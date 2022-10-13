今日大事（10月14日）

維州11年來最嚴重水災 水淹近200房屋

維州鄉鎮居民繼續高度戒備洪水侵襲，多個地區有疏散令，包括Benalla、Wedderburn及Rochester。





而於Rochester的水位正在上漲，預料今朝會出現水浸，而下午河水會漲至高峰。





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緊急服務隊人員維布施 (Tim Wiebusch)指，今次是他從2011年以來所見最惡劣的情況





。他說，預計會有187間房屋被水淹，另外有279間被洪水隔離。





與此同時，塔州西北面部分地區亦有疏散令，河水水位可能會漲至6年前發生致命水災的程度。





處理州長弗格森 （Michael Ferguson）表示，當局正在密切關注情況。





弗格森說：「緊急事故應對團隊每小時向政府行政部門匯報。而有關部門於州政府層次會一直監察同咨詢。」





另外，於新州，冷鋒逐漸離開東岸，周末預測天氣會轉晴。但氣象局警告南部內陸地區仍然要保持戒備，可能出現突發水浸。



新冠確診者今起無需強制隔離

由今日起，感染新冠病毒者無需再強制於家中隔離。





新州州長佩洛德大力爭取撤銷隔離令。他表示，相信公眾仍然會繼續登記確診感染個案。





他說，現時已轉移到一個互相照顧的信任制度，不過仍強調，大家必須要繼續做病毒檢測。





自從2020年以來，新冠疫症大流行導致本地15,000多人死亡。澳洲醫學會表示，如果感染數字突然再上升，希望當局會考慮恢復隔離規定。



酒店、旅遊、航空業工人每周加薪＄40

公平工作委員會作出重大決定，超過40萬名低收入的澳洲工人工資將會提高。





從事酒店、旅遊以及航空業的工人將會獲益。





6月（6月15日） 提升最低工資的決定現已生效，受益的全職工人，每周將會額外獲得40元 。



宗教領袖要求強硬對抗氣候變化

宗教領袖呼籲當局採取更強硬措施對抗氣候變化。而聯邦政府剛公佈會加入美國主導的國際承諾，於十年間將甲烷排放量減低三成。





宗教人士於珀斯聖瑪利大教堂舉行跨信仰儀式時，向當局發出呼籲。而於全國各地亦有舉行相同的儀式。





100名原住民及宗教領袖亦聯署致函總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)作呼籲。





佛教僧人蘇加托 (Bhante Sujato)指，現在是時候要採取更進取措施對抗氣候變化。





蘇加托說：「我們要求政府保證，不會再開發新的天然氣及煤礦工程，並終止補貼化石燃料。」



小額貸款新限制：還款額不能超於收入一成

消費者團體敦促國會通過小額貸款 (payday loan)限制法例，防止弱勢社群陷入債台高築的困境。





這些小額貸款為消費者即時提供現金周轉，但會收取極高的費用和利息。





消費者行動法律中心 (Consumer Action Law Centre)同選擇組織 (Choice) 代表今日會出席國會委員會聆訊，呼籲參議院支持修改法例。





議案已經獲得眾議院通過。議案包括將還款額限於不得超過借款人收入的一成。過去規定的上限是兩成，並且只是適用於領取社會福利者。





助理財長鐘斯 (Stephen Jones)說，應該更早修改這項法例，前聯邦政府於2016年已經承諾會管制這類貸款。



電動車銷量暴升6成5

本地電動車銷量大幅上升，去年增長高達65％。





剛公佈的最新電動車概況報告顯示，於澳洲的快速及超快速汽車充電站，一年來增加超過兩成。另外，Tesla的銷量繼續雄霸電車市場。





由電動車理事會公佈的報告指出，首都領地過渡到電車交通的進度遙遙領先全國，每10部出售的新車中就有一部是電動車。





電動車理事會每年公佈兩次報告，內容分析銷售數字，和聯邦、各州及領地政府的政策。最新報告指出，於截至9月份的12個月內，電動車銷量由總汽車銷量的2％上至3.39％。



新州新法限制殺人犯：「不見遺體、不准假釋」

新州通過法律，被定罪的殺人犯如果拒絕協助警方尋回遇害者遺體，將不准提早假釋。





被稱為「不見遺體、不准假釋」 的法律昨日於新州議會通過。州長佩洛德表示，這項改革是以遇害者家人為重。他說，親人應該要有機會，可以有尊嚴地作最後告別。





雪梨一宗40年的懸案，一名有兩名子女的母親被丈夫道森 （Chris Dawson）謀殺，上個月道森被定罪，但死者遺體一直未尋回。懲教廳長李杰夫（Geoff Lee）引入議案修改法律。



新州鐵路工業行動將關閉Opal卡拍卡機

新州鐵路工人表決通過採取工業行動，關閉Opal卡拍卡機，阻止乘客付費。





鐵路、電車及巴士工會上個月透露這項計劃，但於州政府警告會採取法律行動後，暫時收回計劃。而計劃剛由成員表決通過，以採取有合法保護的工業行動。





政府暫時未接獲工會通知有關何時會採取行動。





鐵路工人於整個8月都有持續工業行動，包括打開Opal卡閘口、地區性罷工、及拒絕駕駛外國建造的車卡。





工會正爭取新的企業合約和修改一系列韓國製城際車卡，稱有關車卡有安全問題。



俄指正助平民撤離赫爾松地區

烏克蘭軍方在被俄羅斯軍隊佔領的赫爾松、及東部地區進行反攻之際，俄羅斯表示，正幫助居民離開受影響的赫爾松地區。





俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）表示，居民將被送往烏克蘭其他地區，並獲得免費住宿。此前，由莫斯科政府任命的赫爾松地區負責人薩爾多（Vladimir Saldo）曾要求俄國直接提供幫助。





薩爾多向俄羅斯的領導層表示：「我想請對方幫助組織救助居民的過程。赫爾松地區的居民都知道俄羅斯不會放棄自己的民眾，並且俄羅斯總是在困難的地方伸出援手，當地人每天面臨的導彈襲擊、造成了嚴重的破壞，首先是對居民的傷害。導彈擊中的目標包括酒店、住宅樓和市場，這些地方有很多平民。」



俄承諾令土耳其成新天然氣供應中心

俄羅斯總統普京向土耳其承諾，俄羅斯可以通過土耳其出口更多天然氣，令當地變成新的天然氣供應中心。





於波羅的海的北溪天然氣管道，於上月的爆炸中受損後，俄羅斯仍然希望維持對供歐能源的影響，並有意將供應練從北溪管道轉移。普京日前向土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）建議，雙方可以於這方面共同合作。



北韓再向東岸海域發射導彈

南韓軍方表示，北韓再向當地東岸附近海域，發射一枚不明彈道導彈，並落在日本專屬經濟區外。北韓軍方表示，是次行動、是要回應南韓在邊境附近進行一次砲兵演習。





北韓領袖金正恩最近幾周亦正監督一連串快速導彈發射測試，並稱之為模擬摧毀南韓機場及軍事設施的「戰略性核武演習」。





較早時，南韓聯合參謀本部表示，北韓大約10架軍機飛近兩韓邊境。南韓亦派出戰機應對。



新伊拉克總統任命候任總理

剛當選伊拉克總統的拉希德（Abdul Latif Rashid），任命什葉派的前勞工和社會事務部長蘇丹尼蘇（Mohammed Shia al-Sudani）為候任總理，並要求他在組建新政府。





於2021 年 10 月，於當地舉行聯邦選舉後，由於政治角力及國內不斷出現危機，新政府的任命一直受阻，事隔一年後，拉希德就於大選第二輪投票中，以 162 票對99票，擊敗現任總統薩利赫，並於當選後馬上宣佈組建新政府消息。





同時，首都巴格達的和平區或附近地區，仍正遭受連串炮彈襲擊。



美國國會大廈襲擊事件傳召特朗普作證

負責審查2010年美國國會大廈襲擊事件的美國政界人士一致投票決定，要求傳召特朗普，就其參與的暴力事件作證。





在任總統從未被迫於國會作證，但議員已經召集一眾前總統，以討論他們於辦公室的行為。





聯會主席湯普森（Bennie Thompson）表示，特朗普需要回答問題。





湯普森說：「 特朗普是於1月6日發生的事件的中心人物。我們想聽到他的意見。委員會需要盡我們所能去講述最完整的故事，並為此提供建議，以幫助確保類似1月6日的事件， 不會再發生。」





有關委員會的調查，至2021年開始以來，已發出100多張傳票，並已向1000多人問話。



佛州高中槍殺案兇手無判死刑 家屬不滿

2018 年佛州高中襲擊案槍殺17名學生及教職員的兇手，陪審團並未一致同意向兇手判處死刑而令死者家屬不滿。





當年24 歲的尼古拉斯克魯茲，在他以就讀的 Marjory Stoneman Douglas 高中，槍殺14 名學生和 3 名工作人員。其中一名死者的太太希克森（Deb Hixon ）認為，陪審團辜負了受害者的家人。





希克森說：「我對判決感到非常受創同震驚。對我及家人，以及對其他死者的家庭而言，等於表示兇手的生命，比被其謀殺的 17 人，同比涉事學校同社區，每日都要擔驚受怕，以及經歷心靈創傷的數千人更為重要。



美限制半導體出口提防中國 北京指做法錯誤

中國半導體行業協會回應美國商務部兩項新出口管制規定，形容美國商務部用武斷的方式，為國際貿易帶來干擾。





較早前，美國商務部推出新措施，限制先進半導體設備出口，希望阻止美國的技術被中國用於提升軍事力量，並將31家中國企業添加到未經核實清單（即美國無法判斷該等出口的物品，是否會被用於與出口商所申報的相同出口用途。）





中國半導體行業協會則表示，這種單邊性政策，進一步損害全球半導體行業的供應鏈，形成不確定產業氛圍，給過去幾十年全球半導體行的互相信任、友好合作精神，造成巨大負面影響，希望美國政府能及時修正錯誤做法。



體育消息

澳洲板球協會將在今天（週五）的董事會議上，審查會內的誠信守則，以及是否撤銷對國家板球隊前副隊長華納（David Warner）實施的隊長禁令。





這位現年 35 歲的華納，於2018 年，因牽涉比賽作弊醜聞，被澳洲板球協會禁止參加精英比賽一年，並被終身禁止擔任領導職務。





但一些現任及前任嘅國家隊板球員都呼籲取消領導禁令，令華納可能有機會，擔任目前仍然懸空的澳洲一日國際賽隊長職位。



