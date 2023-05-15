【土耳其大選】現任總統兼候選人埃爾多安得票不足五成要舉行第二輪選舉

這次選舉被外界視為挑戰埃爾多安威權主義統治的民主對決。總統選舉不僅將決定誰將領導土耳其，還將決定土耳其是否回歸更加世俗和民主的道路，如何應對嚴重的生活成本危機，以及如何管理與俄羅斯、中東和西方的關鍵關係。
埃爾多安在周六(14/5) 的選舉造勢大會，公開質疑反對派勾結美國，聽命美國總統拜登，推翻由他領導的政府。
反對派候選人克勒奇達爾奧盧表示，他將在第二輪選舉中取勝，並敦促支持者保持耐心，同時指責埃爾多安的黨派干預票數統計和結果報告。
反對派候選人克勒奇達爾奧盧表示，有信心將在第二輪選舉中取勝。 Source: EPA / SEDAT SUNA/EPA
然而，埃爾多安的表現比選前民意調查預測的要好，他表示，已經領先對手最接近260萬票，預計這個數字將隨著官方結果的出爐而增加。
根據土耳其國有新營新聞機構報導，幾乎有97%的選票已完成點票，埃爾多安以49.39%的得票率領先，而克勒奇達爾奧盧得票率為44.92%。土耳其選舉高等委員會稱，在統計了91.93%的選票後，埃爾多安的得票率為49.49%。
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