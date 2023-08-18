【高處未算高】全澳油價料持續高企長達一個月

全澳汽油零售價創下7 月 22 日以來的新高，預計短期內不會下調，有預測指，全澳油價會維持每公升兩元以上長達一個月。

Three cars lined up at a petrol station.

專家表示，由於全球市場供應緊張，澳洲油價可能至少在未來數周持續高企。 Source: AAP / Diego Fedele

要點
  • 91辛烷值無鉛汽油（unleaded 91）全澳平均零售價每公升 2.06 元。
  • 批發價上升到自4月以來最高水平，加幅正轉嫁到駕駛者。
  • 全球石油求過於供，將油價推高。
隨著全球需求激增，全澳油價已躍升至今年最高的平均水平，並可能在短期內維持高企。

根據比較網站 Compare the Market 的分析，91辛烷值無鉛汽油（unleaded 91）全澳平均零售價為每公升 2.06 元，創下 2022 年 7 月以來的新高。

據該網站五個城市的數據顯示，墨爾本的油價最高，平均每公升 2.16 元。

阿德雷德和布里斯本的平均油價仍低於每公升 2 元，分別為 1.94 元和 1.97 元。珀斯為 2.05 元，雪梨為 2.10 元。

91辛烷值無鉛汽油的全國平均批發價（油站的購入價）為每公升 1.87 元，上一次處於 1.80 元的範圍是在 4 月份。

油價高漲的原因

根據國際能源局（International Energy Agency; IEA） 8 月份的石油市場報告，全球石油需求處於歷史高位，而供應卻有所減弱。國際能源局是個世界性組織，向各國政府提供有關全球能源業政策的建議。

報告稱：「在夏季的航空旅遊需求強勁、用於發電的石油用量增加以及中國石化活動激增的推動下，全球石油需求，處於前所未有的高。」

油價自 6 月中的低位上升了 23%，以致澳洲的燃油批發價維持高企。

比較網站Compare the Market燃油分析師福特 (Chris Ford) 表示，同期的批發價每公升增加超過1毫3仙，使零售價「在更長時間內維持較高水平」，超出通常的燃油價格循環周期變動。

據他解釋，在油站入油的費用受到原油價格影響。今年7 月，石油輸出國組織（Organisation of the Petroleum Exporting Countries; OPEC）和以俄羅斯為首的盟友組織 (OPEC+) 決定 11 月份減產，原油價格隨即上漲。

全球約四成的原油出產自OPEC+ ，其有關產量的決定對油價影響重大。

福特對 SBS 新聞表示：「西方國家指責 OPEC+ 決定操縱價格，並聲稱沙特阿拉伯等石油出口大國，希望油價格維持在高位。」

他說：「即使需求保持不變，供應減少也會影響價格。如果需求增加，價格自然更加高。」

推高油價的還有匯率 — 石油以美元結算，澳元疲弱令我們必須支付更多去購買同等的油量。

高油價會持續到何時？

福特表示，若澳元一如預期繼續走弱，油價可能會在數周內維持高企。

OPEC+ 往往在沒有太多警告的情況下作出決定，因此，「假如他們決定進一步減產並再次壓低供應，油價便會再度上揚。」

「因此，在我們進入價格周期的折扣階段之前，至少可能會持續數星期，亦可能會維持更長時間。」

聯邦銀行(Commonwealth Bank ) 礦業及能源經濟分析師達爾 (Vivek Dhar) 向澳洲廣播公司ABC表示，儘管油價走勢並未如分析師最初預期般大幅飊升，但未來幾周的油價不大可能放緩。

今年8 月 1 日，聯邦政府的燃油消費稅從每公升 4毫6 仙加至 4毫8 仙，與消費者物價指數同步。

福特表示，這亦有可能令汽油零售價維持在高位。

為甚麼街尾油站油價較貴？

有些駕駛者要支付的油費遠高於全澳平均水平，而且同一地區，不同零售商之間的價格差異甚大。

福特表示，當中的原因非常複雜，但可能取決於每個城市在價格周期中處於哪一個階段。

各零售商可以自行釐定價格，並在不同的時間和價格從批發商購買燃油。

福特謂：「譬如說，當你兩星期前甚至在7 月底向批發商購入燃油，所支付的價格比今天購入的每公升便宜 1毫3 仙，而且可能會將這筆額外成本轉嫁給用家。」

「可能是零售商甲購入了一批燃油並儲存了一段時間，他們獲得了一定的利潤，而又可以接受較低的零售價；零售商乙則以較高的批發價購入燃油。」

部份零售商亦決定將油價持續維持在遠低於競爭對手的水平，以爭取更多顧客。

怎樣及何時找到更便宜的燃油

福特建議，駕駛者可以貨比三家，並使用每個州和地區適用的格價應用程式和數據，來降低燃油開支。

他說：「你沿著同一條路再開幾分鐘車，也許能夠節省一些。」

他還建議利用大型超市的燃油優惠和其他獎勵計劃，在每次入油時去節省金錢。
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Published 18 August 2023 2:44pm
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
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