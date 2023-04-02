SBS最新原創紀錄片《The Swap》：透過「交換身份」大膽進行社會實驗

SBS 推出全新原創系列紀錄片《The Swap》，本片一連三集記錄澳洲開創性的社會實驗，追蹤報導12位來自不同文化、不同宗教和不同背景的學生和他們的家庭。節目通過學生交換身份，了解彼此世界生活所發生的事情。





這項開創性的社會實驗能否打破社會障礙--消除不同階層間的隔閡，並在多元文化社區之間建立更多的包容、尊重和理解，而帶來真正的改變？如果實驗出現文化衝突和引起爭議，結果與其初衷背道而馳，又將會怎樣發展下去呢？



《The Swap》背後的設計師是布里斯本伊斯蘭學院行政總裁卡德里(Ali Kadri)。參與節目的有六個穆斯林家庭、四個天主教家庭和兩個無神論家庭。在一個學期的時間內，12名學生互相交換家人、社區和學校，他們很快發現了各自在宗教、文化、音樂和性別方面的世界觀存在著很大的分歧。而卡德里一直陪伴他們經歷情緒過山車，時而焦慮、時而興奮和好奇等的情感波折。





《The Swap》背後的設計師——布里斯本伊斯蘭學院行政總裁卡德里(Ali Kadri) 對每位參與者來說，《The Swap》讓參與者首次在親密接觸下，以完全不同視角看待這個世界的人。他們需要跨進未知的一大步，結果或令人震驚，或令人捧腹，或辛酸，或動人。這將是一場令人眼界大開的探索旅程，讓我們看到人與人之間的了解有多麼匱乏，而我們是多麼不同，又那麼相似。



這項實驗的目的是承認我們彼此間並不相同，但我們會以此自豪，因為我們能做到互相尊重對方的不同。如果我們不離開自己的舒適圈，和周圍那些不同的人接觸，這是無法體會的。如果這項實驗失敗，我可能就失業了！但我相信這次經歷有可能完全改變一個人的生命，所以我願意承受這個風險。而如果實驗成功，我希望澳洲課程可以從中獲得啟發，也希望全國學校能考慮引入類似的項目。 卡德里

出生於印度的卡德里於2003年前來澳洲讀書。在教育和科技領域打拼過後，他於2020年成為布里斯本伊斯蘭學院的行政總裁。





SBS紀錄片高級編輯林（Bernadine Lim）說：「本片《The Swap》擁有激發所有參與者家庭做到積極改變的潛力，拍攝過程也讓所有人非常激動。我們被給予極高的自由度，來拍攝這個大膽的社區實驗計劃。我們希望參與者的故事和經歷能鼓勵觀眾進行討論、反思和有所啟發。這是當代澳洲的獨特故事。」





本片《The Swap》於3月8日晚上8點30分登陸SBS On Demand平台。每集將提供五種語言的字幕，分別為繁體中文、簡體中文、越南語、韓語和阿拉伯語， 該系列更為盲人或視障觀眾提供語音旁白。





