今日大事（8月15日)

美國夏威夷世紀致命野火增至最少96 死

夏威夷旅遊勝地【拉海納】（Lahaina），發生美國一個世紀以來最致命的野火，令當地居民的憤怒情緒日益高漲。





由於幾百人下落不明，毛伊島（Maui）的死亡人數預計還會上升。拉海納至少有 96 人死亡，該地區曾經居住約 1 萬 3 千人，多人目前居住臨時住所。





由於道路封閉和溝通受阻，令原本已好多流離失所、等候重返家園的居民，加劇焦急。





從美國大陸及其他鄰近島嶼開始送達當地的援助物資，包括食品、食水、衛生用品及衣物等正分發給當地居民。





雖然失蹤人數已從 2 千多人減少至1,300人左右，但夏威夷州州長格林（Josh Green）表示，預計上周山火造成的死亡人數、在未來 10 天內可能會增加一至三倍。





警方敦促家屬提供失蹤者 DNA 樣本，以協助識別遺體。





格林表示，當地電話通訊現已恢復，家人可以重新聯繫，但目前仍屬艱難的時期。





「雖然家人最終會團聚，但亦有很多損失。隨著聯邦應急管理局及毛伊島的消防和警察人員繼續進行搜救工作，未來幾日將會看到更多死亡數字。當局為救援人員所做的工作感到自豪，目情況對了解並熱愛這個社區的救援人員亦相當困難。」



阿富汗酒店爆炸３人死亡

阿富汗東南部【霍斯特省】（Khost）一間酒店發生爆炸，造成至少 3 人死亡、7 人受傷。





目前仍未確認爆炸的幕後黑手。





阿富汗塔利班政府一直對伊斯蘭國成員進行突襲，該組織聲稱，對近幾個月在市中心發生的幾宗重大襲擊事件負責。



洪水及山泥傾瀉襲喜馬拉雅山致41 死

印度喜馬拉雅地區受強烈季候風帶來的降雨影響，引發洪水和山泥傾瀉，已造成至少 41 人死亡，多人被困。





在 6 月至 9 月的季候風時期，該地區亦經常出現山泥傾瀉和洪水並釀成災害。科學家表示，隨著全球暖化導致冰川融化，自然災害會變得越來越頻繁。



倡議者繼續爭取選民贊成「原住民之聲」入憲

原住民倡議者皮爾森(Noel Pearson)表示，若原住民在決策中擁有發言權後，與非原住民的差距仍未能收窄，他們就可能需要承擔部份責任。





皮爾森在昆州科技大學發表演講時發表這番言論，是為了爭取選民、在預計於10月舉行原住民之聲入憲公投中投贊成票。





他亦表示，二十年來他一直在倡導原住民自決和「原住民承擔責任的權利」。





「請讓原住民在有關我們的決定中擁有發言權，這是原住民之聲要表達的信息，透過原住民之聲，我們將要為縮窄彼此差距負上責任，我們將像政府一樣為結果負責，責任將會伴隨權力而來。 」



四名澳人於印尼附近海域失蹤

四名澳洲人在印尼亞齊省海岸附近海域失蹤，當局正展開搜救。





失蹤四人分別是富特（Elliot Foote）、懷特（Steph Weisse）、蒂格爾（Will Teagle）和蕭特（Jordan Short），他們在上周日晚與另外８名澳洲人及5名印尼人、坐船前往熱門旅遊勝地滑浪，慶祝其中一位朋友的30歲生日，但在期間失蹤。





外交和貿易部已確認事件，並正與印尼當局緊密合作，支援搜救工作，並向失蹤的４個家庭提供協助。



男子製造混亂致客機折返雪梨後被捕

一名45歲男子、昨天在一艘從雪梨前往馬來西亞的馬航客機上製造混亂，導致機組人員決定需要折返雪梨，客機降落後被澳洲聯邦警察拘捕。





其中一名乘客帕拉姆巴斯（Velutha Parambath）表示，他和其他乘客，雖然在飛機降落後安全撤離，但都對事件感到失望及難以置信。





「真正令我們人的是，我們在雪梨降落後，所有乘客被要求留在跑道的盡頭，當時沒有警察，一個半小時內都沒有人來。而該名名製造混亂的乘客，當時誦讀經文，並威脅其他人。我明白這是安全程序，但事實上，大家都感到十分可怕。」



維州毒蘑菇致死案疑兇已向警方提交聲明

維州三人服食有毒蘑菇致死案，涉案女子艾琳·帕特森（Erin Patterson）已向警方提交了一份聲明。





死者帕特森夫婦，以及帕特森夫人的妹妹希瑟·威爾金森(Heather Wilkinson)，上月底在維州東南部的Leongatha 家中，吃完午餐後中毒，三人入院後不治。而希瑟·威爾金森的丈夫、浸信會教堂牧師伊恩·威爾金森目前仍在墨爾本Alfred醫院留醫，情況危殆但穩定。





兇案組探員將帕特森夫婦的兒媳艾琳·帕特森列為疑犯，懷疑導致三人死亡的午餐是由她負責烹調。





艾琳·帕特森接受警方的盤問後獲釋，但卻成為傳媒關注的焦點。



研究：澳洲家長擔心子女玩手機時間過長

迪肯大學正進行一項研究，顯示澳洲家長越發擔心子女玩手機時間過長，研究亦希望了解增加戶外活動時間，是否有助減低因手機而出現的兒童問題行為。





在澳洲，部份兒童在年僅4歲時已擁有自己的手機或平板電腦，亦有研究顯示，只有不足一半（46%）的家長認為子女能在24小時內不接觸手機或平板電腦。





負責領導該研究的托金斯基博士（Marina Torjinski）表示，家長都十分擔心這個問題，他們的研究亦發現，增加兒童的戶外活動，有助減低他身心壓力及情緒。



統計局今日將公佈工資價格指數

澳洲統計局今天（8月15日）將公佈工資價格指數，預計在6月季度指數將上升 0.9%，加幅可能高達1.1%。相比之下，消費物價指數在第二季度增加了 0.8%。





5 月份聯邦財政預算亦預測，實際工資將在2024年初恢復按年增長。





政府一直希望透過支持增加最低工資金額、獎勵工人、資助護老員職員加薪，以及讓父母更容易重返工作崗位等措施，來令工資增長。



尼日爾軍政府將以叛國罪起訴前總統巴祖姆

接管尼日爾的軍政府表示，將起訴民主選舉下產生的前總統巴祖姆叛國罪。





軍政府在上個月的政變中，將巴祖姆趕下台後，巴祖姆一直被軍政府監禁。





聯合國發言人杜加里克堅稱巴祖姆應重新擔任總統。





「政變令人非常擔憂。聯合國仍然對總統及其家人的狀況、健康和安全極為擔憂，並再次呼籲應立即無條件釋放巴祖姆，並恢復他作為國家元首的職務。」





西非經共體（ECOWAS）上星期決定建立一支常備軍隊，一旦外交失敗、常備軍仍可以對尼日爾進行干預。



專家促市民做病毒檢測以防新冠變種EG.5

隨著新的新冠病毒變種出現，專家敦促市民進行更多的新冠病毒檢測。





又名為 Eris的EG.5 是 Omicron 的一個變種，兩者的效果亦相似。





截至目前，已在 51 個國家發現EG.5病毒，包括澳洲、中國、韓國、日本和加拿大。





世界衛生組織的流行病學家范克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，世界上只有一半人有進行病毒檢測。





「目前看到 EG.5 的增長率有所提升，是由於增長率上升及更容暪過免疫系統，令病毒更易傳播，增加感染率。」





「目前看到，新變種的嚴重程度與其他變種相近，但仍有機會導致同樣嚴重的疾病。自 7 月以來，新變種已持續受到監測。近期世衛在更多的國家檢測到這種新變種，預計在部分國家，情況會變得更加顯著。」



【美國首宗氣候違憲訟訴】法院判州政府敗訴

美國一群青年控告州政府侵犯他們享有清潔、健康環境等憲法權利，蒙大拿州（Montana）一間法院裁定控方勝訴。





今次是美國首宗，由青年主導有關氣候訴訟、亦是首宗同類的憲法訴訟。提出訴訟的 16 名年輕人年齡介乎 5 歲到 22 歲不等。





由於根據該州的「化石燃料許可證」，規定各機構在評估時，不能對溫室氣體排放的影響進行評估，而負責訴訟案的地區法院法官西利（Kathy Seeley），在長達 100 頁的判決書中，表示已裁定該條款違憲及損害該州的環境。





法律專家表示，美國的氣候變化法規目前雖小但正逐步擴大，而此案是重要一步。





法官西利指出：「州政府辯稱，由於其他國家排放，即使蒙大拿州完全停止排放，仍然不會對全球範圍產生影響。但由於共和黨議員在州議會中佔主導地位，令這個對化石燃料友好的州政策、似乎無法立即進行改變。」





香港「一國兩制」指數較去年微升

由智庫組織民主思路委託中大亞太研究所，在今年6至7月電話訪問約1000名市民，並運用9個外國智庫的綜合數據庫和127個指標計算的「一國兩制」指數評分，以10分為滿分，今年的指數較去年下半年上升0.1分，達6.02分。





其中包括「陸港關係」、「高度自治」及「人權自由」等評分都有上升，但國際評價方面，香港在 「民主發展」全球排名由72位下跌至73位，反映國際社會關注香港政治光譜收窄。





同時，有更多港人對移民海外感興趣，有百分之 14.9 港人有打算移民，升了百分之 2.6，當中 30 至 49 歲的升幅最為明顯。





民主思路召集人湯家驊認為，香港人可能因為經濟或教育等考慮而選擇移民。他認為如果有人因抗拒「一國兩制」而移民，「對香港而言未必是壞事」。他指，現時社會需要「為香港拼搏的人搞好經濟」。



港府批出 6 千 5百萬港元賑濟華北水災

中國華北近日水災災情嚴重，香港政府昨日（15日）宣布，由賑災基金向 9 間機構的 9 個賑災項目，批出 6 千 5百萬港元。





當中包括早前已宣布，緊急撥出 50 萬港元的工會聯合會救災慈善基金。該基金從政府的賑災基金獲批一個項目，確實金額則尚未公布。據悉今次港政批出金額，是上屆政府的7 倍有多。



體育消息

亞足聯公布 2024 至 2025 年各國參賽資格，並將修改賽事與賽制、增加獎金，以及推出亞洲女子冠軍聯賽。





2024 年 9 月開始，來自非洲大陸的 24 支領先球隊將參加新的亞冠聯賽精英賽，獲勝者將獲得 1 千 9 百萬澳元。金額是歷屆比賽獲勝者可獲最高金額的三倍。





亞冠聯賽精英賽將採用新的三級賽制，取代現有的賽制，依照各國系數排名，決定分配到多少個亞冠、亞協、亞聯的參賽名額。



