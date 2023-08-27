新州男子衝浪被4米大白鯊襲擊傷勢嚴重 當局未發現「兇手」蹤影

一名男子在新州中北部海岸衝浪時，被一條4米長的鯊魚襲擊，目前情況嚴重但穩定。





上週五（8月25日）早上，這名 44 歲的衝浪男子貝格（Toby Begg）在Port Macquarie的 Lighthouse Beach 海灘衝浪時遭到鯊魚襲擊，他的腿部嚴重受傷。





他被直升機送往 Newcastle 的 John Hunter 醫院接受緊急手術，醫院發言人周六表示，他目前仍留醫，情況嚴重但穩定。





據悉，貝格在衝浪時在水中與這條 4 米長的鯊魚搏鬥 30 秒。其後，一名下班的急診科醫生在海灘上為他止血，據知當時他的臀部、小腿和小腿嚴重受傷，在海灘上等待護理人員趕到。



A supplied screen grab obtained Saturday, August 26, 2023 shows a NSW Ambulance helicopter at Lighthouse Beach, Port Macquarie, on Friday, August 25, 2023. Surfer Toby Begg is in a critical condition in hospital after being mauled by a great white shark at a popular northern NSW beach. (AAP Image/Supplied by 9NEWS) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 目擊者和專家認為這是一條 3.8 至 4.2 米長的大白鯊，新州衝浪救生局的工作人員昨天在附近水域搜索後仍未能發現其蹤影。





貝格衝浪板上的咬痕可見鯊魚的襲擊，今天早上海灘仍然關閉。

