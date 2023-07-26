新數據：全澳這些地區房貸違約率最高

標準普爾全球評級公司的最新數據顯示，全澳首府城市中雪梨西南部地區的房貸違約率最高。

Housing market: tough time ahead!

澳洲哪一些地區的人面對更大房貸壓力，難以償還房貸。 Credit: Markets & Money

周二（7月25日）標準普爾全球評級公司在雪梨舉辦澳洲房地產焦點研討會，公佈新的房地產數據。

國際信用評級機構標準普爾全球評級公司S&P Global Rating的結構融資評級主管基特森（Erin Kitson）表示，澳洲的房貸違約率正在上升，但仍穩定在長期平均水平（1%）。

但由於「利率大幅上升」，因而最近的違約率有所上升。但基特森強調表示違約率仍然比 07-08 年經歷的環球金融危機的高峰低，當時的違約率高達 1.8%。

她指出「房貸違約」的主要原因是因為2022年4月以來，澳洲儲備銀行已將現金利率上調12次，從0.1%的疫情低點上升至4.1%。同時通脹「揮之不去」，因而房貸壓力大增。

而違約上升但仍保持「相對低位」的原因是由於澳洲失業率仍處於低位，而在新冠疫情期間積累的儲蓄亦有效緩衝，再融資市場競爭激烈，讓借款人能夠利用更有利的貸款方案「自行解決違約問題」。

官方的勞動力數據顯示，五月及六月的全國失業率仍然維持於 3.5%。

然而，預測表示，隨著高利率影響需求並減少對工人的需求，失業率有望在未來幾個月逐步上升。前瞻性指標顯示，就業市場將變弱，職位空缺率從第二季度的最高峰下降10％。

屆時，澳洲人的房貨負責能力或進一步減弱，房貸違約率或會進一步上升。
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在 S&P Global Rating 的最新數據中，顯示特定地區的違約情況比其他地區嚴重，其中主要首府城市的近郊地區違約率較高。

根據 5月份數據，雪梨西南部地區的違約率更逾 2.2%、珀斯東北部接近 2%，墨爾本西北部及雪梨西郊和藍山地區亦錄得類似違約率。

墨爾本和珀斯等其他外環區域的違約率也接近2%。

基特森指出，其中一個主要原因是這些地區的房產價格通常更實惠，吸引了不少首次置業者和低收入人士，這些人的槓桿率通常更高，即當利率些微上調會對他們造成更大的影響。

她在In Focus播客中解釋表示：「如果我們觀察首府城市的違約率，一個明顯的趨勢是，與市中心地區相比，房貸違約率在市郊和邊緣地區明顯較高。」

「這些借款者可能更容易受到高利率上漲的影響，因為他們可能沒有像老年貸款者那樣的儲蓄，可以作為緩衝。」

標準普爾指出，收入與房貸違約率成反比，如靠近中央商務區的地區，按揭違約率通常較低，因為該地的房地產價格通常更高，且高收入戶的比例較大。

而根據 2021 年人口普查數據顯示，全澳有 5%人口周收入逾 3000 元，但在房貸違約率最高的西南部地區，只有 2%。

而在雪梨東區近兩成居民周收入逾 3000 元，該區的房貸違約率只有0.7%。

她總結指：「那些收入較高的地區和收入較高的借款人（毫不奇怪地）或者並未有面臨與收入較低的地區相同程度的還款壓力。」

基特森預計違約率將在明年上半年「達到頂峰」，因為它們反映了房地產市場健康狀況的滯後指標。

隨著建築價格上漲，澳洲的房地產市場即將進入一個困難時期。部分商業辦公室和零售市場亦將經歷波瀾。

標準普爾全球評級公司的金融機構主管賈因（Sharad Jain）表示，目前很難確定房地產價格的走向，因為競爭激烈的趨勢推動著需求，同時推高了成本。
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Published 26 July 2023 1:39pm
Source: SBS

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