一個文化原因讓「他們」被拒酒吧之外 她正努力改變此狀況

要點： 去年，詹姆斯被一間在布里斯本的酒吧拒絕入內。

詹姆斯的臉上有 reva reva 紋飾， 是巴布亞新畿內亞原住民婦女幾個世紀以來一直傳承的文化符號。

現在，該酒吧背後的公司正在改變其所有場所的入場政策。

去年，詹姆斯在布里斯本為她的伴侶慶祝生日，她表示她被拒絕進入一家酒吧。







原因就是她臉上的文化紋飾。









24 歲的詹姆斯是澳洲莫圖凱克尼（Motu-Kekeni） 女性。她臉上 reva reva 紋身是巴布亞新畿內亞原住民婦女幾個世紀以來一直傳承的文化符號。









到事件發生10 個月後的現在，她表示，已經取得了「積極」的結果。在與詹姆斯討論了幾個月之後，事發酒吧（Hey Chica!）背後的公司霍爾馬克酒店（Hallmark Hospitality） 正對其所有場所的入場政策作出改變。





READ MORE 珀斯原住民与毛利人于Anzac Day向两国军人致敬

詹姆斯告訴 SBS 新聞：「我為我們所有人所取得的成就感到非常自豪，我為我的社區在整個過程中支持我的方式感到非常自豪。」









與此同時，毛利女性麥克納馬拉 (Juanita McNamara) 表示，本周末，由於她的文化紋飾，她被拒絕進入該公司的另一家酒吧。





「因為你的臉，我不能讓你進去」

自事件發生以來，詹姆斯與她的社區一起經歷了療愈過程。但最終，她說這對她自己、她的社區和Hey Chica! 的公司而言都是一次「積極的學習經歷」。









去年 6 月，詹姆斯和朋友在毅力谷（Fortitude Valley） 的一間受歡迎的酒吧排隊，但一名保安卻向她表示「不允許她進內」。









她表示：「我被拒絕入場，因為他們有一個全面的政策，不允許有面部、頸部或手部紋身的人進入會場。」









酒吧的保安對她說，「因為你的臉，我不能讓你進去」









我向他表示這是一個文化符號。他說「這是一攬子政策，不能讓我進去。」





去年，她因為臉上的紋飾而被拒進入酒吧。 Source: Supplied / Thomas Oliver 詹姆斯說，她的 reva reva 紋身與她的巴布亞新畿內亞血統有著密切聯繫。









「我有我曾祖母 帕盧（Gatana Palu）就擁有的符號。這些符號是我們的家族符號。他們告訴我們曾如何生活的，我們屬於哪個社區，我們的家人是誰，」她說。









最近幾周，詹姆斯前往巴布亞新畿內亞，期間她到了曾祖母的墳墓。









她說這些紋飾不僅僅是許多人所說的紋身。









「這些是我的表達方式、我的身份和我的文化。它們是我家族歷史和我們故事的一部分。它恰好就在我們身上，而不是在書裡。」









她說，當事情發生時她並不感到驚訝。但這仍然影響著她。









詹姆斯在社交媒體上寫下了這件事，不久之後，她說一場「媒體風暴」接踵而至。









在聯繫事發酒吧後，她收到了回覆表示，雖然該酒吧理解這一規則造成的「意外困擾」，但其仍將繼續根據《酒類法》（Liquor Act）執行一攬子政策。









根據昆州酒類法，持牌人和工作人員可以在有必要且不存在歧視的情況下，出於法律和對顧客或其他人的安全考慮而拒絕為顧客提供服務。









他們必須採取合理措施移除、拒絕或排除飾有與「特定組織」相關標識的人。





最近，詹姆斯拜訪了她在巴布亞新畿內亞的家人，她的祖母那一代的長老奈利（Bubu Nelly）查看了她的紋飾。 Source: Supplied / Moale James 詹姆斯向澳洲人權委員會（Australian Human Rights Commission）作出投訴，理由是她的經歷具有歧視性，並敦促與母公司霍爾馬克酒店進行調解。她說，委員會促成了這次對話，並促成了更多對話。





她表示：「該案件於今年 1 月結案，我們 [詹姆斯和霍爾馬克酒店] 從那時起就一直在合作。」





SBS 新聞已聯繫委員會要求置評。



政策變化

詹姆斯說，她與霍爾馬克酒店進行了許多困難且「脆弱」的對話。





「我們一直沒有達成共識。但我們現在都對結果感到滿意。」





在一份聲明中，Hey Chica!的發言人表示，在與主要利益相關者進行積極協商和合作後，該酒吧已經審查了其內部政策。





聲明中表示：「這次對話提供了寶貴的指導和建議，Hey Chica!正在更新其政策和程序，以反映企業為所有顧客和員工提供安全和溫馨環境的承諾，並為其背書。」





目前該酒吧的入場政策禁止頭部和頸部紋身。該發言人表示，正更新這一規定，以明確禁止可能被視為具有攻擊性或與幫派有關的紋身。





一旦工作人員接受了新程序培訓，該政策將於今年 6 月 1 日在集團的所有場所中生效。





發言人表示：「詹姆斯為我們提供了寶貴的指導和諮詢，我們對這些積極的討論和協作方式感到滿意。」





與此同時，另一位女士表示，由於她的文化紋飾，本周末她被拒絕進入該公司的另一家酒吧。





毛利女性麥克納馬拉來自Ngati Kahungunu部落，她的下巴上有一個塔莫科（moko kauae）紋飾，意味「寶藏」，代表了她的身份和文化。她的脖子上還有一個塔莫科紋飾，則代表她的母親和姐姐。



40 歲的麥克納馬拉表示，周六晚上，在參加了毅力谷的一場慈善活動後，她前往Finns McCools。





她表示：保安說我不能入場。 首先是因為我臉上和脖子上的紋身。我說，「這些是文化符號」，但對方則堅持這是場地規則。





她說一名保安主管隨後告知，這是由於她的「面部紋身」。





麥克納馬拉說，這件事讓她感到羞辱和聞所未聞。





她對此憤憤不平，並表示要為其他無法發聲的人發聲。





她說，一位公司董事已向她道歉。





該酒吧的一位發言人還表示，酒吧已經聯繫了麥克納馬拉，為她在會場的經歷道歉。





他們表示：「在過去幾個月與詹姆斯進行廣泛的協商和合作後，位於毅力谷的Finns McCools一直在審查其入場政策。」





麥克納馬拉說，改變場館的入場政策將鼓勵其他人效仿。



