【土耳其大選】現任總統兼候選人埃爾多安得票不足五成要舉行第二輪選舉

土耳其在週日(14/5) 舉行大選，現任總統兼候選人埃爾多安 (Tayyip Erdogan ) 民望落後於反對派克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu)，雙方都未能得到絕大多數的50%得票的門檻，因此將於5月28日進行第二輪選舉。

APTOPIX Turkey Elections

土耳其總統埃爾多安和他的妻子在黨部向支持者致謝。 Source: AP / Ali Unal/AP

這次選舉被外界視為挑戰埃爾多安威權主義統治的民主對決。總統選舉不僅將決定誰將領導土耳其，還將決定土耳其是否回歸更加世俗和民主的道路，如何應對嚴重的生活成本危機，以及如何管理與俄羅斯、中東和西方的關鍵關係。

埃爾多安在周六(14/5) 的選舉造勢大會，公開質疑反對派勾結美國，聽命美國總統拜登，推翻由他領導的政府。
TURKEY ELECTIONS
反對派候選人克勒奇達爾奧盧表示，有信心將在第二輪選舉中取勝。 Source: EPA / SEDAT SUNA/EPA
反對派候選人克勒奇達爾奧盧表示，他將在第二輪選舉中取勝，並敦促支持者保持耐心，同時指責埃爾多安的黨派干預票數統計和結果報告。

然而，埃爾多安的表現比選前民意調查預測的要好，他表示，已經領先對手最接近260萬票，預計這個數字將隨著官方結果的出爐而增加。

根據土耳其國有新營新聞機構報導，幾乎有97%的選票已完成點票，埃爾多安以49.39%的得票率領先，而克勒奇達爾奧盧得票率為44.92%。土耳其選舉高等委員會稱，在統計了91.93%的選票後，埃爾多安的得票率為49.49%。
READ MORE

中國蘇州市法院以間諜罪判處78歲美國公民終身監禁

中國內地推出新政策促進生育

澳洲黃金礦業公司Newcrest支持Newmont提出的262億澳元的收購提議

蘋果在澳推出衛星sos功能 但香港購買手機不能使用

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 15 May 2023 4:56pm
Updated 12m ago 4:59pm
By Nina Loh
Source: SBS