以環保對抗通脹 一文看清各州政府回贈補助政策

要點： 一些澳洲人可獲得無息貸款以幫助他們購買電動車。

某些家庭可能有資格免費安裝 3 千瓦的太陽能系統。

部份地區的業主在出租物業安裝太陽能系統可享受回贈。

在未來幾個月，澳洲電費將繼續再次飆升，不少澳洲人亦逐步為此作準備。住戶或需注意州政府提供的各種鼓勵措施，除了可減少他們電費之餘，亦能減少溫室氣體排放。





在全澳，不同州和領地政府亦實施各種計劃來鼓勵市民使用太陽能。





以下是如何充分利用它們。



幫助安裝太陽能系統

在你家的屋頂上免費安裝太陽能電池板，而且無需預繳費用？這想法聽起來好得令人難以置信，但新州政府實際上已經開始提供此服務。





該州的低收入家庭獲得回贈以支付部分電費，但他們目前有機會使用回贈以安裝太陽能。





這種「抵換」的做法可讓住戶選擇，放棄 10 年價值每年 285 澳元的回贈，以換取安裝的 3 千瓦的太陽能系統。





新州政府表示，住戶可以使用太陽能減少能源費用，每年最多可節省 600 澳元。



新州一項計劃為低收入者提供了在家中安裝太陽能系統的機會。 Source: AAP / Tracey Nearmy 新州政府在網頁上寫道：「透過這樣節省的費用遠遠超過每年 285 澳元的能源回贈。」





雖然能源效率可能並不是業主通常最關心的問題，因為任何節能都是租客享有，但維州提供的太陽能回贈可能會增加這個投資的吸引力。





在州政府提供的太陽能回贈中，有 1,400 澳元的回贈可用於在出租房屋上安裝太陽能系統。





希望業主能將太陽能系統視為對其物業價值的投資，並增加吸引力。



維州的太陽能住宅計劃還為自住業主提供折扣，用於安裝太陽能電池板、電池和熱水系統。





塔州的節能貸款，貸款最高額可達一萬澳元，可用於安裝太陽能系統、電池存儲裝置和家用節能電器等項目，或用於有助於加熱和冷卻的家庭升級設備，如雙層玻璃。





太陽能公司估計表示，一個 3 千瓦的太陽能系統可以將普通家庭對電網能源的依賴減少三分之二。





然而，並非所有家庭都適合使用太陽能，政府鼓勵不符合條件的家庭完成能源評估，以找出其他合適的方法來提高能源效率和降低成本。



電動車貸款

首都領地的可持續家庭計劃提供最高 15,000 澳元的免息貸款，最長可在 10 年內償還。





居民可以通過此類貸款購買的節能產品包括電動車。





若購車者能找到一輛價格低於 15,000 澳元的優質二手電動汽車 (EV)，將十分幸運。但該計劃還允許司機使用貸款支付購買電動車的訂金。





在此計劃下，駕駛人士可能有機會節省高達數千澳元的利息支出，並且可以在電車較低的運作成本中得益。



首都領地為購買電車提供最高 15,000 元的免息貸款。 Source: AAP / Jono Searle 根據首都領地政府的數據，電動汽車的運作成本約為每 100 公里 4 澳元，而傳統汽車的成本約為每 100 公里 15 澳元。





研究發現，與傳統汽車相比，電動汽車在其整個生命周期中排放的溫室氣體少於其一半，但電動汽車在澳洲購買的所有新車當中所佔的比例不到 4%。



控制你的能源使用

維州的能源升級計劃提供機會予家庭和企業以安裝折扣的節能產品來節省資金和能源。





據州政府稱，該計劃節省的能源預計將在 2025 年令該州的電力消耗減少 7%，並減少 38 億澳元的能源系統成本。





維州政府估計，普通家庭每年可節省 120 至 1,100 澳元的能源成本。





新州政府還提供照明、空調、熱水系統和泳池泵的升，以幫助減少家庭整體能源使用。





首都領地的優惠卡（Concession Card）和退伍軍人金卡的持有人還可以透過對家庭設備進行可持續的升級，包括熱水加熱泵、逆循環加熱和冷卻系統以及電爐，以獲得回贈。





符合條件的業主可以申請最高五千澳元的回贈。



降低能源成本有甚麼障礙？

澳洲能源消費者協會（Energy Consumers Australia）行政總裁加拉格爾（Lynne Gallagher）承認，澳洲家庭在控制能源使用和成本方面存有障礙。





在這倡議組織最近的通訊中，她說澳洲最近的調查結果顯示，一半的受訪者表示他們缺乏工具和資訊來作出符合自己利益的能源決策。





加拉格爾表示，要支持消費者去改善家庭和企業的能源效益，僅以金錢去激勵他們是無法達成的，還需要展開宣傳活動。



