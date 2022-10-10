今日大事(10月11日)

墨爾本機場客運大樓現「不速之客」致航班延誤

墨爾本機場今朝出現違反安全規例的事件而引發混亂，數百名乘客要重新安檢，多個航班延誤。





澳洲航空發出聲明表示，一名人士「不經意」地在未經安檢的情況下進入了客運大樓，導致至少一架已經完成登機的飛機，要全部乘客落機重新安檢。





Advertisement

預計墨爾本機場今朝所有航班都會延誤，可能會對全國的航班都造成連鎖影響。



聯邦與醫療業界開會商討GP短缺問題

聯邦政府今日將會和醫療業界、醫學生的代表會面，商討如何解決全科醫生人手短缺的問題。





目前只有八份之一的醫學生會選擇成為全科醫生，業界擔憂未來這方面的人手問題會越來越嚴重。





衛生部長畢勒向澳洲廣播公司表示，問題需要在變得更差之前盡快解決。





「醫療業界過去40年的歷史上，全科醫生人手從未如此危急。目前業界需要鼓舞士氣，及需要獲得政府會改變現狀的承諾。」



日揆月內訪澳將與總理舉行雙邊會談

日本首相岸田文雄將在本月稍後訪問澳洲，行程包括珀斯。





聯邦總理艾巴尼斯表示，他將會在兩星期後在珀斯與岸田舉行雙邊會談，預計兩人將確認兩國在安全等問題上的合作。岸田文雄則示，訪澳行程的詳細時間表仍未有最終定案。





艾巴尼斯上個月在東京出席日本前首相安倍晉三國葬時，亦有與岸田會面。





總督簽署針對Optus外洩案的新通訊法

聯邦通信部長魯能，對有關阻止 Optus洩露客戶資訊的新規定表示歡迎。





總督正式簽署法規，允許電信公司與銀行共享有限及有針對性的客戶資料，包括駕駛執照、醫療保險和護照號碼。





澳洲的銀行及Services Australia亦將實施更強而有力的保障和監控。





魯能表示，這些措施將有助於確保澳洲人的安全。



屬Optus母公司另一電訊商遭網絡攻擊

Optus的母公司—新加坡電訊—聲稱、再有其澳洲子公司受到網絡攻擊。據報遭到攻擊的是資





訊科技諮詢服務公司Dialog，1000名職員以及少於20名客戶的個人資訊受到影響。





新加坡電訊表示，他們發現伺服器出現未經授權登入後，已立即關閉，並將於2日內恢復正常運作。不過，沒證據顯示今次網絡攻擊和之前Optus的外洩案關聯。



皇家委員會再就殘障人士受虐問題公開聽證

調查殘障人士受虐問題的皇家委員會，恢復公開聽證會，會上有證人就殘障人士在公眾場所遇到暴力行為的對待作證。





患有侏儒症的藝術家兼學者基納漢（Debra Keenahan）博士作證時說，她經常遭受攻擊威脅，並曾遭受實際侵犯。





她指，曾經試過被一個男人用褲襠摩擦她的後腦，亦有另一個男人叫她示範如何進行性行為，她又經常在網上或駕車時，被人用言語傷害，叫她侏儒。





倡導者說，這些微冒犯對於那些希望進入公共場所的殘障人士來說，是經常和普遍的經歷。





基納漢博士認為，這些問題正反映殘障人士根本無法獲得平等對待或尊重。





「如果你遇到任何公然的暴力對待—尤其是系統性的暴力，在所有這些情況中，都令受害者感到自己不被當作一個人般對待。」



聯邦外長堅稱四方安全成員國與印度「互相信任」

外長黃英賢與在坎培拉出席四方安全對話時，對於外界指夥伴之間與印度存在緊張關係，作出澄清。





黃英賢說，雖然印度依賴俄羅斯的國防資源，但情況不影響四方安全對話夥伴之間的「深厚和堅定」的信任。





黃英賢與印度外長蘇傑生在會後召開聯合記者會時表示，澳印關係對塑造印太地區經濟及戰略地位，有重要作用。





「我們不希望看到任何一個國家佔據主導地位，或任何國家被人主導。我們都認識區內的經濟和戰略正在重整，我認為我們的伙伴關係，表明我們理解在改變時，最好是一齊向前。」





與此同時，蘇傑生拒絕回應印度是否支持俄羅斯，又表示不會提前透露稍後在聯合國對俄羅斯吞併烏克蘭領土問題進行表決時、印度會怎樣投票。



普京：新一輪攻擊為回應烏克蘭炸毁重要設施

俄羅斯總統普京表示，對烏克蘭多個城市進行的一系列攻擊是對恐怖主義行動的回應。





基輔等主要城市在星期一先後遇襲，烏方指俄軍發射至少83枚導彈，超過40枚被防空系統擊落。導彈總共造成至少10名平民死亡，數十人受傷，並有部份地區斷電斷水。而部份導彈是由伊朗製的「見證者-136」無人機搭載，從白俄羅斯和克里米亞發射。





普京承認，俄方以高精準武器大規模打擊烏克蘭的能源、軍事和通訊設施，強調此舉是回應烏克蘭炸毀克里米亞大橋—即俄羅斯透過克里米亞向烏克蘭南部補給的重要途徑。目前烏方並未直接承認對炸毀大橋一事負責。





普京表示，如果烏克蘭繼續攻擊俄國設施，莫斯科將嚴厲回應。





「毫無疑問，摧毀俄羅斯重要的民用基礎設施是恐怖主義行為，而大橋爆炸事件的始作俑者和受益者都是烏克蘭的安全部隊。」



白俄：已下令駐軍烏國邊境以受對方威脅

白俄羅斯總統盧卡申科表示，兩日前已下令軍隊聯與俄軍在烏克蘭邊境部署，以防受到直接威脅。





他說收到非官方渠道的警告，烏克蘭計劃繼續實施類似克里米亞大橋爆炸事件的襲擊。他批評烏克蘭、立陶宛和波蘭，訓練受極端主義影響的白俄羅斯公民進行恐怖主義行動。





白俄羅斯共有6萬名士兵，在今年早前已經在烏克蘭邊境部署了數千人。



日本恢復旅客免簽 全面開關安排下赴日機票增兩倍

日本從今日開始恢復對多個國家旅客的免簽證入境，結束嚴格的新冠防疫邊境控制操施。





日本航空行政總裁赤坂祐二表示，全面開關的消息在上星期公佈後，入境客機的訂票數字多了兩倍。但他指，即使旅客重新增加，但預計到2025年之前，旅遊業都不會完全恢復。





而近期日元貶值，亦是吸引海外遊客的一大因素。





一名在日本的遊客表示：「現時的日元價格對遊客和商人而言都非常好，他強烈建議大家去日本。





另一位遊客亦表示：「日元貶值的好處好明顯反映在出外用餐、住宿和購物上見得到。」



上海逾廿宗新冠確診致部份地區突遭封鎖

中國上海上星期五出現23宗新冠確診個案後，當地再次在部份地區實施封鎖。





嘉定區、閔行區、黃浦區等多個地區的部份街道，在周末期間突然被定為中高風險區，居民要禁足留在家中，令人回想上海今年初一度封城的兩個月。





上海昨日公佈錄得31宗個案，全國則超過2千宗、為本月最高數字。在堅持動態清零政策的同時，中共二十大將於星期日召開。



聯合國難民署：捐款若持續不足將難免削救助行動

聯合國難民署表示，除非捐款增加，否則他們必須大幅削減救助難民的行動。





俄烏戰爭已造成數百萬人離開家園，令全球被迫流離失所的人數超過1億，導致聯合國難民署今年的預算、要增加到超過100億美元。





聯合國難民署高級專員格蘭迪表示，他們今年內還需要至少7億美元的資金。





「很遺憾，我上任後首次對難民署的財政狀況感到擔憂。雖然額外的捐款、已經遠超預期目標，但難民署不能單單依賴個人及企業的好心。]]



【體育消息】澳洲女子板球聯賽新季開鑼

新一季的女子板球聯賽將於今個星期四開鑼，揭幕戰由Brisbane Heat在主場迎戰Sydney Sixers。比賽的焦點亦會是誰能成為新一任的國家隊隊長。



