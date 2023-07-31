【過期食品專賣店】雪梨姐妹創業 顧客慳錢食得唔好嘥

「超過賞味期限」Beyond Best Before商店 ，店內貨架上擺滿了優質朱古力、餅乾、燕麥奶、雪糕、果汁、芝士等食品。





若非瑪姫 (Maggie Quach) 和妹妹凱蒂 (Katie Quach) 插手，這一切都會被棄掉。





這間她們創立的店鋪最近在雪梨試業，經營模式包括從供應商和分銷商購入被認為不適合在傳統雜貨店售賣的商品。





他們以折扣價購入商品，希望面對目前的生活成本飆升危機，可以低價發售。





瑪姫說：「我們本著一個理念，就是減少丟棄到堆填區的廢物。」



據澳洲最大的食物救濟組織 Foodbank 表示，澳洲現時每年產生逾 760 萬噸食物垃圾。





該慈善機構估計，當中有七成的食物垃圾完全是可以食用的。





雖然澳洲大部分食物廢物來自家庭，但食品和農業企業增長中心 (Food and Agribusiness Growth Centre) 公佈的「 2021 年全國食物浪費基准」（2021 National Food Waste Baseline）顯示，零售商每年丟棄 50 多萬噸食物到垃圾堆填區。





瑪姫說：「我們的產品旨在提高一般人的認識 — 我們希望改變人對於甚麼仍然可以食用以及甚麼仍然合適的看法。」



保質期和最佳食用日期有甚麼分別？

瑪姫經常說，即使產品過了「最佳食用日期」(best-before date)，「品質依舊，產品絕對無問題」。





食品的保質期 (used by date) 和最佳食用日期有重大分別。





根據新州政府食品管理當局的說法，超過保質期的食品不能安全食用，應該丟棄。



兩姐妹開店的運作方式，是從分銷商收購一些原本會成為廢物的商品，再以低價售給消費者。 Source: Supplied 最佳食用日期是關於品質而不是安全 — 加工食品和飲品中含有防腐劑，即使超過最佳食用日期，在儲存期間亦不會有空氣進入和儲存。





當局表示，只要食品沒有損壞、變質或腐爛，並且正確儲存，就可以保持其顏色、味道、質地和風味，即使過了最佳食用日期的食品仍可以合法銷售。





瑪姫與凱蒂開業初期，店鋪庫存的食品保質期還剩一到六個月，但她們有計劃出售超過最佳食用日期的食品。



如何驗證這些食物是否可安全食用？

瑪姫說：「我親口嚐過已超過保質期的食品，發覺味道仍然不錯。如果我能以折扣價買到就更加好。」





「至於軟芝士，事實上最好是在最佳食用日期當天吃。」





她說，供應鏈本質上會浪費比實際需要更多的東西，因為從生產食物那刻開始，直至食物送抵顧客家中都需要時間。





瑪姫說：「我和許多顧客談論過，一般認為這些短暫的最佳食用日期只是大公司的一種牟利標籤。」





「其中一些產品，即使還有六個月的保質期，但在分銷商和製造商眼中，基本上都已被視為廢物。」





水果和蔬菜不在該店鋪的業務範圍內，部份原因是已經有競爭，有其他公司正轉售被主流分銷商拒絕的產品，另外該店鋪僱員規模難以處理。





瑪姫謂到目前為止，整個發展過程非常有意義。





「像這樣的商店是開始分享信息的好地方，我們能夠將這些信息廣傳給更多人，真的很好，因為我們在提高大家對所有這些原本被列為廢棄產品的認識。」





