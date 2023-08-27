電動車今年澳洲市場銷量翻倍：「4蚊就充滿電！」

一份新報告顯示，澳洲人在今年上半年購買的電動車數量已超過去年全年，銷量同比上漲120％。

33歲的墨爾本居民Terry Xu是電動車擁躉。他向SBS中文表示，在2016年——即特斯拉（Tesla）電動車正式進入澳洲市場兩年後，他花費20萬元購買了一輛特斯拉Model X。

2020年3月，他又以7萬元購入第二輛電動車——特斯拉Model 3。今年，他賣掉了這兩輛電動車，又入手了新的特斯拉Model Y。

他認為，除了環保節能、駕駛體驗比傳統汽油車更好以外，電動車的成本低廉也是吸引他購車的原因。

他說，自己每兩星期大約開400公里，加入本地能源公司推出的電動車套餐後，每次的充電成本不到10元。
（該套餐）在半夜零點到6點之間充電，每度電只需8仙，充滿大概也就是4元左右。
「相對而言，汽油車（加一次油）就得花60到70（元）左右，還是（價格）最低的油。」

電動汽車委員會（Electric Vehicle Council）上月發表的報告指，澳洲人在今年上半年的電動車購買量已超過去年全年的銷量。

其中，電動車銷售份額佔今年上半年的新車銷售量的8.4%，而這一數字在2022年僅為3.8%。
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Terry Xu（左）在2016年買入自己第一輛特斯拉電動車。 Credit: Supplied

「實惠」選擇

同為電動車愛好者的雪梨居民李斯涵，則更青睞中國品牌。

他從事於新能源行業，主要負責澳洲電動車充電站的研發工作。今年年初，他以4萬多元購入一輛比亞迪（BYD）Atto 3電動車。

他告訴SBS中文，自己曾試駕過多個品牌的電動汽車，綜合考慮了續航能力、安全性以及性價比後，最終選定了這台「同等電動車裡價格最便宜的，最實惠的」。

今年7月的最新VFACTS數據顯示，比亞迪Atto 3的當月新車銷量超過特斯拉Model 3，在電動車銷量中排名第二，僅次於特斯拉Model Y。

此外，電動車委員會的報告顯示，截至今年6月底，澳洲約有13萬輛電動車。如果增長速度保持不變，預計到今年年底，數字將去到18萬輛。
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李斯涵與他的比亞迪Atto 3電動車。 Source: SBS / Ranky Law

中國車優勢

李斯涵認為，中國的電動車行業是「一個彎道超車比較成功的案例」。作為比亞迪車主，他認為中國電動車的競爭優勢主要體現在產能、價格和安全性三個方面。

「疫情對韓國跟日本的電動車產能影響很大，但相對而言對中國影響不大......用戶在下訂單之後，不需要等很久就可以收到新車。」
在新能源這個市場上，中國是一個非常重要的參與者。
他強調，性價比是推動電動車普及的重要因素。「在同樣功能同樣質素的情況下，中國電動車的價格比競爭對手要低兩至三成。」

雪梨電動車市場營銷經理呂璐瑤認為，中國對電動汽車的政策扶持也是其海外市場快速發展的原因之一。「中國政府對於電動車產業是有政策扶持的，而且對於產業出海也是有支持的。」
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2023年上半年，澳洲銷量排名前15的電動車車型。 Credit: VFACTs

充電站「依然不夠」

電動車委員會的報告提到，2023年上半年售出的電動車新車增幅超過了120%，「這一趨勢令人鼓舞」。

銷量前三的車型分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、比亞迪Atto 3，佔電動汽車市場的68.1%以上。

然而，澳洲電動汽車目前的銷售市場不僅遠遠落後於挪威、瑞典、以及丹麥等歐洲國家，甚至低於世界平均水平。
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有人認為，影響澳洲電動車市場擴大的關鍵因素之一是充電站的數量。李斯涵表示，近年來，澳洲充電站數量增長了很多，但和實際需求相比「依然不夠」。

他告訴SBS中文，由於沒有安裝家用充電，自己只能完全依賴於公共充電站，有時會感受到不方便，「需要專程跑到一個地方去充電，有的時候充電站還會被佔用。」

全澳目前約有3700個公共充電站，而中國截至2022年11月底約為173萬個。
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作為充電站研發人員，李斯涵指出，澳洲充電站建設面臨著數個挑戰，包括安裝和維護成本高、設備運輸週期長以及政府審批緩慢等。

「由於澳洲目前電動車保有量低於全世界平均值，這是個先有雞還是先有蛋的問題。如果沒有政府介入，很難有所改變。」

諸多挑戰

除了充電站數量不足外，受訪者也提到，澳洲的電動車市場面臨著市場價格波動快、二手車市場有待發展和政策扶持不足等挑戰。

Terry說：「買電動車要有這個心理準備，因為它可能不保值，它的市場價格調太快了。」
呂璐瑤表示，澳洲二手電動汽車市場需求有限，也是一些人遲疑購車的原因之一。「大家在買新車的時候會考慮到今後轉手的情況，而澳洲電動車市場剛起步，目前來說二手市場的需求還沒有那麼大。」

此外，她指，澳洲各州和領地對電動車的扶持政策也是影響購車者決策的關鍵因素。

「像新州還有坎培拉（對電動車）的扶持力度政策是最大的。你就可以看到，坎培拉在去年財政年，汽車銷量在全澳來說是最高的。而維州對新能源車還增稅，就目前來看的話是非常不友好的。」

自2021年7月1日起，維州成為澳洲第一個對電動車車主收取道路使用稅的州。今年7月1日起，維州停發3000元的新電動車購車補貼。

Terry表示自己正在籌備購買最新款特斯拉：「在維州開電動車成本是最高的，買車是最貴的，但即使這樣我還是支持（新能源汽車）。」
很多人都說，開了一次電動車之後就再也回不去了，因為開油車的時候就像開拖拉機一樣。
去年，澳洲政府通過立法，重申其氣候目標：到2030年，全國溫室氣體排放量需要比2005年降低至少43%，並到2050年實現淨零排放。

電動車委員會指出，要想實現這一目標，到2027年底，澳洲需要有約100萬輛電動汽車。
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Published 27 August 2023 11:04am
By Nicole Gong, Ranky Law
Source: SBS
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