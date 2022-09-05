加拿大襲擊案至少10人死 當地港人表示震驚

加拿大發生連環持刀襲擊案，造成至少10人死亡，多人受傷。當地香港移民表示震驚，指隨意殺人是非常嚴重的案件，並表示案發的中部薩省並非華人移民熱門居住地區，華人比較少。

A police woman standing next to a sign with photos of the two suspects

Suspects Damien Sanderson (left) and Myles Sanderson are actively being sought by police in connection with stabbings in the James Smith Cree Nation in Saskatchewan, Canada. Source: AP / Michael Bell

加拿大中部薩斯喀徹溫省警方就當地時間，星期日早上發生的連環持刀襲擊案，兩名在逃的疑犯，發出危險人物警告。

案發在薩省鄉鎮區維登市（Weldon）以及當地原住民社區（James Smith Cree Nation），當地警方表示，星期日早上5點40分，接到第一宗保安，表示有人持刀斬人，之後再接到更多電話。

據當地的騎警表示，在兩個社區發現共13處行兇點，發現10人死亡，緊急部門將15名傷者送院治療。
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當地警方在早上8點40分發出危險人物警告，並確定兩名疑犯是31歲的Damien Sanderson以及30歲的Myles Sanderson，公布兩人的照片，並指兩人行凶後乘坐黑色日產汽車逃去，最後被見到距離案發現場以南，大約320公里的Regina市。

薩省皇家騎警指揮官Rhonda Blackmore表示，目前正調查案件，初步資料顯示部份受害者是行兇者的目標人物，部份是遭隨機襲擊。

她在新聞發布會上說：
今日在薩省發生的事件非常可怖。」
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在推特帖文，慰問受害人家人及傷者。並形容事件屬於集體行刺襲擊，是「可怖及令人心碎」。


在加拿大當地的華人表示，案件非常嚴重。



SBS中文接觸在多倫多一位華裔移民，她表示之前也沒有留意新聞，所以不知道發生襲擊案，婉拒訪問，並表示中部不是華人移民熱門居住地區。

香港移民李先生向SBS中文表示，加拿大華人比較喜歡聚居港口地區，相信案發的中部薩省，居住的華人相信比較少。


李太就表示今次薩省發生的襲擊案，在當地是嚴重新聞，尤其是隨機傷人。



對於疑犯仍然在逃，住在溫哥華的李氏夫婦都表示不會擔心，因為加拿大版圖遼闊，薩省距離溫哥華，車程有20多個小時。



而薩省距離另一華人聚居的多倫多，也有27小時車程。

加拿大發生連環襲擊案的中部薩省，距離華人聚居地多倫多，差不多30小時車程。
加拿大發生連環襲擊案的中部薩省，距離華人聚居地多倫多，差不多30小時車程。 Credit: Supplied/Mr Lee
李先生指出，其實在溫哥華也有發生殺人案，主要是黑幫仇殺，涉及多數是毒品。



李先生從香港移民加拿大27年，現已退休。他表示，以前經營外賣店，對面店鋪也曾經發生過開槍殺人案。當時有警察到場調查，他們也照常營業。



李先生指出，加拿大民眾，一方面對生命非常尊重，例如發生交通事故，大家都會幫忙救人，但一方面對於罪犯之間的槍擊，也感到麻木。



對於今次發生的持刀襲擊案，涉及隨意傷人，李氏夫婦都表示不會過份擔心，會如常生活。

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Published 5 September 2022 at 3:50pm
Source: SBS