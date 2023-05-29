短時間內癌病讓他接連痛失至親 談論「死亡」為何重要？

Insight 特輯《論生死》於 5月30日星期二在SBS和 播出。
本文內容提及難產和死亡，可能令人傷感。
華林 (Simon Waring) 和妻子米爾森 (Millsom) 的第一個孩子艾拉 (Ella Jade) 夭折。
他對 SBS Insight說：「失去她完全出乎我們意料之外。」
「絕對震驚，沒有任何準備。」
對於這對夫婦來說，失去艾拉使他們感受不同的傷痛，他們必須共同努力克服。
華林說：「我需要傾訴。這是我處事的方法。」
「我妻子米爾森卻剛剛相反，她不想談。」
「事實上我們要商量如何克服和度過，因為我們是不同類型的人。」
華林首次深深感受到何謂悲傷。可悲的是，這只是他一家人在之後幾年所面對連串噩耗的開始。
愛子死於癌症
幾年後，華林 14 個月大的兒子馬默杜克 (Marmaduke) 被診斷出患癌。
一家人傾盡所有為他治病，幾年後，馬默杜克似乎痊癒。三個月後，當他們終於鬆一口氣，舉家到新州北海岸的拜倫灣度假。
他說：「當時，我妻子發現乳房上有個腫塊。」
在米爾森接受治療期間，兒子的癌病復發。
華林妻子在兒子患癌後亦確診癌症。
西門說：「我還記得，很難開口說他會不久於人世。」
母子倆的病情迅速惡化，一家人被迫面對和同時應付兩個絕症。
米爾森和馬默杜克在數周內相繼離世。
米爾森首先病逝。她的死來得突然，毫無準備，華林甚至覺得未能好好告別妻子。
「我們沒有周詳計劃。我們本來想接她回家，我們本來想讓她在家裡離世，讓親人包圍陪伴著她。」
經一事長一智，他決定汲取這次教訓，努力為兒子離世作最好的準備。
為離世作準備
米爾森去世三天後，華林和家人將馬默杜克從醫院接回家。
妻子去世後，華林想把兒子接回家，讓他身處一個充滿愛和舒適的環境中。
在之後五個星期裡，馬默杜克在家裡度過餘生，被他所愛的一切包圍 — 他的玩具、他最喜歡的顏色和他的兄弟姐妹。
華林說：「我們只想用愛包圍他，是滿滿的愛。」
「我們拒絕在他睡房裡、在他周圍低聲交頭接耳。」
馬默杜克14 個月大時被診斷出患癌。
「我們不想為他帶來壓力或恐懼。」
「每一天都像是多出來的一天。我們只想享受每一刻。」
正因如此，能夠像一個正常孩子般度過人生最後幾周。
華林告訴 Insight：「他早上醒來，只想活下去。其實他想要樂趣，他想惡作劇。所以他要求我們在他身邊。就是這樣。」
華林可以從容地和兒子的善終服務護士談論生死，他們一直顧慮是否應與他談論這話題。
米爾森與兒子馬默杜克
他說：「我知道他們到過的病房，大多數人，即使不是每個人，都在迴避。」
善終服務醫生艾格 (Meera Agar) 教授表示，在照顧臨終病人時，與他們就死亡一事保持溝通至關重要，但為了患者的健康著想，通常都會放置一旁。
她對 Insight表示：「我總是笑說，因為作為一名善終服務臨床醫生，我必須每年參加急救培訓。」
「我們都要接受最新的心肺復甦法培訓，但沒有每年接受溝通培訓。」
「我每天在日常工作中與每個人做的事，就是溝通。」
對於華林來說，談論生死至關重要。
華林說：「我年幼的孩子在長大，我知道到4 歲孩子處理傷痛的方式可能會到 10 歲時有變，可能會到 16 歲時有變。你需要敞開心扉，為談論這話題做好準備。」
「我認為，即使是我現在的談話，或參與有關生死的紀錄片，都是至關重要。」
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