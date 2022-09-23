參加女王葬禮的唯一華裔澳人Trudy Lin：「多樣性讓澳洲了不起」

9月19日，伊麗莎白二世女王的國葬在倫敦舉行。





十位為當地社區做出了傑出貢獻的澳洲公民受邀與總理艾巴尼斯、總督克利(David Hurley) 共同前往英國觀禮，用總督克利(David Hurley)的話來說，「親眼見證了非凡篇章的結束」。





作為獲邀的十位澳人中的唯一華裔，特殊需求牙科顧問Trudy Lin接受SBS普通話節目採訪時表示，自己還沒從這難以置信的殊榮中回過神來。



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Trudy Lin（右三）與其他受邀參加女王葬禮的澳洲人。 Source: Supplied / by Trudy Lin/photographer: David Foote 她激動地說：「能夠與我的澳洲同胞站在一起，代表這些讓我為自己身為澳洲人而自豪的價值觀，我感到非常驕傲。」



百感交集的倫敦之行

Trudy說，在英國的所見所聞數次讓她落淚。





在葬禮的當天，她行走在從世界各地趕來、排著長隊向女王致敬的人們身邊，心中百感交集。





她在社交媒體上寫道：「我看著排隊人們的面龐，有熟悉女王這麽多年的老人，也有帶著年幼孩子的一家人。我也看到了很多澳洲人。我能感受到他們對女王陛下深深的愛與尊重，以及他們正在承受的失落和悲傷。」





此情此景讓她心中升起一股責任感：她希望代表澳洲人、代表所有無法出席葬禮的人，帶著這些衷心的情感，向女王表達敬意。





最讓她感動的是，所有這一切，人們的哀傷、肅穆的儀式、照亮心靈的聖歌，都是為了緬懷女王勤勉的一生。





Trudy對SBS普通話說：「這代表女王陛下在她70年的統治中，不僅在英聯邦，而且在整個世界，產生了多大的影響。」





「這實在是太不可思議了，她的一生是一個難以置信的例子，說明一個人可以對全世界做出多大的貢獻，從那麽年輕開始，一直奉獻到老去，甚至直到生命的最後幾天。」





「我在那裡見證了如此不可思議的事情，我將永遠銘記於心，並用來激勵我追隨她的腳步，為社區服務，像她一樣繼續貢獻幾十年。」





Trudy Lin站在獻給女王的花束前。 Source: Supplied / Trudy Lin 短短幾天的倫敦之旅也不全是悲傷的。





Trudy與9位同胞一起，感慨倫敦難得的好天氣，一起為親友挑選紀念品，並且聊了很多。





她回憶起與2021西澳年度人物Helen Milroy的一次談天，兩人聊到對自己所獲殊榮的共同感受：「我們只是做著自己想做的事，並不是為了獲得認可而去做的。所以當得到了巨大認可時，反而覺得很驚異。」





「而這次能與來自全澳跟自己有著相同價值觀的人們結識、暢談、相處，對我來說真的是一件非常值得感激的、很特別的事。」



「平等與包容價值觀的偉大體現」

像伊麗莎白二世女王一樣，受邀出席女王葬禮的十位澳人也在各自的領域孜孜不倦地耕耘，並取得了非凡的成就。







總理艾巴尼斯說：「我認為，受邀的澳洲人體現了對我們國家的傑出貢獻。」



總理艾巴尼斯與受邀參加女王葬禮的澳洲人。 Source: Supplied / Supplied by Trudy Lin / Photographer: David Foote 而Trudy對於自己能夠成為其中一員感到受寵若驚。





她說，同行的同胞們來自各行各業，年齡、性別、文化背景也各不相同，而如此多樣、如此不同的一群人，又因為同一個原因而被選中。





「我們都在以某種方式幫助支持我們社區中的弱勢社群，」她說。





「作為一個團體，我們展現了多樣性，也代表了幫助我們社會中最脆弱人群的人們所做的貢獻。」





我個人認為這是澳洲機會平等與包容的價值觀的一個偉大體現。





Trudy在成長的過程中對包容性有著很強的信念，這也是她決定成為一名牙醫並為有特殊需求的群體提供服務的原因。







她指出，口腔健康護理對於每個人來說都至關重要，因為人們通過飲食、說話與微笑來融入和參與社會，而多元文化背景或弱勢背景不該是獲得口腔保健的阻礙。





在她看來，本次受邀參加女王葬禮的殊榮，屬於與她在特殊需求牙科領域並肩奮鬥的25位專家共同所有，她也希望「可以幫助強調所有澳洲人公平獲得口腔保健的重要性」。





同時，Trudy也謙卑地說，希望人們不要將目光聚焦在她一人身上。





「我的希望是……大家多關注我所代表的事物：我的社區，特殊需求行業從業者和專家們，澳洲的亞裔社區，當然也包括那些想努力做出影響的年輕女性。」





多樣性讓澳洲「了不起」

Trudy認為，參加女王葬禮這份殊榮對她的家人、對澳洲的亞裔社區來說同樣意義重大。





「我收到了來自全國各地具有亞裔背景的澳洲人的許多信息說，有我在那裡代表他們，讓他們感到很自豪。」



Source: Supplied / Trudy Lin Trudy希望作為一個華裔澳人參加女王葬禮的這個珍貴機會，可以幫助並激勵來自所有多元文化背景的澳洲人全方位認同他們的身份與文化傳統。





因為正是這種豐富的多樣性，才使澳洲變得如此精彩。





在她看來，人們的族裔同胞、家鄉和家庭故事塑造著他們，「讓每一個人變得獨一無二，並使你成為你自己，因此你可以為你的社區做出獨特的貢獻」。





「對我來說，我骨子里的中國和越南文化教會了我對家庭、社區和國家的強烈責任感，也教會了我擁抱責任，想要承擔起責任，而不是迴避它。」





「而我骨子里的澳洲文化則將每個人擁有平等價值牢牢刻在我的心中，每個人都該有平等的機會、都應該得到包容，無論年齡、種族、性別、文化背景如何、是否有殘障。」





「每個人都很重要，每個人都應該得到這種平等的機會。」





「所以，我想對每個澳洲人說，擁抱你的歷史以及你的故事的每一部分，因為那是使你成為你自己的原因。你的獨特性和多樣性有助於豐富我們的社會，使澳洲成為我們了不起的家園。」







