新州標誌性景點「藍山」或將有新名

新州的命名機構正考慮為藍山（The Blue Mountains）申請一個新名稱。

Blue Mountains

世界遺產地區之一，新州知名旅游景點藍山（Blue Mountain）或將易名。 Credit: A Violata

越來越多的澳洲地區正式得到了傳統名稱的認可，而新州「標誌性」景點——藍山亦可能成為其中之一。

如果未來數周一項提案獲批，新州的藍山部分地區很快會以原住民名稱正式命名。

本周，新州地理名稱委員會（The NSW Geographical Names Board）將考慮藍山地區的一部分是否應該獲得雙語名稱，恢復為原住民名稱——Gulu-Mada，作為藍山的另一個名字。

新州地理名稱委員會在一份聲明中表示，該委員會「致力於保護和推廣原住民語言，並通過新州的地名命名來承認原住民文化。」

「委員會在可能的情況下優先選擇傳統原住民地名或與原住民有關的地名，並通過雙重命名政策恢復傳統原住民地名與引入地名，同時承認重要的傳統原住民地名與歷史悠久的引入地名。」

委員會將決定是否將更名建議提交給社區徵求意見，這是更名過程的下一步，而有關決定需要約數個星期。

長期以來，全澳各地的土地委員會（Land Councils）一直倡導雙重命名，新州原住民土地委員會主席查普曼（Danny Chapman）指出，這種做法是「治愈國家的有力方式」。

1788年，菲利普（Arthur Phillip）總督將藍山命名為卡馬滕山（Carmarthen Hills）和蘭茲多恩山（Landsdowne Hills），但不久之後又將其更名為「藍山」，因為在一天中的某些時段，大片桉樹林會形成的天然藍色，反映下藍山上空會出現獨特的藍色煙霧。
General view of the Blue Mountains
General view of the Blue Mountains Source: AAP / AAP Image/PA/Fifty Fifty/Graeme Atkinson
這個著名的旅遊景點距離雪梨僅一個半小時的車程，擁有新州最令人驚嘆的自然風光之一。

近年來，澳洲地都在推動雙重命名，除了藍山外，新州的拜倫灣的兩處地標的改名提案也在公開審議中。
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Published 14 July 2023 7:28am
By Tracy Lo
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