【未合最低標準】全國有售冬季恩物 需召回

在澳洲冬天，不少民眾無論在家中，還是在外，亦會穿上近年來新流行的 Oodie 以抵禦寒冬。





雖然現已接受冬末，不少品牌趁機促銷，大批民眾亦「把握機會」購入冬天衣物。





但近日受歡迎的可穿著毯品牌 The Oodie 憂慮產品存在火災風險，對其中一款產品發起召回。





澳洲戴維集團貿易有限公司發起召回旗下 The Oodie 的兒童沙灘 Oodie 產品，包括藍色織染、木炭色、水果臉、牛油果、開心花朵同條紋圖案。



受影響產品。 Credit: The Oodie 受影響嘅的 Oodie 產品是在 2022年9月29號至 2023年7月14號之間，透過網絡全國銷售。





澳洲產品安全局(Product Safety Australia)表示，有關產品並不符合兒童睡衣的最低安全標準要求，因為未有必要的火災危險標籤。





安全局表示：「如果產品暴露在熱源或火焰，有嚴重燒傷的風險。」





安全局警告消費者「立即停止穿著有關產品」，同時聯繫 The Oodie 要求火災警告標籤，以貼在 Oodie 上，或者要求替換兒童沙灘系列產品 Oodie。





安全局表示：「The Oodie 亦會透過電郵向受影響的消費者提供上述處理方法。」





想獲得更多資訊嘅消費者可以前往 The Oodie 網站，或者透過 info@theoodie.com 發送郵件與公司聯繫。





