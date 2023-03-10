移民部長親自介入 兒子患唐氏綜合症家庭獲永久居留權

重點 一個面臨被驅逐出境的珀斯家庭獲得永久居留權。

這個家庭原本被勒令離開澳洲，因兒子患唐氏綜合症，被視為納稅人的負擔。

移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 親自介入此案。

珀斯一個家庭由於兒子出生時患有唐氏綜合症而面臨被驅逐出境，他們的個案在聯邦移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 的親自干預下，成功獲發永久居留權。





這個家庭原本被勒令在一個多星期後離開澳洲，但移民部長的決定意味這家庭父母阿內甚（Krishna Aneesh）及科利卡拉（Aneesh Kollikkara），以及兩名子女將可在澳洲長期居留。





他們原本被驅逐出境的原因是兒子患有唐氏綜合症，被視為會成為納稅人的負擔。





兩名父母早前已用盡所有法律途徑，希望留在澳洲，並一直懇求吉爾斯親自介入他們的個案。



吉爾斯在周三（3月8日）寫給這家庭的信件中，證實他已經即時授予他們永久居留權。





信中寫著：「移民部長親自考慮了你的案件，並決定在你的個案上行使他的公共利益權力（ public interest power ），取代行政上訴法庭的決定。」





個案中母親阿內甚與家人得知消息後向記者表示，對於移民部長親自干預他們的案件，一家人都鬆了一口氣。





她說：「我無法形容當時的感受，因為我真的欣喜若狂，這是我聽過最好的消息。」





「我真的哭出來了，我們一家可以留在這裡。我們可以住在這個社區，可以為我們的孩子提供一個非常好的生活環境。」



這對夫婦都在高技能行業工作，母親是網絡安全專家，父親從事電信行業。





代表這個家庭的澳洲殘障人士財務主管萊詹（Suresh Rajan）表示，干預是考慮到他們對澳洲社會的貢獻。





萊詹表示：「公共利益標準的考量是考慮到，阿內甚（Krishna Aneesh）及科利卡拉（Aneesh Kollikkara）都從事關鍵行業，而公眾需要這些技術人士。」





但他補充，這個家庭為了留在澳洲而經歷繁重審查過程，令人難以接受。





「我們不應讓家庭遭受這種被部門拒絕的折磨，而且他們須支付很多錢才能上法庭。」





母親阿內甚說，他們一家人的簽證最初因為兒子身患殘疾而被拒絕，這讓她很傷心。





「我們希望社會接受兒子阿恩（Aaryan）原來的模樣，不希望任何人歧視或以不同的眼光看待他。」



