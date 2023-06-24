兩位托勒斯長老乘彩虹勇士號往瓦努阿圖對抗氣候變化

兩位托勒斯群島的長老 Uncle Paul Kabai 和 Uncle Pabai Pabaiare來自 Boigu (博伊古島)。他們於星期五 (23日) 在昆士蘭州凱恩斯 (Cairns) 登上船隻，與其他社運人士一同向政府提出挑戰 —— 要求調高溫室氣體排放的目標。兩位長老已經向澳洲政府提出訴訟，指政府未能保護他們的島嶼家園免受氣候變化的影響。



不少太平洋島國如斐濟和瓦努阿圖均受到海洋水位上升威脅。 Credit: Sergi Reboredo/Sipa USA 聯邦法院最近舉行了在原住民聽證會， Uncle Paul Kabai 和 Uncle Pabai Pabaiare 亦有到場發表對於海洋水位上升的關注和其會如何摧毀島嶼原住民的生活方式。在出發往瓦努阿圖前的記者會上，Uncle Pabai 說:「我們帶著友誼和團結精神與太平洋社區和領導人會面。」





「最重要的是，我們一起參與分享對氣候變化的經驗和我們文化上的聯繫方式，這給予我們力量。」





作為綠色和平組織全球運動的一部分，彩虹勇士號計劃於下周一(26 日) 離開凱恩斯前往瓦努阿圖。與此同時，綠色和平亦要求將氣候變化提交位於海牙的國際法院。今年三月，聯合國大會一致通過了瓦努阿圖提出的決議，要求從法院獲得法律意見，以澄清國家對應氣候變化所應承擔的義務，並指明如果不履行這些義務將面臨什麼後果。





如果成功，這可能改變數百萬人因海洋水位上升、颱風和極端天氣事件而承受氣候影響的命運，並引發一波與氣候相關的訴訟潮流。





儘管澳洲工黨政府承諾到2030年將碳排放減少43％，但托勒斯群島的島民和長老們認為，這對於拯救他們的家園或太平洋的低洼島嶼社區來說還不夠。



綠色和平的彩虹勇士號計劃於下周一(26 日) 離開凱恩斯前往瓦努阿圖。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE 綠色和平澳洲太平洋地區的高級幹事 Steph Hodgins-May 表示，研究氣候的科學家計算出，到2030年，澳洲溫室氣體排放量必須減少74％。





她說：「澳洲與太平洋地區的關係取決於真正的氣候行動，下當我們應該迅速擺脫煤炭、石油和天然氣的時候，政府卻在批准新的化石燃料大型項目。」





「澳洲政府必須根據最佳科學依據行動，以保護每個人的島嶼家園。對國際法院的有力陳述，是對澳洲和太平洋社區的支持聲明，這些社區需要緊急行動來保護他們，免受氣候災害的傷害。」





這是繼1985年7月10日午夜前後，法國政府特工在奧克蘭港炸沉第一艘「彩虹勇士號」之後，第三艘綠色和平組織的船隻採用「彩虹勇士號」的名字。





當時，這艘船正準備前往法屬波利尼西亞抗議法國的核試驗。第二艘船於1989年獲得了同樣的名字，並在2011年退役，將現在的船隻繼續傳承下去。

