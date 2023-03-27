新州工黨政府上台 公僕收費道路使用者將成贏家

Incoming NSW Premier Chris Minns walks with his wife Anna and sons Joe, Nick and George for a coffee at a local cafe following last nights election win, Kogarah, Sydney, Sunday, March 26, 2023.

昨日 (3 月 26 日）早上，候任新州州長柯民思帶同家人 (妻子 Anna 和 3 名兒子 Joe、Nick 和 George) 到附近喝咖啡。 Source: AAP / DEAN LEWINS

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新州選舉已於週六舉行過，過去 12 年來一直作為反對黨的工黨，將組成政府，在未來 4 年管治新州。

點票工作今天恢復，就已點算的結果，工黨很有機會奪得能組成多數派政府的 47 個議席。

自由黨暫時只取得 27 個議席，成績非常不理想。

所有現任的獨立州議員都能力保他們的議席，他們大部分都位於鄉郊偏遠地區，他們的得票率一般比上次為高。
Incoming NSW Premier Chris Minns speaks to the media during a press conference following last nights election win, Kogarah, Sydney
候任新州第 47 任州長柯民思人逢喜事精神爽。 Source: AAP / DEAN LEWINS
另一位高姿態的獨立議員是 Alex Greenwich，他代表雪梨議區，比上次獲得額外一成的選票。

而在去年聯邦大選中大放異彩的「藍綠色」(teal) 獨立議員，則未能在這次新州選舉中再次「激起千層浪」。

這次選舉共有 5 名「藍綠色」獨立議員參選，目前只有一位 (在 Wollondilly) 仍有機會贏得議席。

由於大部分郵寄選票還未點算，而在選舉前，自由黨曾呼籲他們的支持者使用郵寄投票，所以預料在票數咬得緊張的議席，自由黨或許佔先少許。

新州工黨上台後，究竟有哪些人士會成為「贏家」和「輸家」呢？

簡單來說，公僕、護士、教師、收費道路使用者、首次置業人士等，將成為主要贏家。至於兒童和基礎設施產業，將是輸家。

詳情請收聽溫楚良和盧婉霞這節時事報導。
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