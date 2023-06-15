【最大網站】數千個 Reddit 社群突然「黑屏」 背後因「一個原因」

今個星期，網絡論壇 Reddit 數以千計的線上社區已無法到訪，作為抗議該網站政策的更改。這是怎麼回事？

Reddit logo on a dark background

版主已經在 Reddit 社區上演了一場「死機」，以回應網站更改政策。 Source: SBS

要點：
  • 本周，數以千計的 Reddit 社區完全「關閉」(Go Dark) ，以抗議該網站的管理方式。
  • 「黑屏」行動是在 Reddit 提議向第三方應用程序的開發商收費之後發生的。
  • 雖然一些社區表示他們的抗議將持續 48 小時，但其他社區表示他們將無限期地繼續。
這個全球其中一個最大的網站，被稱為互聯網的首頁，正部分「關閉」，因為用戶抗議更改政策將導致擁有者可從透過其大數據庫中獲利。

作為周一（6月12日）開始「黑屏」抗議運動一部分，Reddit 社交新聞和討論板網站的數百萬用戶已被鎖定在群組之外。

爭論的焦點是 Reddit 提議收費以獲取對第三方應用程序開發者的訪問權限。這些應用程式當中可以幫助用戶到訪網站，但這種訪問也可以被人工智能語言模型用來完善類人寫作。

以下是我們所了解的情況。

甚麼是 Reddit？

Reddit 是一個線上討論論壇，自稱為「互聯網的首頁」。

它於 2005 年推出，現已成為全球最受歡迎的網站之一，每月擁有數億用戶。

用戶可以向網站的社群或「子版塊」(subreddits)提交內容（包括圖片、連結、影片或文字帖），這些社區按主題組成並由版主管理。
Screenshot of a message posted by r/Music on Reddit
包括 r/Music 在內的熱門子版塊已經關閉，以抗議 Reddit 收取的新費用。 Source: SBS / Jessica Bahr

Reddit 的「黑屏」是與甚麼有關？


第三方應用程式會使用 Reddit 的「應用程式介面」 (API) 以訪問和使用來自該網站的數據。

他們還讓 ChatGPT 和Google的「Bard」等程式使用來自 Reddit 等網站的大量數據來改進它們生成的類人內容。

從前訪問 Reddit 的 「應用程式介面」(API) 是免費的，但從 7 月 1 日起，Reddit 將對開發人員收費。開發商 Apollo 表示，擬議的收費將使它每年花費超過 2000 萬美元（2950 萬澳元），並將迫使它關閉。

根據網站 Twitch 上支持抗議活動的群組稱，有 7,000 多個社群已經「黑屏」以反對 Reddit 的新收費。

這一爭議是人工智能革命中的最新爭端，Reddit 行政總裁霍夫曼(Steve Huffman)不願讓研發 ChatGPT 等人工智能聊天機器的公司，免費訪問其網站以完善其大型語言模型。

他說了甚麼？

霍夫曼周五（6月9日）在 Reddit 帖文中寫道：「Reddit 需要成為一個自給自足的企業，為此，我們不再資助需要使用大規模數據的商業實體。」

參與「黑屏」抗議的子版塊包括 r/Music、r/funny、r/gadgets 和 r/todayilearned，每個子版塊都有數百萬追隨者。
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雖然一些子版塊表示他們將「黑屏」持續 48 小時，但其他的的社群，包括 r/Music，則表示計劃無限期地保持關閉。

這些聊天室的版主將其關閉，這導致整個網站嚴重混亂了幾個小時。

周一（6月12日）較後時，Reddit 發表聲明，指：「正在觀察改善整個網站，預計大多數用戶的問題將得到解決。」
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Published 15 June 2023 1:21pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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