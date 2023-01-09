【全澳銷售新車市場執位】中國躋身第四大來源地 去年銷量創紀錄

澳洲聯邦汽車業商會（Federal Chamber of Automotive Industries）公布官方新車銷售數據顯示，去年在澳洲銷售超過 122,000 輛中國製造的汽車。 中國製造的汽車目前佔澳洲新車市場總量的 11.4%，排第四，頭三位是，日本車佔30.5%、泰國的佔22.7%，南韓就佔14.7%。
五年前，中國甚至不在澳洲銷售汽車10大製造來源地，但近幾年中國品牌汽車在澳洲市場迅速擴展。
兩年前，中國的汽車超越德國和美國的汽車，現在成為澳洲第四大汽車來源地。
中國汽車製造商 MG、長城汽車 (Great Wall Motors) 的哈弗（Haval）和 LDV 在過去幾年大舉進軍澳洲新車市場，公布的新數據也包括中國製造的特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）和 Polestar 電動汽車。
上海汽車工業集團公司 (SAIC) 旗下的 MG 報告稱，去年2022 年在澳洲亞銷售的新車，差不多 50,000 輛，是三年前 MG 在澳洲的年度銷售量的三倍多。
在 2022 年 12 月的澳洲新車銷售量，MG超越現代（Hyundai）和三菱（Mitsubishi），排第五也是歷來最好的成績，並在年結領先五十鈴（Isuzu）、富士（Subaru）和福士（Volkswagen），排名第七。
長城汽車哈弗報稱，去年2022 年在澳洲銷售 25,000 輛新車，比三年前的年度銷量高出五倍多。
獨立分銷的 LDV 品牌，專門生產農夫車utes 和貨車，報稱去年在澳洲交付破紀錄的 16,200 輛新車。
三個中國車廠在澳洲的代理都表示，如果能夠進口足夠的存貨，他們本可以銷售更多，爆發疫情後生產中斷，供應受限制。
之前10多年，中國品牌汽車的銷量，一直停滯不前，近年中國汽車銷量的增長強勁。
另一個中國車廠奇瑞（Chery）正在為計劃今年 2023 年重返澳洲，登廣告招聘員工。 然而，奇瑞汽車在澳洲經營的細節很少公布，而且確認的推出日期已經多次押後。
奇瑞汽車於 2011 年至 2015 年在澳洲銷售，但在部份車輛被發現含有澳洲本地禁售的致癌物質石棉後，推廣蒙上陰影。期間，在澳洲銷售的長城汽車，部份也發現含石棉。
當時奇瑞汽車碰撞安全測試中也表現不佳。 但奇瑞表示，它已經重塑自我，併計劃推出符合最新安全和排放法規的新車型，以增加全球銷量。
全澳過去5年新車銷量（輛）
|產地
|2018年
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|日本
|356,230
|341,663
|309,601
|350,934
|330,061
|泰國
|300,274
|297,482
|213,456
|230,520
|245,608
|南韓
|169,315
|175,802
|123,725
|145,025
|159,244
|中國
|10,489（第11）
|17,957（第7）
|30,696（第6）
|76,262
|122,845（第4）
澳洲過去5年新車銷量市場佔有率（%）
|產地
|2018年
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|日本
|30.9
|28.7
|33.8
|33.4
|30.5
|泰國
|26.0
|25.0
|23.3
|22.0
|22.7
|南韓
|14.7
|14.8
|13.5
|13.8
|14.7
|中國
|0.9
|1.7
|3.3
|7.3
|11.4
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