【有部手機跌落水】一國官員為尋手機竟抽走水庫近二百萬公升水

要點： 印度一名公務員維什華斯 (Rajesh Vishwas) 在自拍時將手機掉落水庫。

在初步嘗試尋找手機不果後，他動用一部柴油泵來抽乾整個水庫。

維什華斯聲稱水來自大壩的溢流段並且未被使用。

印度中部一名公務員為尋回自拍時掉落水庫的智能手機，下令當地人抽乾水庫的水，因而被停職。





據當地傳媒報道，32 歲的食品檢查員維什華斯 (Rajesh Vishwas) 在印度中部恰蒂斯加爾邦 (Chhattisgarh) 的 Kherkatta 水壩時，不小心在自拍時將手中的三星智能手機掉到水中，最初要求當地潛水員協助尋回手機，並聲稱手機內有敏感的官方資料。





在潛水員搜尋不果後，維什華斯僱用了一部柴油泵來抽乾水庫的水，整個過程歷時三天。





據《印度時報》報道，水塘排出了逾 200 萬公升水，足以灌溉約 605 公頃的土地。



在社交媒體上瘋傳的視頻中，維什華斯坐在紅色傘下，看著柴油泵開動，抽乾水庫的水。





維什華斯最終能夠尋回手機，可是手機因入水而無法修復。



基於公眾強烈抗議其濫用政府權力和浪費寶貴的水資源，當局後來將維什華斯停職。





他的停職令指：「維什華斯已被即時停職。他未經正式批准就抽乾水庫，是不可接受的。」





不過，維什華斯在一條視頻中聲稱，他確實徵求了一名分區官員的批准才抽水，而抽出的水是來自大壩溢出來多餘的水。



維什華斯為自己的行為道歉，稱他掉落手機時「處於恐慌狀態」，但指責傳媒「誇大」了整件事。



