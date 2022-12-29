今日大事（12月30日）

料百萬人雪梨除夕夜賞煙花

雪梨除夕煙花匯演今年繼續在雪梨海港上演，將會送上1萬3千發煙花，製造10萬種不同的繽紛效果。





當局預計會有100萬人在雪梨港不同的地方觀看今次煙花，共同進入新一年。





煙花匯演的導演霍迪，家中七代人都是從業煙花行業。他說主辦方首要關注的是安全，會密切留意天氣條件，確保活動在安全中舉行。





霍迪說：「風力是決定是否需要延遲甚至取消的重要因素，而他們有相關指引來在特定風速和風向下繼續煙花匯演。他說25年歷史上只有一次延遲和一次取消，因此有信心今年可以順利上演。」





祖高域年初被逐後今返澳備戰

重返澳洲的塞爾維亞網球網球天王表示，已放下被驅逐的事情，專心爭取更多冠軍。





他上月獲聯邦政府批出簽證後，本周飛抵南澳，備戰星期日舉行的阿德雷德國際賽。他在今年1月初，因為沒打新冠疫苗而被前政府驅逐出境。





這位目前排名世界第五的前「一哥」接受傳媒訪問時表示，永遠無法忘記一年前的事件，但他對澳洲沒任何怨恨或壞印象，只希望在這裡贏得更多獎盃。





祖高域說:「很高興返回澳洲，12個月前發生的事對他和他的家人、團隊都很失望，因為他在這個國家，特別是墨爾本，贏得最多的榮譽，共9個大滿貫冠軍。他希望能夠再次度過一個很好的夏天。」





塔州確診上升醫護被迫取消休假

塔州因感染新冠病毒而住院的病人增加，醫護人員被要求取消休假。





因應醫療服務需求增加，皇家荷伯特醫院不得不增加兼職和臨時人手，並要求職員加班。院方也重新評估年假，敦促休假職員返回崗位。





衛生部門讚揚他們為病人健康和同事安全的付出。





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【球王逝世】巴西球王比利與世長辭享年82歲

被譽為20 世紀最偉大的球員、巴西球王比利於周四去世，享年 82 歲。





這位巴西足球傳奇人物於當地時間周四 （12 月 29 日）凌晨 3時27分 因結腸癌引起的器官衰竭去世，享年 82 歲。





其女兒納西門托（Kely Nascimento）在 Instagram 上宣佈其死訊，





比利被許多人認為是有史以來最偉大的足球員，他是歷史上唯一一位贏得三屆世界杯冠軍的球員，並在他不足二十歲時已首次奪冠。





比利說：「我從上帝那裡得到了踢足球的禮物。我總是盡我最大的努力，為人們，為人群盡我所能。」





自 2021 年 9 月結腸腫瘤切除以來，這位偉大的足球員一直在與結腸癌作鬥，並定期在聖保羅的阿爾伯特愛因斯坦醫院接受化療。





醫生最近聲稱他正在接受與「腎臟和心臟功能障礙」有關的「高級護理」。





比利於 11 月 29 日住院，當時醫生在重新評估他正在進行的治療。





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【球王逝世】 比利1972年於澳比賽和局收場

距離比利在澳洲進行的唯一的一場比賽已經有半個世紀，但那場比賽仍然被人們銘記。





於 1972 年 6 月，他曾代表桑托斯球會（Santos）在舊雪梨運動場對陣澳洲國家隊。





將近 3萬2千人觀看了賽事，結果 2比2 平局，當時足協否認了比利其中一球，即使他確實曾為客隊入球。





儘管這是一場表演賽，但桑托斯在世界各地打了很多年這樣的比賽，就是為了依靠比利的名氣賺錢。





當時這是一場非常艱難的比賽，比利受到了一些挫折。





其後，他獲得自由球機會，助攻埃杜（Edu）攻入桑托斯的第二球。





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新州西部Darling River致水浸當局發疏散令

新州西部Darling River水位迅速上漲，當局向小鎮Menindee發出疏散令。





緊急服務部門呼籲當地居民在今朝10點道路被河水淹沒之前離開，找親友或者其他居所，亦可以去當地的疏散中心。





當局警告，如果留在家中，可能會被切斷水電和生活必需品，亦會因太危險而無法施救。





墨爾本男子被控殺害華人女子

墨爾本一名男子被控殺害一名華人女子。





本周二晚，31歲死者的遺體在位於墨爾本La Trobe Street的寓所被朋友發現。





警方調查後，在Huntingdale拘捕一名相信和死者互相認識的22歲男子，控以謀殺、搶劫和盜竊罪名。他今日在墨爾本裁判法院提堂。





英國數據：中國每日有九千人死於肺炎

有預測數據顯示，中國現時每日可能有約 9000 人死於新冠疫毒感染，數字比一周前的估計，幾乎增加一倍。





英國健康數據Airfinity的數據顯示，新冠感染從 11 月開始已席捲全中國，加上北京取消動態清零，令感染數字在12月正不斷倍增。Airfinity的聲明指，他們的模型，是根據中國當局更改新冠通報基制前的數字所作的分析預測，估計自 12 月 1 日以來，中國累計死亡人數可能已達 10 萬人，感染總人數為 1860 萬人。





Airfinity 預計中國的感染情況，將在 1 月 13 日達到第一個高峰，屆時每天將達 370 萬宗確診個案。





中國軍機危險挨近美國軍機距離僅六米

美國軍方一份聲明指，一架中國軍機上星期三，在有爭議的南海空域，曾進入美國空軍戰機的機前六米範圍內，迫使機司要採取規避動作以免發生碰撞。聲明又指，事件涉及一架中國海軍 J-11 戰鬥機、及一架美國空軍 RC-135 飛機。





美國最近亦一直指，中國的軍用飛機有越來越危險的行為趨勢，而新問題發生後，美國再次呼籲「印太地區的所有國家，都應根據國際法安全地，使用國際空域。」





中國駐華盛頓大使館，暫時沒有對有關問題作即時回應。





新州紅十字會因洪災今年成史上最繁忙年

新州紅十字會錄得歷來最繁忙的一年。





在2022年，由於有多次洪災，紅十字會全年共有262日出動應急團隊，提供人道主義救援和社區服務。





該會指，今年共向2萬9千人提供了心理健康急救，向171個疏散中心和康復診所提供了支持，自2月以來，全州各地的職員和義工都協助過洪災的災民。





夏蘭成首位完成30次雪梨至荷伯特帆船賽女將

帆船運動員卡夏蘭（Adrienne Cahalan）成為第一位30次完成雪梨-荷伯特帆船賽的女選手。





58歲的卡夏蘭本身是律師，有氣象學學位。她參加的30次比賽中，有6次奪冠，另有2次是團隊冠軍。





她今年加入英國帆船Sunrise號，獲得第30名。她說明年會繼續參賽。



前教宗本篤十六世健康惡化

天主教教宗方濟各證實，前教宗本篤十六世健康狀況突然惡化，





由於一直都有傳本篤十六世的健康轉差的消息，大量天主教徒已齊集梵蒂岡為他祈禱，世界各地的主教，亦呼籲信徒要記念前教宗。



極右翼以色列總理第六次宣誓就任

以色列總理納坦雅胡第六次宣誓就任，但他所籌組並被喻為是當地史上最右翼的政黨引起民眾抗議。





18 個月前，納坦雅胡被來自不同政治派別湊合組成的一個聯盟「踢走」，但是在曾經處於以色列政治邊緣的極右翼人物的支持下，重返國會，他領導的利庫德集團成員，正準備宣誓，擔任國會內最重要的內閣職位。但耶路撒冷警方發言人說，大約 2000 名示威者，正聚集在納坦雅胡嘅辦公室外面抗議新執政黨的立場。





反對黨「右翼新希望黨」的議員哈斯克爾表示，她的政黨已知道應如何跟新政府合作。





哈斯克爾說：「我亦明顯是對大選結果有些失望，但這個是公開及民主的選舉，而新政府亦是人民選出的政府。我已知道如何跟新政府合作，繼續為以色列公民帶來好處，亦知道，如何跟政府將會推出及立法的改革惡法進行抗爭。」





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塞爾維亞宣佈將拆除科索沃道路路障

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣佈，將拆除在塞族人在科索沃道路上設置的路障。





自科索沃 20 年前宣佈從塞爾維亞獨立以來，兩個種族就一直出現長期摩擦，但最新一輪的衝突中，大量的塞族人，在科索沃北部進行封路，至今已長達19日。





武契奇表示，歐盟和美國正就兩國之間的矛盾進行調解，而他亦強調，封路的人，不會受到起訴。





武契奇說：「有關方面從明日早上開始，將開始拆除路障。 這項工作並不簡單，不會好像一些人想象咁，能夠在兩個小時內完成，但我強調，無論是 24 小時，或是 48 小時，路障最終會被拆除。」





隨住封路事件結束，兩國之間的緊張關係或者有望緩和。





體育消息

下月舉行的澳洲網球公開賽，總奬金將達創紀錄的1 億澳元，當中的7650萬元，是原本的澳網獎金，但由今個賽季開始，一名名為「新聯合盃」的混合團體賽，令奬金總額增加。





男女單打冠軍的奬金，將增至 297.5萬，比去年增加了 3.4％。每輪公開賽的獎金亦會有所增加，即使打入公開預選賽的參賽者，都將可獲得 2.6萬元的奬金，而正式打入第一輪的正選單打選手，將獲得超過10萬元，進入第二輪的選手將獲得超過15萬元。



