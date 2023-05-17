墨爾本西面昨發生校巴與貨車相撞 13名學童受傷 7人仍重傷留醫

昨日周二（5月16日），一輛貨車在墨爾本西部郊區行駛，撞上了一輛校巴，導致 13 名兒童受傷，7 人目前仍在醫院留醫。





事發於昨日下午 4 時之前，位於 Eynesbury 一個十字路口，一部載有 45 名學童的校巴跟一部貨車相撞，其後校巴翻側。有 14 人受傷送院，包括 13 名兒童。





警方消息指，校車在下午 3 點 30 分左右離開 Melton 南面的埃克斯福德小學（Exford Primary School），並試圖從埃克斯福德路（Exford Road）右轉進入墨菲斯路（Murphys Road）時，一輛貨車從後方撞上校巴，使車輛側翻。





校車上有 13 名兒童被送往醫院，其中 10 人傷勢嚴重。





皇家兒童醫院（Royal Children’s Hospital）行政總裁麥克唐納（Bernadette McDonald）表示，7 名 5 至 11 歲的兒童仍在醫院。



校車上有 13 名兒童被送往醫院，其中 10 人傷勢嚴重。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE 周三上午，麥克唐納在醫院外表示，學童在車禍中遭不同程度受傷，包括全部和部分截肢、頭部受傷、脊柱受傷和被玻璃碎片割傷等。





麥克唐納說：「今天仍有兩名病人要進行手術，手術室團隊一直救治病者到凌晨。其中一些病人在未來幾天和幾週內將需要重返手術室並進行多次手術。」





「這對每一個傷者來說都是創傷。一些家庭和兒童受到重創，我們在非常努力，確保為他們提供現在，且在未來幾週內都需要的創傷支持和護理。」





校巴司機被送往醫院，情況穩定。





今日週三（5月17日）上午，貨車司機仍被警方拘留。這名 49 歲男子住在維州 Balliang 地區。他在車禍中沒有大礙，調查人員將於今天與他面談。





車禍發生在距離小學不到一公里的埃克斯福德（Exford）和艾恩斯伯里（Eynesbury）之間的郊區邊界，距墨爾本市中心以西約 40 公里。

