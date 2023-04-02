SBS最新原創紀錄片《The Swap》：透過「交換身份」大膽進行社會實驗

本片嘗試透過一項突破性的社會實驗打破來自不同文化背景家庭之間的隔閡。

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SBS推出全新紀錄片《The Swap》，透過身份交換進行社會實驗。

SBS 推出全新原創系列紀錄片《The Swap》，本片一連三集記錄澳洲開創性的社會實驗，追蹤報導12位來自不同文化、不同宗教和不同背景的學生和他們的家庭。節目通過學生交換身份，了解彼此世界生活所發生的事情。

這項開創性的社會實驗能否打破社會障礙--消除不同階層間的隔閡，並在多元文化社區之間建立更多的包容、尊重和理解，而帶來真正的改變？如果實驗出現文化衝突和引起爭議，結果與其初衷背道而馳，又將會怎樣發展下去呢？ 
《The Swap》背後的設計師是布里斯本伊斯蘭學院行政總裁卡德里(Ali Kadri)。參與節目的有六個穆斯林家庭、四個天主教家庭和兩個無神論家庭。在一個學期的時間內，12名學生互相交換家人、社區和學校，他們很快發現了各自在宗教、文化、音樂和性別方面的世界觀存在著很大的分歧。而卡德里一直陪伴他們經歷情緒過山車，時而焦慮、時而興奮和好奇等的情感波折。 

Ali Kadri in 'The Swap'
《The Swap》背後的設計師——布里斯本伊斯蘭學院行政總裁卡德里(Ali Kadri)
對每位參與者來說，《The Swap》讓參與者首次在親密接觸下，以完全不同視角看待這個世界的人。他們需要跨進未知的一大步，結果或令人震驚，或令人捧腹，或辛酸，或動人。這將是一場令人眼界大開的探索旅程，讓我們看到人與人之間的了解有多麼匱乏，而我們是多麼不同，又那麼相似。
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這項實驗的目的是承認我們彼此間並不相同，但我們會以此自豪，因為我們能做到互相尊重對方的不同。如果我們不離開自己的舒適圈，和周圍那些不同的人接觸，這是無法體會的。如果這項實驗失敗，我可能就失業了！但我相信這次經歷有可能完全改變一個人的生命，所以我願意承受這個風險。而如果實驗成功，我希望澳洲課程可以從中獲得啟發，也希望全國學校能考慮引入類似的項目。
卡德里
出生於印度的卡德里於2003年前來澳洲讀書。在教育和科技領域打拼過後，他於2020年成為布里斯本伊斯蘭學院的行政總裁。 

SBS紀錄片高級編輯林（Bernadine Lim）說：「本片《The Swap》擁有激發所有參與者家庭做到積極改變的潛力，拍攝過程也讓所有人非常激動。我們被給予極高的自由度，來拍攝這個大膽的社區實驗計劃。我們希望參與者的故事和經歷能鼓勵觀眾進行討論、反思和有所啟發。這是當代澳洲的獨特故事。」

本片《The Swap》於3月8日晚上8點30分登陸SBS On Demand平台。每集將提供五種語言的字幕，分別為繁體中文、簡體中文、越南語、韓語和阿拉伯語， 該系列更為盲人或視障觀眾提供語音旁白。 
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Published 2 April 2023 8:08pm
By Natalie Yeu
Source: SBS