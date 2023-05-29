今日大事(5月30日)

西澳州長麥高文宣布退出政壇

西澳州長麥高文 (Mark McGowan)突然宣佈辭去州長及西澳 Rockingham 選區州議員的職務，並退出政壇。





麥高文昨天(5月29日)召開記者會，指他已「筋疲力盡」，決定辭任州長一職，消息令人震驚。





兩度擔任州長的麥高文，在任六年期間曾領導西澳度過新冠疫情的危機，他在2021年新冠疫情大流行中期選舉中獲勝，進一步鞏固了他的聲望。





麥高文表示，他之所以決定辭職，是因為擔當政治領導的角色，是「無休止的」工作，又指新冠病毒疫情肆虐的數年，已徹底令他精力耗盡，需要擺脫這個角色，他又表示，不會帶著任何遺憾離開。因為西澳一直以來都在改善，已比他上任時更好。





副州長庫克率先表態角逐西澳州長職務

西澳副州長庫克 (Roger Cook)已率先表態，希望接替麥高文領導西澳，西澳衛生廳長桑德森（Amber-Jade Sanderson），以及交通廳長薩菲奧蒂（Rita Saffioti） 也被視為競爭對手。





黨團內閣最快要到下周初才再次召開常務會議，而有意競逐西澳州長的人要等到麥高文正式卸任後，屆時西澳工黨將有四天的時間召開黨團內閣會議，投票選出新任州長。



總理再為原住民之聲入憲辯護

總理艾巴尼斯再次為 原住民之聲入憲 提交上國會的草案辯護，強調這是一項由社區主導重要的倡議，將為所有澳洲人帶來積極成果。





艾巴尼斯昨天向原住民領袖Lowitja O'Donoghue致敬的演講中，回應反對聲音，指無數澳洲原住民基層所提出的議案已取得成功，包括由地區建立的原住民醫療服務，和旨在降低原住民監禁比率的司法再投資計劃，但現在是時候爭取更多。





「這些項目是根據當地需求度身訂造，並與原住民及托勒斯島民合作展開。這些以最簡單的分析而獲得的更佳結果及建議會更容易實現。」





「但當局希望，這個具象徵義意的理想法案能更進一步推進，而要達至這個理想，我們必須採取具體、實際的行動來改善大家的生活，否則便沒有意義。」



泰國警方破獲1.2噸冰毒 疑正運往澳洲

泰國執法部門表示已查獲1.2噸冰毒、相信正準備運往澳洲。





當地警方及緝毒局官員表示，這批被偽裝成茶包的冰毒，可能來自泰國北部邊境地區，包括緬甸、老撾和泰國的邊界。官員表示，相信運送毒品的三名疑犯已經逃脫，因此未能掌握今次毒販的計劃。





泰國緝毒官員表示，在過去一年中，他們合共截獲22次以各種形式偽裝形式運毒品到澳洲的行動，其中一次是以偽裝枕頭套運毒。



西班牙執政黨地區選失利 首相宣布解散國會

西班牙左翼工人社會黨在昨日舉行的地區選舉中嚴重失利，首相桑切斯在電視發表講話時宣布解散國會的決定，並將原定在12月舉行的大選，提前於7月23日舉行。





桑切斯表示，雖然昨天只是地方及區域選舉，但投票結果傳達了一個更深遠的信息。他認為有必要作出回應，讓人民用民主的方式表達其意願。





桑切斯早前曾表示，希望能夠完成整個任期，並在 12 月舉行大選， 但其政黨失去支持，而主流的保守派人民黨及極右翼政黨人民聲音黨Vox 的表現、則比預期有更佳成績。



俄羅斯再以導彈襲擊基輔 分析：俄軍意圖耗盡烏克蘭防空系統

有分析人士指，莫斯科希望在進行反攻前耗盡及破壞烏克蘭的防空系統。





與此同時，俄羅斯再次威脅要終止他們去年7月與聯合國簽署的黑海糧食協議。





聯合國同意在三年內幫助俄羅斯克服有關糧食及化肥出口的任何障礙，同時，俄國亦需允許烏克蘭可以安全地向黑海出口糧食及化肥。但俄羅斯外長拉夫羅夫表示，聯合國未能滿足他們的要求





「有關黑海糧食協議的命運，我們已經作出討論。如果一切照舊，則協議不會再有任何作用—我亦相信不會發生任何改變。」





俄羅斯官員暫時同意將協議延長至 7 月 17 日，但堅稱必須獲得更多進展才能促進俄國利益。



2019年佔領香港立法會大樓案開審 藝人王宗堯否認暴動罪

香港七名人士於2019年7月1日闖入及佔領立法會大樓的案件開審，七人被控進入或逗留在會議廳範圍及暴動等罪名。





其中涉及初選案的劉頴匡及另外6人承認暴動等罪，而藝人王宗堯則否認暴動罪、只承認「進入或逗留在會議廳範圍」的罪名，與其餘不認罪被告一同受審。





當年大多數的示威者在無被捕的情況下逃離現場，但香港警方後來確認了其中數十人的身份，其中約 13 人目前正接受審訊。





同時，在2019年，亦有超過 10,000 名示威者因反對引渡法案而被捕，法案後來遭到撤回。





在有關的抗議活動發生後，中國對香港實施國安法，一些西方國家批評法例是鎮壓民主及活躍人士的工具。



烏干達簽署全球最嚴厲反性小眾法

烏干達總統穆塞韋尼簽署世界上其中一個最嚴厲的反性小眾 （LGBTQI+ ）法例，包括對所謂的嚴重同性戀行為判處死刑。





穆塞韋尼在無視西方譴責及捐助組織可能會對該國作出制裁下，通過了有關法例，法案規定如果同性戀者與愛滋病毒感染者、未成年人士、或身心有障礙人士發生性行為，可以判處死刑。





目前有超過30個非洲國家經已將同性戀列為是非法行為。烏干達的維權人士誓言會挑戰此新法。



維州發起全國最大規模「反電子煙運動」

維州政府及維州癌症委員會，發起全國最大規模的反電子煙運動，希望阻止年輕澳州人吸食電子煙。





在推出名為「看穿陰霾」的戒煙運動的同一時間、維州癌症委員會亦推出最新研究結果。





研究指，有33%的維州青年，不知道電子煙的危險、或不認為它有危險。





電子煙內的液體，可能含有 200 多種化學物質，包括已知會致癌的物資「砷」和「苯」。





維州癌症委員會總幹事哈珀（Todd Harper）表示，這些產品以鮮艷包裝及不同口味吸引兒童，並很容易在便利店買到，令很少人知道這些電子煙的危害，因此他們亦發起今次的運動，以加強這方面的教育。



調查：創記綠的女性人口正從事全職工作

一項針對勞動力市場數據進行的調查發現，由於勞動力市場競爭異常激烈，從事全職工作的女性人口比例，較以往任何時候為高。





聯邦政府所做的調查顯示，自去年5月以來，女性勞動力參與率創紀錄地激增，令女性就業人總數增加了 193,400 人。





數據顯示，在過去 12 個月中，有 189,100 名女性從事全職工作，而只有 4,300 名女性從事兼職工作。





調查亦發現，即使兩性在全職工作的就業增長趨勢相若，但在全職就業人數的增長中，女性佔有很大的比重。





就業部長博克 (Tony Burke) 表示，政府正通過多種方式支持女性勞動力，包括支持和資助高度女性化的長者護理部門大幅加薪。



【體育消息】

法國網球公開賽，塞爾維亞球星祖高域在首輪賽事以直落三盤擊敗美國的新秀高華斯域，晉身次圈。





祖高域在頭兩盤以6比0、6比2大勝對手，到第三局，高華斯域一度追近距離，但最終仍然不敵祖高域。





祖高域賽後對自己的表現感到滿意，如果他順利贏得今次法網賽事， 將會破紀錄獲得第 23 個男子大滿貫單打賽事冠軍。















