加拿大襲擊案至少10人死 當地港人表示震驚

加拿大中部薩斯喀徹溫省警方就當地時間，星期日早上發生的連環持刀襲擊案，兩名在逃的疑犯，發出危險人物警告。





案發在薩省鄉鎮區維登市（Weldon）以及當地原住民社區（James Smith Cree Nation），當地警方表示，星期日早上5點40分，接到第一宗保安，表示有人持刀斬人，之後再接到更多電話。





據當地的騎警表示，在兩個社區發現共13處行兇點，發現10人死亡，緊急部門將15名傷者送院治療。



Advertisement

當地警方在早上8點40分發出危險人物警告，並確定兩名疑犯是31歲的Damien Sanderson以及30歲的Myles Sanderson，公布兩人的照片，並指兩人行凶後乘坐黑色日產汽車逃去，最後被見到距離案發現場以南，大約320公里的Regina市。





薩省皇家騎警指揮官Rhonda Blackmore表示，目前正調查案件，初步資料顯示部份受害者是行兇者的目標人物，部份是遭隨機襲擊。





她在新聞發布會上說： 今日在薩省發生的事件非常可怖。」



加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在推特帖文，慰問受害人家人及傷者。並形容事件屬於集體行刺襲擊，是「可怖及令人心碎」。







在加拿大當地的華人表示，案件非常嚴重。









SBS中文接觸在多倫多一位華裔移民，她表示之前也沒有留意新聞，所以不知道發生襲擊案，婉拒訪問，並表示中部不是華人移民熱門居住地區。





香港移民李先生向SBS中文表示，加拿大華人比較喜歡聚居港口地區，相信案發的中部薩省，居住的華人相信比較少。







李太就表示今次薩省發生的襲擊案，在當地是嚴重新聞，尤其是隨機傷人。









對於疑犯仍然在逃，住在溫哥華的李氏夫婦都表示不會擔心，因為加拿大版圖遼闊，薩省距離溫哥華，車程有20多個小時。









而薩省距離另一華人聚居的多倫多，也有27小時車程。





加拿大發生連環襲擊案的中部薩省，距離華人聚居地多倫多，差不多30小時車程。 Credit: Supplied/Mr Lee 李先生指出，其實在溫哥華也有發生殺人案，主要是黑幫仇殺，涉及多數是毒品。









李先生從香港移民加拿大27年，現已退休。他表示，以前經營外賣店，對面店鋪也曾經發生過開槍殺人案。當時有警察到場調查，他們也照常營業。









李先生指出，加拿大民眾，一方面對生命非常尊重，例如發生交通事故，大家都會幫忙救人，但一方面對於罪犯之間的槍擊，也感到麻木。









對於今次發生的持刀襲擊案，涉及隨意傷人，李氏夫婦都表示不會過份擔心，會如常生活。



