新測試：煙霧感應器響 無法喚醒八成小孩

預計澳洲今年整個春天及夏天都會出現比往年更乾燥及溫暖的氣暖，火災與緊急服務全國理事會（AFAC）呼籲部份地區及領地居民做好預防森火準備。





然而，除了林火風險大增，澳洲民眾亦應為家居做防火安全檢查。





雖然，每年八月的家居火警高危期將過，但民眾仍應安裝煙霧警報器並進行定期測試，確保如常運作。





雖然部份州份或領地對安裝煙霧警報器布不同要求，如維州民用住宅每一層至少要安裝一個。但近日有母親親自做實驗，並發現標準的煙霧警報器的音量或不足以喚醒熟睡中的大多數兒童。





昆州一名母親阿什利（Brenda Ashley）對她的孩子進行了測試，她嘗試在深夜觸發一個煙霧警報器，並讓其響叫約 4 分鐘。但在測試中，八個孩子中「並無一人」醒來。





阿什利的丈夫 Jesse Ashley表示：「聲音很大，我以為每個人都會醒。」





標準的煙霧警報器的音量為75分貝，然而維多利亞大學的研究人員貝爾（Michelle Bell）表示，這種聲音將不能喚醒十個兒童中的八個。





她表示：「在整夜，孩子的深度睡眠階段的時間更長，這意味著更難將他們喚醒。」

