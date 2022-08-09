SBS 新聞簡報（6月26日）

【原住民公投】支持度續降 總理：還有時間
原住民之聲入的支持度持續下降，但總理艾巴尼斯表示毫不驚慌。
研究機構AJWS上星期所作的民調顯示，表明會在來緊公投中投「贊成」的澳洲人，比例從2月時的51%下跌至46%，而反對的比例從2月的36%，增至43%。
另一個民調機構Newspoll今日發佈的結果，支持和反對的比例則為43%和47%，是。
反對黨領袖達頓表示結果並不令人驚訝，因為政府始終未就原住民之聲入憲的計劃提供足夠細節。他說澳洲人同意改善原住民生活，但奇怪總理為何對詳情諱莫如深。
而艾巴尼斯回應，離公投仍有幾個月之久，他對民調數字並不擔心。
法院駁回俄使館上訴 外交官離開地盤
一事，俄方人員入稟高等法院被駁回後，已離開工程地盤。
國會早前以國家安全為由，禁止該處位於坎培拉內南區Griffith的地皮作為外交用途，取消和莫斯科的租約。
但俄方拒絕接受，，並佔據尚未完工的新使館建築。但法院裁定，沒法律基礎去對國會的決定發出禁制令。其後俄羅斯外交官被一輛車接走，離開地盤。
總理艾巴尼斯強調，政府考慮的是地皮用途，不會將其交給其他國家使用。
澳洲再對烏克蘭支援逾億元軍備
與此同時，艾巴尼斯表示，雖然逐漸平息，但俄羅斯總統普京不應認為其內政已重新穩定。
外交部長黃英賢也表示，事件顯示俄軍入侵烏克蘭是錯誤，而澳方會關注事件發展。她又呼籲俄國境內的澳洲人立即離開。
另外，當局再宣佈為烏克蘭提供價值1.1億澳元的支援，包括裝甲車等70輛軍車，以及大炮和彈藥。
國防部長馬利士表示，俄烏戰爭是衝擊基於規則的全球秩序，支持烏克蘭符合澳洲的國家利益。他說澳洲是對烏援助最大的非北約國家。
自去年2月以來，澳方共作出7.9億元的軍事和人道援助。
叛變事件後俄防長首次公開露面
而在俄羅斯，國防部長紹伊古自叛變事件以來首次公開露面。
當地傳媒報道，紹伊古視察西部軍隊前進指揮所，聽取指揮官匯報戰事的最新進展和報告，表明紹伊古仍然掌管國防部。
瓦格納集團日前以俄軍領導層無能為由，，其後。
新西蘭總理抵達北京開展訪華行程
新西蘭赴華訪問團要中途轉機，外界質疑空軍能力不足。
新西蘭總理希健斯率領一個81人的訪問團，從惠靈頓飛抵北京，開展為期5日的訪華行程。
而空軍的波音757飛機，中途要停兩站加油，還要由另一架飛機伴飛到第二站馬尼拉，然後到達爾文等候訪問團回程。
這個安排令坊間再度質疑當局對空軍投資不足，而之前兩任總理都試過短暫滯留海外。
前工黨領袖逝世 將舉辦州葬儀式
前工黨領袖祈連（Simon Crean）將獲舉行州葬儀式。
，享年74歲。維州政界紛紛發聲悼念這位工黨政要。
他在1990至2013年任國會議員，期間在2001至2003年出任黨魁，之後在工黨政府出任部長。
普華永道更多涉密職員或被公佈
，預計有更多涉事職員會在9月調查結束後被公開。
目前已知9人涉事，其中前合夥人柯林斯被移交警方。普華永道之後以象征性1元將和政府和合同轉賣給投資公司Allegro Fund。
普華永道表示此舉是將營運和財務工作分離，作為對事件負責。
體育消息
歷時一個星期的第一屆奧林匹克電子競技系列賽（Olympic Esports Series）在新加坡閉幕。
這次共有逾60個國家超過120位選手，參與射箭、棒球、國際象棋、單車、舞蹈、賽車、帆船、射擊、跆拳道和網球10個項目。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。