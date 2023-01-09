【全澳銷售新車市場執位】中國躋身第四大來源地 去年銷量創紀錄

澳洲聯邦汽車業商會（Federal Chamber of Automotive Industries）公布官方新車銷售數據顯示，去年在澳洲銷售超過 122,000 輛中國製造的汽車。 中國製造的汽車目前佔澳洲新車市場總量的 11.4%，排第四，頭三位是，日本車佔30.5%、泰國的佔22.7%，南韓就佔14.7%。





五年前，中國甚至不在澳洲銷售汽車10大製造來源地，但近幾年中國品牌汽車在澳洲市場迅速擴展。





兩年前，中國的汽車超越德國和美國的汽車，現在成為澳洲第四大汽車來源地。





中國汽車製造商 MG、長城汽車 (Great Wall Motors) 的哈弗（Haval）和 LDV 在過去幾年大舉進軍澳洲新車市場，公布的新數據也包括中國製造的特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）和 Polestar 電動汽車。



上海汽車工業集團公司 (SAIC) 旗下的 MG 報告稱，去年2022 年在澳洲亞銷售的新車，差不多 50,000 輛，是三年前 MG 在澳洲的年度銷售量的三倍多。





在 2022 年 12 月的澳洲新車銷售量，MG超越現代（Hyundai）和三菱（Mitsubishi），排第五也是歷來最好的成績，並在年結領先五十鈴（Isuzu）、富士（Subaru）和福士（Volkswagen），排名第七。





長城汽車哈弗報稱，去年2022 年在澳洲銷售 25,000 輛新車，比三年前的年度銷量高出五倍多。





獨立分銷的 LDV 品牌，專門生產農夫車utes 和貨車，報稱去年在澳洲交付破紀錄的 16,200 輛新車。





三個中國車廠在澳洲的代理都表示，如果能夠進口足夠的存貨，他們本可以銷售更多，爆發疫情後生產中斷，供應受限制。





之前10多年，中國品牌汽車的銷量，一直停滯不前，近年中國汽車銷量的增長強勁。





另一個中國車廠奇瑞（Chery）正在為計劃今年 2023 年重返澳洲，登廣告招聘員工。 然而，奇瑞汽車在澳洲經營的細節很少公布，而且確認的推出日期已經多次押後。



奇瑞汽車於 2011 年至 2015 年在澳洲銷售，但在部份車輛被發現含有澳洲本地禁售的致癌物質石棉後，推廣蒙上陰影。期間，在澳洲銷售的長城汽車，部份也發現含石棉。





當時奇瑞汽車碰撞安全測試中也表現不佳。 但奇瑞表示，它已經重塑自我，併計劃推出符合最新安全和排放法規的新車型，以增加全球銷量。





全澳過去5年新車銷量（輛）

產地

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

日本

356,230

341,663

309,601

350,934

330,061

泰國

300,274

297,482

213,456

230,520

245,608

南韓

169,315

175,802

123,725

145,025

159,244

中國

10,489（第11）

17,957（第7）

30,696（第6）

76,262

122,845（第4）







澳洲過去5年新車銷量市場佔有率（%）

產地

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

日本

30.9

28.7

33.8

33.4

30.5

泰國

26.0

25.0

23.3

22.0

22.7

南韓

14.7

14.8

13.5

13.8

14.7

中國

0.9

1.7

3.3

7.3

11.4





