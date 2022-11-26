【最後衝刺】維州議會選舉投票率創新高

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）及維州反對黨自由黨黨魁馬仲佳（Matthew Guy）分別前往票站投票。





安德魯斯希望他的工黨政府能夠連任第三個任期。





截至週六上午 8 時至下午 6 時期間，已經有超過 100 萬人，在 1,700 個選舉日設立的票站投票，決定誰人將在未來四年在維州執政。





投票開始後不久，安德魯斯發表講話，他促請維州選民選擇一個「強大、穩定、佔多數的工黨政府」，因為民意調查顯示，可能出現「懸峙議會」，即無任何一方得到過半選民支持。



安德魯斯接受澳洲廣播公司ABC訪問時說：「選舉結果將於今晚較後時間公佈，我不會嘗試預測選舉結果。」





當被問及他會否與綠黨或獨立候選人，密切合作組建少數派政府的立場時，安德魯斯說，他的立場在十多年來，一直很明確。



不會提供任何交易，也不會達成任何交易。 維州州長安德魯斯

在 440 萬的維州登記選民當中，近一半已經進行提前投票或訪過郵寄投票，令維州選舉委員會警告說，這可能會延遲選舉當晚可以公佈結果。



People line up at the St Anthony's Catholic Church voting centre in Melbourne on Saturday, 26 November 2022. More than a million Victorians will head to the polls to determine the direction of the state for the next four years. Source: AAP / JAMES ROSS 在周五晚上公佈的 Newspoll 民意調查顯示，工黨有望繼續執政，即使搖擺幅度有接近 3% ，究竟安德魯斯能否繼續連任他第三個任期，變得緊張。





反對黨領袖馬仲佳承諾，如果他當選州長，將通過修復醫療保健和減少債務，來帶領維州的走出疫情大流行後的復蘇步伐。



馬仲佳：「一個新的開始」

馬仲佳表示，兩黨聯盟提出的 2 元公共交通固定票價，以及 100 億元的醫療保健計劃，只是他的政黨，協助維州居民重新開始的一些例子。





他說：「他帶領的政府期待重建維州的醫療系統，為辛勤工作的維州家庭，提供他們一直急需的生活費用減免。」



他又說：「正如我一直所說，自由黨及國家黨對維州居民來說是一個全新的開始。」





馬仲佳蓋與太太雷娜 (Renae) 以及他們的三名子女，一起去到他的選區 Bulleen 投票。





即使最新的 Newspoll 民調顯示，州長安德魯斯有望贏得第三個任期，但馬仲佳仍有信心贏得今次的選舉。





根據《澳大利亞人報》公佈的民意調查，在支持兩黨的基礎上，工黨的支持率稍為領先，有 54.5% ，而兩黨聯盟就有 45.5% 。



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工黨在下議院的 55 個席位，需要削減了 11 個席位，才會失去控制權。





Newspoll 民調顯示，工黨有望保持 45 至 50 個席位。





兩黨聯盟目前有 27 個席位，必須額外取得 18 個席位，才能完全執政。





不過，最新的 Resolve 民意調查顯示，工黨可能會失去 8 到 12 個議席，令他們有陷入少數政府的危機。





獨立諮詢公司 RedBridge Group 預測，工黨最終將獲得 41 至 48 個席位，而兩黨聯盟黨將獲得 27 至 33 個席位。





工黨有機會失去議席的選區包括 Melton、Werribee、Point Cook、Hawthorn、Box Hill、Northcote、Richmond 和 Albert Park。



自由黨領袖馬仲佳去到 Ballarat 和 Geelong 選舉拉票時，向選民作出最後的宣傳，他對有機會奪得這兩個選區的議席持樂觀態度。





馬仲佳說：「對於那些不參與政治的人來說，很容易認為這是不可能的，但我可以告訴你知是可以的。」





Newspoll 民調指，安德魯斯以 51% 的支持率遙遙領先，成為首選州長，而馬仲佳的支持率為 35%。





安德魯斯亦打破傳統，在周四晚上與妻子凱瑟琳（Catherine）和他的兩名孩子一起在Mulgrave選區外投票。

