【全澳銷售新車市場執位】中國躋身第四大來源地 去年銷量創紀錄

來自中國的新車去年在澳洲的銷量創下歷史新高，在原來以來自日本、泰國和南韓主導的澳洲新車市場，分一杯羹。

中國製新車去年在澳洲銷售量創紀錄。

中國製新車去年在澳洲銷售量創紀錄。 Source: AAP / TONY MCDONOUGH

澳洲聯邦汽車業商會（Federal Chamber of Automotive Industries）公布官方新車銷售數據顯示，去年在澳洲銷售超過 122,000 輛中國製造的汽車。 中國製造的汽車目前佔澳洲新車市場總量的 11.4%，排第四，頭三位是，日本車佔30.5%、泰國的佔22.7%，南韓就佔14.7%。

五年前，中國甚至不在澳洲銷售汽車10大製造來源地，但近幾年中國品牌汽車在澳洲市場迅速擴展。

兩年前，中國的汽車超越德國和美國的汽車，現在成為澳洲第四大汽車來源地。

中國汽車製造商 MG、長城汽車 (Great Wall Motors) 的哈弗（Haval）和 LDV 在過去幾年大舉進軍澳洲新車市場，公布的新數據也包括中國製造的特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）和 Polestar 電動汽車。
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上海汽車工業集團公司 (SAIC) 旗下的 MG 報告稱，去年2022 年在澳洲亞銷售的新車，差不多 50,000 輛，是三年前 MG 在澳洲的年度銷售量的三倍多。

在 2022 年 12 月的澳洲新車銷售量，MG超越現代（Hyundai）和三菱（Mitsubishi），排第五也是歷來最好的成績，並在年結領先五十鈴（Isuzu）、富士（Subaru）和福士（Volkswagen），排名第七。

長城汽車哈弗報稱，去年2022 年在澳洲銷售 25,000 輛新車，比三年前的年度銷量高出五倍多。

獨立分銷的 LDV 品牌，專門生產農夫車utes 和貨車，報稱去年在澳洲交付破紀錄的 16,200 輛新車。

三個中國車廠在澳洲的代理都表示，如果能夠進口足夠的存貨，他們本可以銷售更多，爆發疫情後生產中斷，供應受限制。

之前10多年，中國品牌汽車的銷量，一直停滯不前，近年中國汽車銷量的增長強勁。

另一個中國車廠奇瑞（Chery）正在為計劃今年 2023 年重返澳洲，登廣告招聘員工。 然而，奇瑞汽車在澳洲經營的細節很少公布，而且確認的推出日期已經多次押後。
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奇瑞汽車於 2011 年至 2015 年在澳洲銷售，但在部份車輛被發現含有澳洲本地禁售的致癌物質石棉後，推廣蒙上陰影。期間，在澳洲銷售的長城汽車，部份也發現含石棉。

當時奇瑞汽車碰撞安全測試中也表現不佳。 但奇瑞表示，它已經重塑自我，併計劃推出符合最新安全和排放法規的新車型，以增加全球銷量。

全澳過去5年新車銷量（輛）

產地
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
日本
356,230
341,663
309,601
350,934
330,061
泰國
300,274
297,482
213,456
230,520
245,608
南韓
169,315
175,802
123,725
145,025
159,244
中國
10,489（第11）
17,957（第7）
30,696（第6）
76,262
122,845（第4）

澳洲過去5年新車銷量市場佔有率（%）

產地
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
日本
30.9
28.7
33.8
33.4
30.5
泰國
26.0
25.0
23.3
22.0
22.7
南韓
14.7
14.8
13.5
13.8
14.7
中國
0.9
1.7
3.3
7.3
11.4
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Published 9 January 2023 at 6:57pm, updated 3 hours ago at 7:01pm
By Wyee Yeung
Source: SBS