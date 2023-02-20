【新18禁】酒精外 「此飲料」禁止讓 18 歲以下青少年購買

要點： 西澳一小鎮 Bridgetown 禁止 18 歲以下人士購買能量飲料；

研究人员表示，研究表明能量饮料对年轻人的健康有负面影响。

該禁令是為期四個月的試驗的一部分，旨在改善青少年的心理健康和行為；

研究人員表示，研究表明能量飲料對年輕人的健康有負面影響。

現年20歲的埃文斯（Shae Evans）說，當她開始全職工作時，就開始對能量飲料產生依賴。





「我大概在十五六歲時就開始喝了。我離開學校，然後開始工作，每周工作 40 個小時......從那以後就沒有真正停過。」





「說實話，我對咖啡因上癮了。如果我不喝，就會頭痛得厲害；它並沒有真正讓我保持清醒，因為我太習慣於喝它們了，但它使頭痛消失了。」





西澳的一個小鎮 Bridgetown ，該鎮在珀斯東南約270公里處，人口不到 3000 人。禁止18 歲以下的人購買能量飲料。





該禁令是一項研究試驗的一部分，研究旨在改善青少年心理健康問題和行為，將持續四個月。



所實施禁令生效前後產生的影響，都有相應的評估支持，同時也設定了主要的焦點組、調查以及對店主和社區負責人的採訪。





該禁令從 2 月初開始，將在 5 月底結束，研究將於年底結束。





那麼，能量飲料對年輕人會帶來怎樣的影響？



能量飲料如何影響年輕人？

泰勒森兒童研究所（Telethon Kids Institute）旨在改善兒童健康，其高級研究幹事霍華德（Justine Howard）向 SBS 新聞表示，研究表明，由於成癮成分和潛在的健康影響，不建議兒童飲用能量飲料。





她說：「例如，一罐500毫升的能量飲料含有相當於兩杯咖啡的咖啡因，以及多達21茶匙的糖，具體取決於品牌。」





「它可以含有孩子一整天的鹽攝入量。」





霍華德表示研究表明，飲用能量飲料會對健康產生一些負面影響。





她說：「例如，心臟問題或睡眠問題、注意力不集中和腸道紊亂。」





「在這樣的背景下，Bridgetown 社區聯繫了我們，他們來找我們談論鎮上能量飲料和年輕人的問題，同樣也涉及身心健康問題。」



專家談不良的連鎖反應

澳洲一項針對青少年能量飲料消費的研究發現，飲料消費通常與其它不健康的飲食行為有關。





首席研究員貝莫利（Belinda Morley）博士：「來自澳洲人口調查的數據表明，能量飲料的攝入量在青少年和年輕人中最高。」



莫利博士向 SBS 新聞表示，在澳洲，首次喝能量飲料的平均年齡是 10 歲。 Credit: davidf/Getty Images 「你能想像一個 10 歲的孩子喝一罐 500 毫升的能量飲料，這相當於攝入了兩杯咖啡，多達 21 茶匙的糖，並且根據品牌的不同，攝入一整天的鹽分嗎？」





同時，大量攝入零食、快餐或其它含糖飲料與較短的睡眠時間之間也存在相關性。





莫利博士說：「考慮到睡眠對於青少年的最佳發育和日間活動至關重要，這種特殊關聯令人擔憂。」





「我們知道睡眠不足會對各種發育過程、新陳代謝能力以及身體和心理社會功能產生不利影響。」



對能量飲料有何規定？

澳洲新西蘭食品標準法典中的含咖啡因配方飲料中涵蓋了能量飲料。





對此，法規包括要求飲料標明每 100 毫升飲料中，咖啡因含量不得超過 32 毫克，以及要求在標籤上警告該飲料含有咖啡因，不適合兒童、孕婦或哺乳期婦女或對咖啡因敏感的人士。





這些飲料上亦必須註明「每天最多兩罐（ 每罐250 毫升）」的標籤。





代表非酒精飲料生產商的澳洲飲料委員會發言人在向 SBS 新聞發送的聲明表示：澳洲對能量飲料的成分和標籤有著世界上最嚴格的規定。





他們指出了該委員會的行業承諾。這些承諾包括來自能量飲料製造商和分銷商的自願協議：不針對兒童進行任何廣告和營銷活動，不在中小學銷售能量飲料，不提倡過度消費，不將能量飲料營銷為僅提供補水作用。



「孩子們肯定會生氣」

謝伊對禁令是否有效表示懷疑，她估計許多 18 歲以下的人會通過其他方式獲得這些飲料。





她表示：「孩子們肯定會生氣，如果我未滿 18 歲，我需要透過我的媽媽或我的兄弟或其他人去買它們，我會感到生氣。」





「我覺得那些喝能量飲料的孩子最終會讓別人幫他們買。」





SBS 已聯繫聯邦衛生部門尋求置評。





