽權。I-M-G Worldwide 是一間體育、人才和活動營銷公司，自 2015 年以來，一直擁有環球小姐機構。





美國前總統特朗普，由1996年起，曾是選美大賽權的部份持有人，直至I-M-G 收購。



體育消息

明年七月的環法單車賽，公佈女子組賽程路段，將會從法國中南部城市 克萊蒙費朗 啟程，然後向西南方的比利牛斯山脈進發，最後返回起點。全程達到956公里。





明年將會是第二次舉辦女子環法單車賽。首屆冠軍范福洛騰表示，很高興繼續見到在男子比賽之後舉辦女子比賽，總共四星期的賽事令人期待。



