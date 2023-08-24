新測試：煙霧感應器響 無法喚醒八成小孩

你家中有沒有「合標準的煙霧警報器」，認為它們有沒有用？

Smoke Alarm

大家認為「煙霧警報器」夠唔夠大聲？ Source: Getty / Getty Images

預計澳洲今年整個春天及夏天都會出現比往年更乾燥及溫暖的氣暖，火災與緊急服務全國理事會（AFAC）呼籲部份地區及領地居民做好預防森火準備。

然而，除了林火風險大增，澳洲民眾亦應為家居做防火安全檢查。

雖然，每年八月的家居火警高危期將過，但民眾仍應安裝煙霧警報器並進行定期測試，確保如常運作。

雖然部份州份或領地對安裝煙霧警報器布不同要求，如維州民用住宅每一層至少要安裝一個。但近日有母親親自做實驗，並發現標準的煙霧警報器的音量或不足以喚醒熟睡中的大多數兒童。

昆州一名母親阿什利（Brenda Ashley）對她的孩子進行了測試，她嘗試在深夜觸發一個煙霧警報器，並讓其響叫約 4 分鐘。但在測試中，八個孩子中「並無一人」醒來。

阿什利的丈夫 Jesse Ashley表示：「聲音很大，我以為每個人都會醒。」

標準的煙霧警報器的音量為75分貝，然而維多利亞大學的研究人員貝爾（Michelle Bell）表示，這種聲音將不能喚醒十個兒童中的八個。

她表示：「在整夜，孩子的深度睡眠階段的時間更長，這意味著更難將他們喚醒。」
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她建議父母教導孩子煙霧警報器的聲音是甚麼，如果他們在夜間睡覺時聽到了警報器聲音，應該如何做。
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Published 24 August 2023 1:09pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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