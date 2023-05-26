意大利或「杯葛意粉」 革命背後只為一個原因

要點： 意大利是全球意大利粉使用率量最高的國家，但價格卻一直大幅上升。

消費者權益倡導者表示，行業逐利為意麵價格攀升的罪魁禍首；

他們呼籲「杯葛意大利粉」，以迫其減價。

意大利的意大利粉消耗量位居全球第一，這並不令人意外。但由於意大利粉價格不斷飆升，消費者權益倡導者呼籲大家「杯葛意大利粉」，減少食用意大利粉。





去年，受到俄烏戰爭的影響，小麥價格暴漲，但之後有所回落。但為甚麼今時今日意大利人仍然需要為他們日常的主食花費更多金錢？





本月較早前，，意大利企業和製造部部長烏爾索（Adolfo Urso）就意大利粉的價格問題召開了一次危機會議。之前，意大利粉的價格漲幅飆至全國通脹率的兩倍。



意大利商務部引用的數據顯示，意大利的麵食價格在3月份上漲了17.5%，4月份上漲了16.5%。





在能源價格新一輪飆升的推動下，意大利4月份的通脹率同比升至8.8%。扣除新鮮食品和能源後的「核心」通脹率同比穩定在上升6.8%。





意粉價格高企與小麥成本下降不一致。





2022年3月，受俄烏戰爭的影響，小麥價格創下十多年來的最高水平，但截至4月，已降至2021年7月以來的最低水平。





意大利消費者權益組織 Assoutenti 警告，意大利人面臨的意粉高價是由於行業追求利潤所致，並提出進行「杯葛意粉」，以迫使其價格下降。





Assoutenti 向美國新聞媒體表示：「維持高價是為了獲得更大的利潤。只有在消費大幅下降的情況下，價格才會下降。」





消費者權益倡導者提議至少「杯葛意粉」15 日，以減少使用意粉，迫使企業降低價格。





如果採取行動，「杯葛意粉」將是繼 2007 年為期一日的抵制購買意粉行動後的又一行動，當時是為了抗議近 20% 的價格上漲。





「意大利粉、麵包、牛奶——這些是最重要的東西。我們不是為了香水或珠寶而抗議，而是為了意大利粉和麵包。」2007 年時，一名在羅馬參與抗議活動的示威者說。





根據國際麵食組織（IPO）2021年的數據，意大利的麵食消費量居世界首位。



人均消費量(意大利粉）排名前五的國家：意大利、突尼斯、委內瑞拉、希臘和秘魯。 Credit: SBS News/Ken Macleod 數據顯示，意大利每年人均消費為 23.5公斤，其次是突尼斯 17公斤，委內瑞拉15 公斤，希臘 12.2 公斤，秘魯 9.9公斤。





國際麵食組織發現，2021年的意大利粉產量約為 1690 萬噸，澳洲佔全球消費量的0.3%。





意大利政府 5 月份就意大利粉危機展開會議，這是意大利新成立的通脹事務委員會的首次會議。該委員會由公共當局和消費者協會組成，由政府設立，以監測異常的價格變動。





意大利國家統計局的一名代表向該委員會表示，意大利粉的價格在未來幾個月可能會大幅下降。



