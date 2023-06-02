【煞掣可能失靈！】近千架豐田Corolla急需召回維修

涉及車輛的型號為豐田 Corolla Cross Petrol MXGA 10R，包括 Atmos 2.0L Petrol、GX 2.0L Petrol 及 GXL 2.0L Petrol 款式，生產年份為 2022 及 2023 年。





聯邦基建、運輸、偏遠地區發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) 表示，全國受影響車輛的數量為 962 架。





當局指，該款汽車的電腦軟件出現問題，可能導致電子泊車煞掣系統 (Electronic Parking Brake; EPB) 失靈。若汽車變速器 (「波箱」) 未被設置為「泊車」模式 (「PARK」)，汽車可能會移動。



一旦車輛在無人看管下移動，可能會增加發生意外的風險，導致車廂內外的人士或其他道路使用者受傷甚至死亡。





當局表示，豐田車廠將透過書面通知受影響車主，要求車主盡快進行預約進行修理，公司將免費為涉事車輛更新車內的剎車控制軟件程式。





如欲了解詳情，可瀏覽 豐田汽車網頁 ，或在指定時間致電豐田汽車召回支援熱線 1800 987 366。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。