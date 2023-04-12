一文看清：新州首置者十大「熱門」上車地段公開！

地產服務公司 InfoTrack 公佈新一份本地物業市場狀況更新，當中列出新州最受首次置業人士歡迎的地區。

Two young people celebrate their first home.

首次置業人士。 (示意圖) Source: Getty / Getty Images

根據 InfoTrack 的 2023 年第 1 季物業市場狀況更新 (Property Market Update)，新州郵政編碼 2155 成為首次置業人士購買物業最多的地區，由上個季度 (2022 年第 4 季) 的第六位飆升至全州第一。

該郵政編碼涵蓋雪梨西北面多個區域，包括 Beaumont Hills、Kellyville、Kellyville Ridge、North Kellyville 及 Rouse Hill。
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雪梨西北區地鐵線 Kellyville 車站。 Credit: Wikimedia/ Photnart (CC BY-SA 4.0)
在上一份狀況更新中排名第一的地區 Schofields (郵政編碼 2762) 與上述地區距離不遠，但一躍由排名第一跌至第八位。

InfoTrack 的澳洲物業總監彼利 (Lee Bailie) 表示，新排名顯示首次置業人士希望「進一步用盡資金」，而排名較高地區的新建房屋計劃亦很受青睞。

他說：「我們可見，民眾正尋找更為物有所值的物業。我對 (今年) 1 月至 3 月的成交量感到驚訝。」
同時，我們目前亦處於一個混合 (工作模式) 的時代，民眾在家工作並同時享受 (作息) 平衡。
InfoTrack 澳洲物業總監彼利 (Lee Bailie)
與此同時，除了雪梨西北及西南區相當吸引首置者購買物業外，中部海岸 (Central Coast) 亦是相當受歡迎的置業地區之一。

其中，包含 Gosford、Erina、Mount White、Peats Ridge 及 Wyoming 的郵政編碼 2250，在新一份排行榜中排名第五，亦是首十名中唯一並不屬於雪梨西區及雪梨西南區的地段。

彼利說：「越來越多首次置業人士在雪梨大都會中心地區購買物業，轉移尋找一些前往 (雪梨) 中心商業區交通方便、鄰近海灘及適合家庭遊樂的公園、擁有很強咖啡文化兼且更可負擔的物業，這就令中部海岸非常具吸引力。」
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他又補充，除新州以外，首次置業者前往大都會以外地區置業的趨勢，亦在全國其他州份存在。

與此同時，InfoTrack 的數據亦顯示，全國 2023 年第 1 季的物業銷售量亦出現強勁增長，成交量按季錄得 62% 的增長。

其中，新州 (109%) 及澳洲首都領地 (130%) 的成交量均上升一倍以上。其次，分別為維州 (78%)、塔州 (70%)、昆州 (57%)、西澳 (27%) 及南澳 (6%)。

最受首次置業人士歡迎的新州郵政編碼：

  1. 2155 – Beaumont Hills, Kellyville, Kellyville Ridge, North Kellyville, Rouse Hill
  2. 2170 – Liverpool, Casula, Prestons, Moorebank, Warwick Farm
  3. 2765 – Berkshire Park, Box Hill, Maraylya, Marsden Park, Nelson, Oakville, Riverstone, Vineyard
  4. 2560 – Campbelltown, Leumeah, Woodbine
  5. 2250 – Gosford, Erina, Wyoming, Mount White, Peats Ridge
  6. 2145 – Wentworthville, Westmead,
  7. 2148 – Arndell Park, Blacktown, Prospect
  8. 2762 – Schofields
  9. 2150 – Harris Park, Parramatta
  10. 2770 – Mt Druitt, Tregear, Hebersham, Whalan
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Published 12 April 2023 4:34pm
By Winmas Yu
Source: SBS