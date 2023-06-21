殘障支援行業陷入「危機」 這些原因可能被大眾忽略

要點： 殘疾服務從業員正在轉向老年護理工作行業。

倡議者的報告指出，老年護理人員加薪 15% 是一個很大的推動因素。

新的殘疾服務勞動力的數據顯示，沒有足夠的能力來滿足未來的增長需求。

殘障服務行業正在努力尋找足夠的人手來滿足需求，主要的行業組織呼籲進行變革以增加勞動力。





有關殘障服務勞動力的年度數據由非政府機構「全國殘障人士服務」 (National Disability Services) 的高峰組代表收集。





其最新報告顯示，該行業目前的狀況「不穩定，人手供應持續不足，流失率高」。





這趨勢表明，該行業將無法滿足未來幾個月和幾年內預期的增長需求。



「全國殘障人士服務」行政總裁萊伊（Laurie Leigh）表示：「雖然去年勞動力情況有所穩定，但考慮到對全國殘障人士保障計劃（National Disability Insurance Scheme)服務需求的增長，他們的數量並沒有增加到我們想要和預期的水平。」





「服務機構正處於一個非常困難的境地，他們有計劃的參與者、殘障人士要求他們提供服務，但他們發現很難找到足夠的勞動力來提供所需的服務。」





她說，公平工作委員會（Fair Work Commission）三個月前宣佈護老人員加薪 15% 的做法，也誘使該個行業的從業員離開殘疾服務行業轉而從事護老工作。





她說：「沒有人建議護老員不應該加薪，他們完全應得。」





「但當護理和支援經濟某個部分發生變化，並且這變化可能對關懷經濟的其他部分（例如殘疾服務行業）產生不匹配或不被認為會有影響時，它確實會產生影響。」





「當你已經在招聘人手時遇到困難，這確實讓事情變得更加困難。」



「重大的需求」

在 2022 年 7 月至 12 月期間，因應殘障服務的需求有所增加，增加了 2,084 個職位。





殘障服務工作者每周的平均工作時間也增加到 22.6 小時。





自 2020 年以來，大部份該行業的從業員都是臨時工，佔該行業勞動力的 39%。





萊伊表示，需要進行改革，以確保殘疾服務工作者有動力留在該行業。





萊伊說：「整個關懷經濟勞動力中的工作者正從事著我們社會中一些最重要的工作，但他們並沒有因此得到很好的報酬。如果我們真的想吸引人進入這行業，我們需要考慮他們的得到的待遇以及他們的薪酬。」



在截至 2022 年 12 月的六個月期間，有 2,084 人以臨時工的身份加入該行業，對殘障支援人員的需求正在增長。 Source: SBS 她說，用於勞動力培訓和監督的資金應該與全國殘障人士保障計劃的參加者分開。





她亦呼籲更多地僱用殘疾人士工作，及增加招募殘疾人士加入澳洲殘疾服務提供者的董事會。





她說：「將會有一大批人才可以招募。」





「我們在這份報告中看到，殘疾人士在就業仍然沒有發生巨大變化，特別是在殘疾服務提供者的董事會代表等領域，這是一個我們希望看到更多殘疾人士利用機會的領域。」



殘疾支援人員的離職率仍然很高。 Source: SBS

生活開支的影響

人事顧問公司 Orchard Talent Group 表示，自公平工作委員會宣佈護老工作者加薪的 90 天以來，他們注意到殘疾支持人員尋找護老新職位的人數增加了 42%。





該機構的常務董事麥克唐納（Alex McDonald）表示，這是該公司追踪數據的七年來前所未有的增長。





麥克唐納說：「我們觀察到的共同主題是從臨時就業轉向永久就業，這主要與經濟因素有關。生活開支的變化意味著個人希望分配到更多輪班。」



他說，殘疾服務和護老行業對人手的整體需求很高，解決方案需要得到決策者的大量關注。





他說：「這兩個行業都有巨大的人手需求。我們所看到的任何政策轉變都極大地影響了這兩個不同人手之間的流動。」





「未來10年，殘疾服務的服務對象將翻倍，因此勞動力也需要增加一倍。」





「同期，護老行業勞動力將增加 70%。因此，我們必須將整體關懷經濟增長近 200%。作為一間公司，我們試圖投資的是：如何幫助服務機構為此作好準備。」





聯邦政府確在 5 月份的聯邦預算中撥款 113 億澳元，增加護老從業員的薪酬，增加的薪酬將於 2023 年 6 月 30 日生效。





