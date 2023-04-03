Aston補選自由黨歷史落敗 莫理遜社交網帖文開心講波

在星期六的墨爾本Aston聯邦議席補選，工黨候選人杜爾（Mary Doyle）以6.4% 的優勢，擊敗自由黨候選人坎貝爾（Roshena Campbell），自由黨自 1990 年以來一直佔據聯邦席位。





而前總理莫理遜星期日晚於社交網站Facebook發布的帖文，顯得興高彩烈，他發布看全國欖球聯盟NRL賽事。



莫理遜帖文說：「有多好！ 其他地方的問題，但鯊魚隊（Sharks）領先 6 分，但還有將近 20 分鐘的比賽時間。」





有網民留言說：「你看到Aston發生什麼事嗎？」





Aston今次的補選結果，是一個世紀以來，首次在補選中，執政黨從在野黨中奪得議席。





聯邦執政工黨稱，今次補選結果是對艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府的巨大支持。





聯邦在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）表示為自由黨今次於補選落敗，承擔責任，但表示沒有計劃辭去黨領袖職位。





今次補選是由於前自由黨教育部長圖治（Alan Tudge）辭職。現在自由黨在墨爾本大都會區只剩下兩個議席。





達頓表示，該黨必須重建其在墨爾本的基地，並表示該黨在維州 「遭受了極大的挫敗」。





自由黨議員Keith Wolaha接受澳洲廣播公司ABC訪問時說，「為一個政黨，我們需要保持冷靜」，並「反思所傳達的信息」。





而在自由黨正式宣布Aston補選落敗前幾小時，莫理遜在Facebook，發布他與新州自由黨議員 斯皮克曼（Mark Speakman）一齊觀看欖球賽事。





莫理遜並帖文說，「很高興可以見到新州同僚斯皮克曼，可以談論很多。」





去年8月，雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）報道，自由黨高層正將注意力轉向時任新州政府成員，他們有可能接替前總理代表的雪梨Cook選區的聯邦議席。





報道指，莫理遜被促請推遲補選，直到上周末的新州選舉結束，以防止分散或損害新州自由黨的競選。







