今日大事（６月27日)

【瓦格納集團叛變風波】 普京：誓將煽動者繩之於法

在講話中，普京並無提及普里戈津，但試圖以不點名的方式，指有瓦格納的領袖要對事件負責。





「眾所周知，瓦格納集團的絕大多數戰士及指揮官、都是愛國者，獻身於其人民及國家。而他們解放了頓巴斯及新俄羅斯地區、並在戰場上以英勇作戰證明這一點。而有人就試圖暗地裡利用他們來對付與他們並肩作戰的戰友。]





他在講話後亦與其他保安領袖舉行會議，包括被視為與普里戈津敵對的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。而普里戈津早前亦否認曾發動政變，而只是希望提出抗議。



達頓批評工黨不向烏克蘭提供霍克斯級軍車

澳洲承諾向烏克蘭提供1.1億元，協助他們擊退俄羅斯的入侵，當中包括提供70輛軍車、28輛裝甲車及14輛特種作戰車輛。





但達頓表示，支援計劃仍未夠好。





「計劃花費了太長時間，而且向烏克蘭提供的援助裝備亦太少。」





「大家已經看到俄羅斯總統普京，已進行長時間的瘋狂戰爭。而我感到引以為傲的是在兩黨聯盟執政時，向烏克蘭提供了重要的支援，包括就烏克蘭總統澤連斯基要求，向他們提供Bushmasters大毒蛇機動步兵車。」





「澤連斯基現在正在要求霍克斯（Hawkeis）軍車和其他設備，但現屆政府未能提供。」





「坦白而言，他們應該繼續提供支援。因為如果不這樣做，就會有更多人命損失。」



托兒費7月上調 家長不滿有日託中心偷步加價

聯邦政府的托兒費用補貼 將於 7 月起上調，有家長指，有托兒所在補貼上調前、已增加日託費用。





從7 月1日起，政府將增加對托兒費用的補貼，預計將有超過 100 萬個家庭受惠。





不過，不少家長表示，他們目前面對日託費用突然增加的打擊。其中在墨爾本的家長勞拉(Laura)表示，她四歲孩子的托兒費已在今年有所增加。





勞拉說：「（託兒費用的飆升)沒完沒了，但人工卻沒有增加，令我根本無法跟上，亦不知加價何時才會完結。」



拮据澳人過半難以準時交水電費

調查發現，74％的受訪者指，為了減少電費開支，他們減少了開暖氣，有70％人減少了開燈，而有60％人減少洗澡。





有64% 的受訪者不夠錢按時繳交水電賬單，而51% 的受訪者已與能源供應商，制定了經濟困難計劃。





他們亦會採取其他措施，當中有大約三分一人表示，會早點睡覺取暖及不接待客人。



原住民參議員深信民調不減「原住民之聲入憲公投」成功機會

但Newspoll最新的民意調查顯示，將有更多人會在公投中投「反對」票。





考克斯表示，聯邦反對黨自由黨需要多些聆聽他們黨內支持公投黨員的聲音。





「他們黨內有人說，這是一個重要的時刻。我特別希望自由黨黨魁達頓開始傾聽這些聲音。我們不能讓時光倒流，也不能在多年之後才走回頭路。」



原住民企業家代表團訪美尋投資機會

名為「布萊克天使」的原住民企業家代表團，將於9月前訪問美國，對美國原住民初創企業投資，並與當地發展成熟的美國原住民、拉丁及非裔美國企業代面會面，以研究原住民企業的發展前景。





他們之後亦將在澳洲接待美國投資者代表團，以鼓勵兩國增加原住民投資。





該倡議計劃在珀斯展開，並得到美國政府和澳洲礦業大亨兼慈善家福雷斯特（Andrew Forrest）創辦的慈善組織Minderoo group支持。



阿德雷德山水壩再現缺堤風險

緊急服務部門擔心阿德雷德山的私人水壩Hope Forest Dam正有缺堤風險，並正為南澳北部的大雨作好準備。





早前這兩座位於Hope Forest和Basket Range的水壩缺堤的風險降低後，南澳緊急服務部門一直繼續進行監測。





當局目前仍對Hope Forest大壩發出橙色警告，即有較高程度的威脅，以及狀況會持續變化，而居民需要開始採取行動來保護自己和家人，該處部分道路亦已封閉。



龍捲風吹襲美國中西部至少一人死亡

美國中西部「印第安納波利斯」以南的多個縣受龍捲風吹襲，造成至少一人死亡、多人受傷，風災亦令建築物嚴重損毀。





當地南部城鎮巴格斯維爾 (Bargersville)的消防隊長芬克豪瑟 (Eric Funkhouser) 表示，約有 75 間房屋遭受損毀。





「受影響的區域、正面對非常危險的景況。當地三英里內的電線都被吹斷。」





「由於電線受毀，暫時無法確認實際情況，只知該區有多個客戶受停電影響，呼籲市民遠離任何被吹斷的電線。如果居民要砍伐樹木，亦要保持警惕。」





美國中西部和南部地區今個月已受多場嚴重雷暴影響。



科索沃三警闖塞境被捕後已獲釋

三名科索沃警員在今個月較早前， 因越境進入塞爾維亞領土、而被塞族保安部隊拘留後， 現時經已獲釋。





科索沃則指三人是被綁架，事件亦導致科索沃和塞爾維亞之間的緊張關係加劇。





在5 月下旬, 在科索沃北部發生騷亂，導致超過 30名北約維和人員受傷，並令兩國在過去數個星期持續的緊張局勢加劇。





與此同時，巴基斯坦軍隊亦解雇了三名高級軍官，其中包括一名中將，原因是他們未能阻止上個月因為前總理伊姆蘭汗的被捕， 而在全國各地爆發的暴力衝突。



接載新西蘭總理軍機被指「不可靠」需由後備機隨行

據消息透露，負責送新西蘭總理希健斯前往中國北京的國防軍機被指「不可靠」，令當局需安排一架後備飛機隨行。





後備機會跟隨希健斯的飛機到馬尼拉，之後會再飛抵達爾文，接希健斯回新西蘭。





希健斯正率團前往中國，與中國國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際會面。希健斯在抵達北京後對有關情況只係輕描淡寫。除了向機上成員致意， 希健斯又話，如果有新西蘭空軍的代表仍然在場， 他非常感謝對方將代表團送抵北京。



中國批評某些國家公開妄評「港區國安法」

中國常駐日內瓦代表團指，某些國家在聯合國人權理事會舉行與「法官和律師獨立性問題特別報告員」的互動對話上， 妄評港區國安法。





中國堅決反對任何國家或外部勢力，以人權為藉口干涉中國內政和司法主權，同時強調港區國安法實施後，香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，法治重新彰顯；香港居民的權利自由得到更好保障，又指香港的法治和司法獨立受《基本法》保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉。



【體育消息】

澳洲及新西蘭舉辦的第九屆女足世界杯賽事、將於7月20號至8月20舉行，賽事將會有32支球隊參賽，世界各國的女子足球代表隊、亦正密鑼緊鼓接受訓練。





其中德國隊目前正在德國南部受訓。自2010年以來一直效力德國隊的老將波普表示，去年德國隊在歐洲杯上奪得亞軍後，外界認為他們奪冠的呼聲甚高，她亦相信德國隊有在今次世界盃中奪冠的實力。



