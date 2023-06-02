【煞掣可能失靈！】近千架豐田Corolla急需召回維修

澳洲政府發佈公告，指豐田汽車正召回全國接近一千輛 Corolla 汽車，指有關型號車輛的電子煞車系統可能失靈。

Toyota-Corolla-Cross.jpg

Toyota Corolla Cross Source: Supplied / Toyota

涉及車輛的型號為豐田 Corolla Cross Petrol MXGA 10R，包括 Atmos 2.0L Petrol、GX 2.0L Petrol 及 GXL 2.0L Petrol 款式，生產年份為 2022 及 2023 年。

聯邦基建、運輸、偏遠地區發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) 表示，全國受影響車輛的數量為 962 架。

當局指，該款汽車的電腦軟件出現問題，可能導致電子泊車煞掣系統 (Electronic Parking Brake; EPB) 失靈。若汽車變速器 (「波箱」) 未被設置為「泊車」模式 (「PARK」)，汽車可能會移動。
更多內容

【毫不意外？】2023年第一季全球最暢銷汽車係「佢」

一旦車輛在無人看管下移動，可能會增加發生意外的風險，導致車廂內外的人士或其他道路使用者受傷甚至死亡。

當局表示，豐田車廠將透過書面通知受影響車主，要求車主盡快進行預約進行修理，公司將免費為涉事車輛更新車內的剎車控制軟件程式。

如欲了解詳情，可瀏覽
豐田汽車網頁
，或在指定時間致電豐田汽車召回支援熱線 1800 987 366。

更多內容

【減咗價無耐】36萬部Tesla有「撞車風險」要即時回收股價急跌

【家長留意】受歡迎兒童玩具因「嚴重安全問題」回收

【注意】牛肉腸含塑膠 澳洲食品局宣佈回收

【回收危機】 回收恢復無期 兩大超市或需暫存3千噸膠袋

【產品回收】杏仁奶受肉毒桿菌污染 有人飲後中毒麻痺雪梨留醫

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 2 June 2023 4:22pm
By Winmas Yu
Source: SBS