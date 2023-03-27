新州工黨政府上台 公僕收費道路使用者將成贏家

點票工作今天恢復，就已點算的結果，工黨很有機會奪得能組成多數派政府的 47 個議席。





自由黨暫時只取得 27 個議席，成績非常不理想。





所有現任的獨立州議員都能力保他們的議席，他們大部分都位於鄉郊偏遠地區，他們的得票率一般比上次為高。



候任新州第 47 任州長柯民思人逢喜事精神爽。 Source: AAP / DEAN LEWINS 另一位高姿態的獨立議員是 Alex Greenwich，他代表雪梨議區，比上次獲得額外一成的選票。





而在去年聯邦大選中大放異彩的「藍綠色」(teal) 獨立議員，則未能在這次新州選舉中再次「激起千層浪」。





這次選舉共有 5 名「藍綠色」獨立議員參選，目前只有一位 (在 Wollondilly) 仍有機會贏得議席。





由於大部分郵寄選票還未點算，而在選舉前，自由黨曾呼籲他們的支持者使用郵寄投票，所以預料在票數咬得緊張的議席，自由黨或許佔先少許。





新州工黨上台後，究竟有哪些人士會成為「贏家」和「輸家」呢？





簡單來說，公僕、護士、教師、收費道路使用者、首次置業人士等，將成為主要贏家。至於兒童和基礎設施產業，將是輸家。



