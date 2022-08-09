SBS 新聞簡報（6月26日）

【原住民公投】支持度續降 總理：還有時間

原住民之聲入的支持度持續下降，但總理艾巴尼斯表示毫不驚慌。





研究機構AJWS上星期所作的民調顯示，表明會在來緊公投中投「贊成」的澳洲人，比例從2月時的51%下跌至46%，而反對的比例從2月的36%，增至43%。





反對黨領袖達頓表示結果並不令人驚訝，因為政府始終未就原住民之聲入憲的計劃提供足夠細節。他說澳洲人同意改善原住民生活，但奇怪總理為何對詳情諱莫如深。





而艾巴尼斯回應，離公投仍有幾個月之久，他對民調數字並不擔心。



法院駁回俄使館上訴 外交官離開地盤

國會早前以國家安全為由，禁止該處位於坎培拉內南區Griffith的地皮作為外交用途，取消和莫斯科的租約。





總理艾巴尼斯強調，政府考慮的是地皮用途，不會將其交給其他國家使用。



澳洲再對烏克蘭支援逾億元軍備

外交部長黃英賢也表示，事件顯示俄軍入侵烏克蘭是錯誤，而澳方會關注事件發展。她又呼籲俄國境內的澳洲人立即離開。





另外，當局再宣佈為烏克蘭提供價值1.1億澳元的支援，包括裝甲車等70輛軍車，以及大炮和彈藥。





國防部長馬利士表示，俄烏戰爭是衝擊基於規則的全球秩序，支持烏克蘭符合澳洲的國家利益。他說澳洲是對烏援助最大的非北約國家。





自去年2月以來，澳方共作出7.9億元的軍事和人道援助。



叛變事件後俄防長首次公開露面

而在俄羅斯，國防部長紹伊古自叛變事件以來首次公開露面。





當地傳媒報道，紹伊古視察西部軍隊前進指揮所，聽取指揮官匯報戰事的最新進展和報告，表明紹伊古仍然掌管國防部。





新西蘭總理抵達北京開展訪華行程

新西蘭赴華訪問團要中途轉機，外界質疑空軍能力不足。





新西蘭總理希健斯率領一個81人的訪問團，從惠靈頓飛抵北京，開展為期5日的訪華行程。





而空軍的波音757飛機，中途要停兩站加油，還要由另一架飛機伴飛到第二站馬尼拉，然後到達爾文等候訪問團回程。





這個安排令坊間再度質疑當局對空軍投資不足，而之前兩任總理都試過短暫滯留海外。



前工黨領袖逝世 將舉辦州葬儀式

前工黨領袖祈連（Simon Crean）將獲舉行州葬儀式。





他在1990至2013年任國會議員，期間在2001至2003年出任黨魁，之後在工黨政府出任部長。



普華永道更多涉密職員或被公佈

目前已知9人涉事，其中前合夥人柯林斯被移交警方。普華永道之後以象征性1元將和政府和合同轉賣給投資公司Allegro Fund。





普華永道表示此舉是將營運和財務工作分離，作為對事件負責。



體育消息

歷時一個星期的第一屆奧林匹克電子競技系列賽（Olympic Esports Series）在新加坡閉幕。



