【可致休克】獲獎釀酒廠三款葡萄酒可致嚴重過敏 緊急召回

澳洲的食品安全監督機構緊急召回了三款受歡迎的葡萄酒，警告飲用這些葡萄酒可能對部分人士構成健康風險。





南澳洲屢獲獎的78度酒坊召回三款葡萄酒，因瓶子上的過敏原標示有誤，未有聲明產品內的「亞硫酸鹽」過敏原。其中涉及：750毫升的Dry， Rosso 及 Rose 葡萄酒。



需要召回的三款葡萄酒。 Credit: supplied 監督機構聲明中表示：「任何對亞硫酸鹽過敏或不耐受的消費者，如果飲用這些產品，可能會產生反應。」





對亞硫酸鹽過敏的反應可能引起咳嗽、頭暈和哮喘，甚至可能導致過敏性休克。





進一步的併發症包括皮膚炎、腹痛、腹瀉、低血壓和潮紅等。





此召回僅適用於未聲明過敏原的產品。





對於購買了這些酒但對亞硫酸鹽過敏的飲顧客，建議聯繫有關酒廠，致電：02 5133 7007，以獲得全額退款。





受影響的批次曾在新州、南澳和維州的Dan Murphy 出售。





同時，亦曾在南澳的BWS 酒舖以及全國各地的獨立酒舖出售。



