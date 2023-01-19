今日大事（1月20日）

【新西蘭總理辭職】中國：不評論新國內政

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）今周宣佈辭職，中國外交部公開了與新西蘭建立戰略夥伴關係的計劃。





昨日，新西蘭總理透露，她將會於二月份卸任，她在任五年半，表示將不會尋求連任。





中國外交部發言人汪文斌未有直接評論阿德恩的離職計劃，但就確實討論了未來和新西蘭的合作。





汪文斌說：「關於新西蘭總理宣布將辭職，這是新西蘭內政，中方不做評論。中國和新西蘭互為重要合作夥伴。建交50年來，中新關係保持健康穩定發展，兩國各領域合作給兩國人民帶來福祉，為地區和平、穩定、繁榮作出積極貢獻。中方願同新方一道，秉持相互尊重、互利共贏原則，加強溝通，增進互信，拓展交流，推進合作，推動中新全面戰略夥伴關係不斷向前邁進。」





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【新西蘭總理辭職】艾巴尼斯讚揚阿德恩具知識力量

總理艾巴尼斯讚揚阿德恩是用知識和力量領導國家。





他指阿德恩證明了同理心和洞察力是有力的領袖質素。而她一直大力為新西蘭爭取權益，是對很多人的啟發，亦是艾巴尼斯本人的好朋友。





而聯邦外長黃英賢亦感謝阿德恩一直以來的貢獻同友誼。





【新西蘭總理辭職】 多國領袖及民眾致敬

新西蘭總理阿德恩宣佈辭職後，當地民眾和多國領袖都向她致敬。





在執政近6年後，阿德恩昨日突然表示因自己不再有足夠能量而辭職。其後，澳洲總理艾巴尼斯、加拿大總理杜魯多等，都讚揚她的領導才能和個人魅力。





一些新西蘭民眾也讚揚她在國家困難時刻的努力，包括新冠疫情、火山爆發和基督城槍擊案。





一位市民表示，他對阿德恩辭職感到難以置信，因為她說過自己不會辭職，她不是那種會放棄國家的人。





執政工黨將會在星期日選出新領袖，從下月開始就任總理並迎戰10月的大選。



【楊恆均被拘四年】中國警告澳勿干預北京司法

聯邦政府對兩名羈留於中國的澳洲公民判決持續拖延表示關注之後，被警告切勿干預北京的司法制度。





華裔澳籍作家楊恆均以及電台記者成蕾最少要再等候三個月先有判決結果。成蕾於2020年8月於中國被捕，被控向外國洩漏國家機密。而楊恆均灰四年前於廣州機場被拘捕，被控間諜罪名，並拘留在秘密情況之下。





楊恆均自從2019年1月被拘捕以來，他的裁決已經被7次延期。





聯邦外長黃英賢於天空新聞台上表示，澳洲政府會繼續爭取他們安全返國。





黃英賢說：「當局對於楊博士的裁決和判刑再次延期深感不安，並會繼續為他們爭取及要求大使援助、爭取公平的司法程序和觀察權。」



中澳代表世界經濟論壇曾會談

據報載瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇上，澳洲和中國的代表進行了會談。





中國官媒新華社表示，從可靠渠道獲悉，在當地的世貿組織小型部長會議期間，中澳的與會代表進行了溝通。





此前的消息顯示，北京派出副總理劉鶴出席論壇，而坎培拉方面則由助理貿易部長艾爾斯代表。





中方報道指，雙方同意，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易部長費雷爾將於近期以視像方式進行會談。



謀殺原住民案再有三人被檢控

原住民少年圖維（Cassius Turvey）被殺案，再有三人被檢控，今日將會出庭。





在此之前，一名21歲男子已經被控於去年謀殺15歲的圖維，並繼續被羈留。





另外三人被指圖維被襲擊時亦在場。圖維當時遇襲頭部受傷，10日後傷重不治。





三名疑犯包括兩名20幾歲男子，及一名20歲女子，三人今日會於珀斯地方法院出庭。





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消費公署：有信心天然氣供應商遵守價格上限

澳洲競爭及消費者公署表示有信心天然氣供應商有足夠訊息開始遵守政府所定的每千兆焦耳$12價格上限。





有供應商暫停和零售商簽訂新合約，其後公署就規例公佈了新指引，並指這些指引是「中肯及可行」。但主要的供應商聲稱他們對規例仍然有顧慮，恐怕會有差錯而被罰款以百萬元計。





Woodside能源集團發言人阿伯茨福德 (Mark Abbotsford)指，延遲簽訂2024年合約不是為了抬高價格，而是等待最後落實新的強制守則。





與此同時，有家庭用戶於社交平台上投訴收到零售商通知，預期今年價格會大幅上漲。





每年9萬學生未達讀寫數學最低水平

生產力委員會的報告指出，增加經費對提高本地學生的讀寫同數學能力毫無幫助。





委員會檢討全國學校改革協議發現，每年有9萬名學生未能夠達到全國讀寫及數學評估計劃 (NAPLAN) 嘅起碼水平。





檢討又發現，原住民學生有三倍的可能追不上水平，而家長教育程度較低的學生亦有同樣情況。



蘋果地圖App推踩單車導航功能

蘋果地圖應用程式有重大更新， 去踩單車的澳洲人，將會獲得前往目的地的道路分段指示，以及關於崎嶇山路的警告。





科技巨頭蘋果將會於周五，向全國各地用戶發佈單車導航指南，會提供有關單車徑， 單車路，及繁忙路線的詳細資料。





澳洲將成為繼美國、英國同加拿大之後，第四個獲得有關技術的國家。





WeRide Australia 執行官伯克(Peter Bourke )表示， 數百萬的澳洲人， 可以於是次程式更新中受益，包括越來越多騎電動單車及電動滑板車的車手，但他警告指，蘋果需要聽取車手意見，以確保更新的受歡迎程度。





升級版蘋果地圖應用程式，可以於iPhone同iPad上使用，用家於搜尋方向時，可以選擇踩單車選項，程式會建議單車徑、單車路和對單車友好的道路的路線。





昆州三男展示納粹標誌被檢控

昆州三名男子因為展示納粹標誌被檢控。





警方於布里斯本分別搜查三個住宅時，據報充公咗一批種族主義和新納粹主義的旗幟、貼紙及單張，其後檢控了三人。





處理偵緝警司斯蒂格 (Leonie Styger)表示，反恐當局已經排除他們是屬於一個有組織集團的可能。





斯蒂格說：「公眾提供的信息對這宗深入的調查有關鍵作用。我們感謝所有向警方舉報這些資料和行為的人士。我強調這是個別事件，三名疑犯之間並無關連。」





全國宣佈解除對新州蜜蜂入境禁令

各州及領地宣佈解除對新州大部分地區的蜜蜂入境禁令。





自從舊年6月，新州紐卡素發現威脅到養蜂業的寄生蟲蜂蝨以來，一些「藍色緊急地帶」宣佈蜂蝨已完全被消除。





但是於紐卡素周圍一的紅色及紫色地帶，養蜂場仍然要緊密監察情況，並定期向當局報告。





新州農業廳長桑德斯 (Dugald Saunders) 透露，其他州份會於未來數周開放予來自藍色地帶的蜜蜂和蜂巢，用於農場傳播花粉。





名畫被噴油抗議原住民岩石畫被毀

活躍分子破壞一幅本地名畫，抗議能源公司毀壞西澳北面的原住民岩石畫。





活躍組織 Disrupt Burrup Hub 公開的影片顯示，陶瓷藝術家帕蒂卡 （Joana Partyka）於西澳藝術博物館，在著名畫家Frederick McCubbin 的19世紀殖民年代油畫 Down On His Luck 上面，用噴漆畫上 Woodside 能源公司的商標。





Ballardong Noongar原住民布魯頓 （Desmond Blurton）於藝術館地上展示原住民旗幟，表示希望制止在Pilbara 地區 Burrup 半島上面豐富的岩石畫被破壞。





布魯頓說：「（他們破壞的）這幅油畫只有一百年歷史，而 Woodside 所破壞的是有5萬年歷史的藝術品。」



烏克蘭或可獲德國製坦克

烏克蘭的盟友正為其提供數十億元的軍備，但未知是否包含德國製坦克。





烏克蘭希望獲得豹型坦克，但未經德國批准，無法提供給北約成員以外的國家。





美國國防部長奧斯汀已和德國官員就此事會談。他感謝柏林方面迅速調動兵員和武器。





奧斯汀：「他要感謝德國政府所做的一切，來加強烏克蘭的自我保衛能力，德國在安全協助和培訓烏軍士兵方面的付出是無價的。」





有德國政府的消息人士透露，如果美方提供艾布蘭（Abrams）坦克，那德國就不提供坦克。





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法國示威反對提高退休年齡

法國有過百萬人發起示威和罷工，反對政府計劃提高退休年齡。





當局計劃將退休年齡從62歲推遲到64歲，引發運輸、學校、石油能源及醫院等行業罷工。





在巴黎，工會聲稱有超過40萬人上街。有示威者投擲垃圾桶、玻璃樽和煙霧彈，警方用催淚煙控制場面，並拘捕多人。





今年61歲、還有一年就退休的幼稚園職員樂芭表示反對總統馬克龍的退休制度改革。





樂芭說：「希望政府撤回方案，因為它完全不可接受，在工作條件越來越差的情況下還要做多兩年是完全不可能。」



英國首相為坐車沒扣安全帶道歉

英國首相辛偉誠為他坐車時沒扣安全帶而道歉。





辛偉誠出訪英格蘭西北部期間，一段影片被放上社交媒體來進行社區籌款，引起廣泛關注。但當中他被拍攝到在車後座中沒扣安全帶。





首相發言人表示，辛偉誠犯了判斷錯誤，已完全接受教訓並就此道歉。



剛果機動船沉沒145人失蹤

剛果民主共和國一部機動船沉沒，當局表示已救出55人，但仍有至少145人失蹤。





事發時船隻在該國北部的Lulonga河流行駛，期間因超載而傾覆沉沒。





當地鄉鎮多個社區只能靠水路來連繫，船隻經常超載行駛。



體育消息

澳網賽事男單第二圈，26歲的澳洲球手科基納基斯昨晚和英國的前「一哥」梅利激戰超過5個鐘後，以兩勝三負不敵對手，被淘汰出局。





兩人一直打到星期五凌晨，令今次成為澳網歷史上，比賽時間第二長的對決。





而另一位澳洲男單選手德米瑙爾就擊敗法國的曼納里諾，和早前打贏台灣「一哥」曾俊欣的波佩林一同晉級第三圈。



