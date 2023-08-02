澳洲知名美膚品牌被日本美妝巨頭 4.5 億收購

澳洲知名美黑品牌Bondi Sands被一間日本美妝巨頭以4.5億元的價格收購。

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Bondi Sands 創辦人之一 Blair James。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE

為不少港人熟知的日本美妝巨頭花王（Kao Corporation）於周二（8月1日 ）宣佈，已經簽署協議，正式收購澳洲知名品牌 Bondi Sands 及其相關公司。

雖然集團並未有披露交易的實際金額，但據報其價值約為 4.5 億元。

威爾遜（Shaun Wilson）和同為墨爾本人的詹姆斯（Blair James）於2012年創立了Bondi Sands，現在該品牌的產品已在32個國家銷售。
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Bondi Sands 產品。 Credit: Bondi Sands web site
該品牌不僅提供曬黑泡沫、保濕霜和霧狀噴霧等產品，還有多種防曬護膚、身體護理和皮膚護理產品。

威爾遜表示，這兩家公司的合作將為Bondi Sands提供「無與倫比的機會」來擴大和拓展其產品系列。

他說：「Kao的價值觀和原則與Bondi Sands相符，因為我們都堅定地致力於提供保護皮膚並增強全球尊貴客戶生活的創新產品。」

花王日本是全球多個美容品牌的製造商和營銷商，其中有不少為人熟知的美髮、護膚品牌，包括John Frieda、Jergens、Curél、Molton Brown及Bioré等。

花王集團表示將利用這次收購更加聚焦於其護膚產品。

花王集團在聲明中說：「在澳洲，人們對防曬護膚非常重視，Bondi Sands在自然曬黑產品市場佔據領先地位，使消費者在不受太陽的有害影響下，實現美麗健康的曬黑效果。」

並表示：「與其保護未來生活的願景一致，花王集團將繼續投資並尋求積極的全球增長投資，重點關注護膚保護產品。」

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Published 2 August 2023 11:55am
By Tracy Lo
Source: SBS

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