雪梨再有公寓現「嚴重潛在結構缺陷」 政府呼籲開發公司老闆自首

上周，新州助理建築專員發出了一份緊急的建築工作整改令，要求對Toplace在雪梨大都會內西南部 Canterbury 的 Vicinity 的公寓大樓進行整改，原因是「可能存在嚴重缺陷」。





然而涉事的雪梨房地產發展商 Toplace在擁有者納西夫（Jean Nassif）面臨詐騙指控外，同時亦進入破產管理階段，已委任專業會計公司dVT集團嘅管理人員Suelen McCallum 及 Antony Resnick進行外部管理。





Toplace於1992年成立，根據其網站介紹，該發展商已在雪梨交付約30,000間住屋、購物中心同商業套房。





警方在 2021 年已開始就納西夫涉及大規模詐騙而展開調查。據報，他已在2022 年離開澳洲，目前身在黎巴嫩。新州警方更在上月向他發出拘捕令。





新州偵緝警司福克斯（Peter Fau）表示：「我們目前無法確定納西夫具體所在地，但如果他在海外，我們將開始展開適當的對話。」





除此之外，在鈉西夫離澳前，他就澳洲公平交易專員於12月2日暫停他的許可證10年並永久禁止Toplace從事建築工作的決定提出上訴。





今年1月，一個成員對專員的決定提出了暫停令，原因是撤銷許可證可能危及公司公寓的修復工作，並使它們面臨違反合同的風險。





但上周，新州民事行政法庭決定立即剝奪納西夫和Toplace的發展許可證，而有關做法引起Vicinity 業主擔心，認為修復工程因此可能受到巨大影響，亦可能會面對意想不到的後果。





有業主更形容：「這就如俄羅斯輪盤。作為置業者，你無法確認（公寓）是否存在嚴重的潛在結構缺陷。 」





新州州長柯民思（Chris Minn）周三（7月12日）表示，那些在Toplace建造的公寓上已繳交了訂金的人將重視註冊為無擔保債權人並且需要聯繫託管人員。





柯民思表示：「我知道建築專員也與新州的租戶協會合作，對那些已經購買或搬入Toplace房產的人也是如此。」





他說：「我們需要讓那些管理員進行工作，確定該組織的全面融資規模，以及他們正在調查的新州大約10個物業上的任何潛在風險。」





「有許多債權人和執法機構渴望與納西夫交談，我鼓勵他向新州的調查人員提供幫助，以便我們可以了解他在新州做了甚麼，及他的潛在責任是甚麼。」



對於此情況出現，有民眾指責新州政府缺乏監管，導致數千名業主陷入困境。





前共管委員會主席道斯（Leith Dawes）形容Toplace的困境有「複雜」感受。





道斯表示：「我認為雪梨市場的房地產行業對Toplace的聲譽非常了解，我認為每個人都知道，該建築公司終結只係時間問題。」





但他就指新州政府也應該承擔責任，他認為缺乏監管導致了公寓大樓的建築缺陷問題。





他說：「他們才是真正應該承擔責任的人。」



政府堅稱「強大的執法者」

但柯民思表示，他領導下的新建築委員會已經在加強執法權力方面「發揮作用」。





他說：「他在確保新南威爾士州遵守建築法規以及確保置業者知道有一位強大的執法者保護他們利益方面已經做出了良好的開端。」



